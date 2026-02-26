Amazon accusé de manipuler les prix : la Californie s'attaque pour de bon au géant

Dans ce nouveau volet, le parquet dit avoir renforcé son dossier après la phase de discovery. Au cours de cette période, chaque partie obtient de l’autre la communication d’éléments de preuve. Elle intervient après le dépôt de la plainte et des premières écritures, mais avant l’audience au fond, pour éviter les procès façon pochette-surprise.

Il affirme avoir mis au jour de nombreux contacts où Amazon, des vendeurs et des distributeurs concurrents auraient, directement ou par l’intermédiaire des marchands, convenu d’augmenter et de stabiliser des prix sur des sites rivaux afin d’éviter toute sous-cotation d’Amazon. Les plateformes citées publiquement comprennent notamment eBay, Walmart et Target.

Rob Bonta formule le cœur de l’accusation dans une phrase versée au dossier : « Amazon cherche à se protéger de la concurrence par les prix en empêchant l’apparition de tarifs plus bas sur le marché. » Les écritures décrivent aussi des produits rendus temporairement indisponibles ailleurs afin d’écarter la comparaison et d’éviter un alignement à la baisse.

Trois modes opératoires selon le parquet

Dans un communiqué daté du 23 février 2026, le procureur général détaille trois modalités récurrentes. Première configuration : Amazon et un concurrent s’alignent l’un sur l’autre, la baisse s’enclenche, puis l’un des deux, via un fournisseur commun, accepte une hausse de prix ou une indisponibilité temporaire, l’autre copie ensuite le prix relevé.

Deuxième cas : un concurrent affiche une remise, puis relève son tarif après une sollicitation transmise par le vendeur, afin qu’Amazon aligne le nouveau prix. Troisième scénario : un vendeur retire un produit du site concurrent qui propose moins cher, puis Amazon augmente son prix une fois la référence disparue du marché.

Le parquet associe ces schémas à des échanges qualifiés explicites sur la tarification et à des demandes de compensation : l’État soutient qu’Amazon réclame de l’argent à certains vendeurs pour compenser une égalisation de prix avec un concurrent moins cher. Une partie des éléments demeure caviardée dans les pièces judiciaires accessibles au public.

La “Buy Box” comme levier de sanction

Au cœur des griefs figure la « Buy Box », l’encart qui permet de cliquer sur « Ajouter au panier » ou « Acheter maintenant ». La Californie affirme que cet espace concentre la majorité des ventes sur Amazon et qu’il sert de moyen de pression. Selon l’État, un vendeur récalcitrant perd l’accès à cette vitrine, subit une baisse de visibilité, ou voit sa capacité à vendre suspendue.

2023 - La justice américaine se soulève : plainte inédite contre Amazon

Dans sa communication, le parquet insiste aussi sur la dépendance économique des marchands à la place de marché. Il rappelle qu’Amazon revendique près de 200 millions d’abonnés Prime aux États-Unis et met en avant des chiffres cités par l’État : 92 % des consommateurs se déclarent plus enclins à acheter sur Amazon que sur d’autres sites, 56 % disent s’y rendre chaque jour ou plusieurs fois par semaine, 75 % y consultent prix et avis avant un achat.

L’injonction demandée vise l’arrêt immédiat des conduites dénoncées pendant l’instruction, ainsi que la désignation d’un contrôleur chargé de vérifier la conformité d’Amazon, selon la demande présentée au juge.

Amazon conteste. Dans une réaction écrite, l’entreprise affirme que ses accords avec les vendeurs restent licites et favorables aux consommateurs, et juge la requête tardive. Elle écrit : « La motion du procureur général constitue une tentative transparente de détourner l’attention de la faiblesse de son dossier. »

Un contentieux au long cours

Ce front californien s’inscrit dans une séquence plus large autour des mécanismes d’alignement de prix. En janvier 2022, l’État de Washington a annoncé la fin du programme « Sold by Amazon », à l’issue d’une enquête du procureur général Bob Ferguson, avec un paiement de 2,25 millions $ et un engagement de suivi annuel sur la conformité antitrust.

En Californie, le procès au fond figure au calendrier de janvier 2027. Avant cette échéance, le tribunal examine la demande d’injonction et, en cas d’ordonnance, précise le périmètre des interdictions et des obligations de contrôle imposées à Amazon.

Une longue tradition, bien fixée

Le cas de la Californie n'est évidemment pas isolé – démontrant au mieux, un système bien rodé, au pire, une étonnante série de coïncidences... En juillet 2019, la Commission a ouvert une enquête formelle sur l’usage par Amazon des données non publiques de vendeurs tiers et sur ses critères d’attribution de la « Buy Box ».

En décembre 2022, Amazon a accepté des engagements juridiquement contraignants pour cinq ans, notamment l’interdiction d’utiliser certaines données sensibles et l’obligation d’appliquer des critères non discriminatoires dans l’attribution de la Buy Box et de l’option Prime. La Commission avait indiqué examiner si ces pratiques « faussaient la concurrence sur les marchés de la vente au détail en ligne ».

En décembre 2021, l’autorité italienne a infligé à Amazon une amende de 1,128 milliard € pour abus de position dominante. Elle reprochait à l’entreprise d’avoir favorisé les vendeurs utilisant son service logistique « Fulfilment by Amazon » pour l’accès à la Buy Box et à Prime. L’AGCM a estimé que cette conduite « portait atteinte à la concurrence sur le marché des services logistiques pour le commerce électronique ».

En 2021, le procureur général Karl Racine a poursuivi Amazon pour des clauses dites « anti-discounting » interdisant aux vendeurs tiers de proposer des prix plus bas sur d’autres plateformes. La plainte soutenait que ces dispositions « empêchent les vendeurs de proposer des prix plus bas ailleurs ».

En 2022, un juge a rejeté l’action, estimant que le lien entre ces clauses et une hausse effective des prix n’était pas suffisamment démontré ; l’appel a ensuite été abandonné.

En 2022, l’autorité britannique de la concurrence a lancé une enquête sur Amazon, ciblant également l’utilisation des données des vendeurs tiers et le fonctionnement de la Buy Box. La CMA examine si Amazon « donne un avantage indu à sa propre activité de vente au détail » et si ses règles limitent la concurrence par les prix. L’enquête demeure en cours.

Début février, l’autorité allemande de la concurrence (Bundeskartellamt) a infligé à Amazon une amende de 59 millions € et lui a interdit d’influencer les prix des vendeurs tiers sur sa marketplace en Allemagne, jugeant ces mécanismes anticoncurrentiels. L’objectif, selon le régulateur, est de garantir que les commerçants fixent librement leurs tarifs.

