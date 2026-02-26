Culture : les élections municipales boutent finalement Dati hors du ministère

Elle s'accrochait à son poste de ministre de la Culture depuis plusieurs semaines : Rachida Dati a finalement présenté sa démission ce mercredi 25 février. « Ça fait trois semaines que le Premier ministre lui a dit qu’elle ne pourrait pas rester jusqu’au bout. Elle fait comme s’il n’existait pas », indiquait encore, en début de semaine, un proche d'Emmanuel Macron à Libération.

Le président de la République, qui avait obtenu le ralliement de Rachida Dati en janvier 2024, soutenait visiblement cette figure de la droite, époque Sarkozy, dont les relations avec le parti Les Républicains sont tumultueuses. Mais mener une campagne pour les élections municipales tout en étant ministre de la Culture brouillait un peu trop les repères.

Rachida Dati jouait d'ailleurs de ce statut double. Dernier exemple en date : son audition, ce lundi 23 février, dans le cadre d’une commission d’enquête de l'Assemblée nationale sur la protection du patrimoine national et la sécurisation des musées, a été réalisée à huis clos, à sa demande. Officiellement, il s'agissait de veiller sur des « sujets hautement confidentiels », officieusement, d'éviter de donner des approches critiques à l'opposition dans la campagne pour Paris...

L'ère du renoncement

Manque de chance pour Rachida Dati, la conclusion de ses deux années à la rue de Valois est placée sous le signe du renoncement. Le plus visible fut le budget alloué au ministère de la Culture à l'occasion des débats autour de la loi de finances pour 2026, avec un recul particulièrement sensible des crédits fléchés vers ses grandes missions.

Ainsi, quand la loi de finances pour 2025 prévoyait respectivement 4 milliards € en autorisations d'engagement (4.028.739.645 €) et 3,9 milliards € en crédits de paiement (3.918.028.319), celle de 2026, passée en force par le gouvernement Lecornu II, ne laissait que 3.753.177.973 € en AE et 3.744.547.181 € en CP.

De quoi limiter les moyens alloués au soutien de la création ou à la démocratisation culturelle, et inquiéter largement le secteur du livre, alors que les niveaux de pratique de la lecture au sein de la population française sont en baisse. Rachida Dati, qui met régulièrement en avant sa pugnacité, ne s'est pas particulièrement illustrée par la défense du budget de son ministère lors des négociations...

L'autre épisode navrant reste le silence persistant de la ministre de la Culture face aux attaques et agressions de librairies indépendantes, particulièrement par des groupuscules d'extrême droite. Rachida Dati est restée silencieuse sur le sujet, y compris après une perquisition très opaque de la librairie parisienne Violette & Co. Même le très diplomate Syndicat de la librairie française avait fini par déplorer ce mutisme ministériel...

Ce dernier s'expliquait sans doute, en partie, par l'implication du propre camp politique de Rachida Dati, à Paris, dans cette attaque des librairies indépendantes. Au Conseil de Paris, la droite s'était en effet illustrée en votant contre l'attribution de subventions à 40 commerces du livre, pointant parmi eux la présence de Violette & Co, librairie injustement accusée d'antisémitisme...

Un bilan peu reluisant

Au-delà de ces épisodes récents, la rétrospective des deux ans de Dati à la Culture n'est pas vraiment plus engageante. À son arrivée, désireuse de faire ses preuves, la protégée de Nicolas Sarkozy a multiplié les « plans » — « Mieux produire, mieux diffuser », « Cabaret » ou « Culture et ruralité » — et consultations, un peu à l'image d'Emmanuel Macron, qui ont débouché sur des politiques finalement guère ambitieuses.

Les députés et les sénateurs, lors des examens budgétaires, n'avaient pas manqué de déplorer cet « affichage » du ministère. La sénatrice Karine Daniel (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Loire-Atlantique), rapporteure pour la Commission de la culture du Sénat, pointait ainsi un « saupoudrage de crédits » plutôt qu'une « politique publique cohérente et structurante, faisant l'objet d'un financement lisible et ambitieux ».

Dans le domaine du livre, Rachida Dati ne laissera pas non plus un souvenir impérissable. Associée à la baisse des crédits du Pass Culture par les libraires, elle s'est quelque peu perdue dans une improbable croisade pour ouvrir plus largement la télévision à la publicité pour le livre. Un récent rapport sur le sujet montrait combien celui-ci était inintéressant, et Rachida Dati elle-même n'a pas pris la peine d'en commenter la publication... CQFD.

La possible instauration d'une taxe sur les ventes de livres d'occasion ou d'une contribution des plateformes à la création, le bras de fer entre ayants droit et développeurs d'intelligence artificielle ou encore la défense de certaines mesures de la loi Darcos face aux contestations d'Amazon ont aussi marqué son passage, sans qu'elle ne brille particulièrement dans ces sujets au long cours.

De nombreux soupçons

Le maintien durable de Rachida Dati au ministère de la Culture — elle a survécu à Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou et Sébastien Lecornu première version — a aussi abîmé l'image des représentants publics. La ministre s'est d'abord illustrée avec des sorties quelque peu inquiétantes, à l’instar des menaces de poursuites judiciaires proférées à l'encontre du journaliste Patrick Cohen lors de l'émission télévisée C à vous.

Si une personne interrogée peut choisir de répondre ou non à des interrogations journalistiques, Rachida Dati s'était appuyé lors de cet épisode sur son statut de ministre, en assurant qu'elle pouvait saisir la justice à ce titre et demander une enquête sur Patrick Cohen et ses propres comportements. Une menace particulièrement grave, d'autant plus dans la bouche d'une ministre de la Culture, et symptomatique d'une certaine conversion de Dati à une logique trumpiste.

Les questions du journaliste ne manquaient pourtant pas de pertinence, puisqu'il interrogeait la ministre sur ses nombreuses procédures judiciaires... Elle est en effet soupçonnée de « corruption passive », « trafic d’influence », « recel d’abus de pouvoir » et « abus de confiance » et sera jugée pour ces faits du 16 au 28 septembre 2026, plusieurs mois après les élections municipales parisiennes.

De 2009 à 2019, alors députée européenne, Dati siégeait au sein du groupe du Parti populaire européen du Parlement européen. Les enquêteurs se sont penchés sur la période 2010-2012, quand elle était membre suppléante de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie.

En l'espace de quelques mois, Dati aurait reçu 900.000 € d'honoraires, pour 900 heures de travail revendiquées par l'avocate. Celles-ci auraient été investies dans une mission d'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour « la politique d’expansion internationale du groupe, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ».

Les enquêteurs se sont intéressés aux prestations d'avocate revendiquées par Rachida Dati auprès du groupe Renault-Nissan, et soupçonnent plutôt un lobbying en faveur des intérêts du groupe. Rappelons que, si les députés européens peuvent tout à fait exercer le métier d'avocat, compatible avec leur mandat, le lobbying reste totalement proscrit.

Le 13 novembre 2024, le Parquet national financier a estimé, dans un réquisitoire, que les éléments étaient suffisamment solides pour justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel de Rachida Dati, pour « recel d’abus de pouvoir et d’abus de confiance » et « corruption et trafic d’influence passifs par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale ».

Fin 2025, des enquêteurs ont aussi mené plusieurs perquisitions visant la mairie du 7e arrondissement de Paris ainsi que les domiciles parisiens de Rachida Dati. La ministre de la Culture était cette fois soupçonnée de « corruption active et passive », « trafic d'influence auprès d'une organisation internationale publique », d'« abus de bien social et abus de confiance », de « détournement de fonds publics par une personne investie d'un mandat public » et de « recel et blanchiment », toujours lorsqu'elle était députée européenne.

Les soupçons de la justice s'orientent cette fois vers les possibles liens entre Rachida Dati et l'industrie gazière, plus précisément GDF Suez. Des virements bancaires ou des chèques suspects ont attiré l'attention des enquêteurs.

Rachida Dati est également visée par une autre enquête, pour « non-déclaration » de bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Les enquêteurs soupçonnent la ministre de la Culture démissionnaire, à la tête d'un imposant patrimoine, d'avoir omis de mentionner plusieurs milliers d'euros de bijoux et autres montres, contrairement à ce que la loi impose aux représentants publics.

La brigade financière et anticorruption (BFAC) de la police judiciaire de la préfecture de police mène cette enquête. Rappelons que la sanction encourue en cas de « manquements déclaratifs » ou d'« omissions déclaratives » à la HATVP peut atteindre une peine de trois ans de prison et de 45.000 € d’amende, ainsi qu’une peine d'inéligibilité et l'interdiction d’exercer une fonction publique.

Catherine Pégard, favorite

Pour prendre la suite de Rachida Dati, l'Élysée ne serait pas allé chercher bien loin, selon Le Parisien, et envisagerait de nommer à la rue de Valois Catherine Pégard, journaliste politique qui fut également la présidente de l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles entre 2011 et 2024.

Emmanuel Macron s'inscrirait toujours dans la lignée d'un certain Sarkozy Nicolas, puisque Pégard fut la conseillère de l'ex-président multicondamné avant de devenir celle de l'actuel président, pour la culture, à partir de septembre 2025.

Il se garantirait surtout, avec la nomination d'une personne déjà proche de sa politique, moins médiatique que Rachida Dati, une dernière année de second mandat sans remous concernant la culture.

Photographie : Élisabeth Borne et Rachida Dati, en déplacement à Suresnes le jeudi 3 juillet 2025 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com