Quand viendras-tu, Petit fruit ?

Un couple qui s’aime, évidemment. Qui s’aime au point de vouloir faire un enfant. Sauf que voilà : après une énième tentative, toujours rien. De quoi se décourager, avoir même envie d’abandonner, malgré cette jolie petite chambre au fond de la maison, avec ce papier peint sur lequel s’alignent des chatons, une jolie petite chambre parfaite pour ce bébé qui ne vient toujours pas.

À chaque fois, la femme se laisse submerger par une tristesse infinie. L’homme, aussi rassurant que possible, lui souffle cette rengaine : « Ça va finir par marcher. Crois-moi, on s’aime si fort que ça va finir par marcher ». Des mots qui sonnent creux, ne rassurent en rien. Mois après mois, elle guette les signes d’une grossesse : les seins qui font mal, les nausées, le manque de pertes…

Et mois après mois, c’est la même rengaine dévastatrice. Le désir d'enfant est une obsession, d’autant plus vive et dévorante face à un corps qui refuse, encore et encore.

Pour feindre l’indifférence, ou du moins tenter de trouver un semblant de normalité, ils se penchent sur des tâches du quotidien. Des choses simples. Ils cueillent de beaux fruits gorgés de jus, attrapent des champignons, trouvent des plantes à transformer et vendre au marché.

Ils sont loin de la ville, éloignés de tout, de l’agitation et du regard des autres, de ce potentiel mot de trop qui leur rappellent que non, ils ne sont pas parents, toujours pas. Ils se laissent entraîner dans une routine paisible, entourés de la nature, les mains dans la terre. Ils font face, comme ils peuvent. Sans prétention, leur vie pourrait être douce, encore plus douce, si seulement un petit bébé pouvait se joindre à eux.

« Pourquoi aucun bébé ne veut m’avoir comme maman ? Ça m’irait bien pourtant. »

Puis, du jour au lendemain, un homme fait irruption dans leur vie. Il arrive dans le jardin, s’invite dans la maison. Il a des mains violettes, comme le jus des prunes. Il a un air perdu, aussi.

Pourtant, il vient accompagné d’une certitude : il a enfin retrouvé son amour de jeunesse. Elle, la femme de cette histoire – oui, c’est elle, pas de doute. Cet étranger, elle ne le connaît pas. Elle n’a jamais croisé son chemin, ne le reconnaît pas du tout. « Ce n'est pas elle. Jamais elle n’a fait l'amour avec ce gars, jamais elle n’est tombée enceinte, jamais elle n’a avorté. Ils ont, pourtant, le même chagrin, celui d’un bébé absent et quelque part, ça la touche. »

Silencieux, autre ces quelques moments pendant lesquels il semble se perdre dans ses propres souvenirs et s’adresse à son amour de jeunesse à travers la femme, il se trouve une place dans la vie du couple. Il s’impose. Un peu fou mais inoffensif, il pose ses yeux sur la femme et la dessine, la peint, à de multiples reprises. Sa présence, d’abord peu pratique, apporte une certaine tendresse à ce couple…

Petit fruit est un texte court, saisissant. Empreint de douceur, de doutes, de douleur… Marion Fayolle tisse tout en délicatesse une histoire qui fait place au chagrin, sans jamais chercher à le masquer ou le minimiser.

Page après page, au fil de courts chapitres, c’est comme un conte qui prend vie. Porté par une plume poétique et délicate, ce récit ne se contente pas d’évoquer le désir d'enfant, mais aussi toute la solitude qu’engendre un corps d’impuissance.

C’est parfois dérangeant, toujours fascinant… C’est un petit bijou de littérature, tout simplement.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com