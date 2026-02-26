Prélude à la goutte d'eau : procès d'un iceberg

« Le géant, dont la blancheur renvoyait les rayons du soleil, s’efforçait de tenir sa tête, monumentale – trente mètres – à la surface. Son corps massif, fait de milliards de flocons de neige, s’enfonçait jusqu’à cent cinquante mètres sous l’eau. Ses geôliers l’avaient entouré d’une sorte de camisole, qui venait l’englober des épaules jusqu’aux pieds, contenant tant bien que mal sa forme imposante. Elle lui donnait un air drôle, presque ridicule. »

Un iceberg, une entité qui n’appartient à personne, donc qui peut appartenir à n’importe qui. Après tout, ce conglomérat d’eau figée circule sur des océans , des espaces sans législation. C’est grâce à ce vide juridique que Dolomont justifie son acte. Lui qui, depuis des années, bâtit sa richesse sur l’urgence climatique en exploitant chaque ressource à sa disposition, le voici menant ce nouveau projet, persuadé d’avoir déniché l’idée du siècle. Le plan est criant de simplicité.

Pourtant, il suffira d’une erreur pour ouvrir une brèche… En chemin vers le Maroc, l’iceberg fait escale à Cherbourg. Un moment de gloire pour le milliardaire, venu exhiber son ingéniosité, rapidement transformé pour lui donner un arrière-goût amer.

À peine pose-t-il pied sur la terre ferme qu’un représentant de l’autorité militaire lui coupe le chemin et assène : « Monsieur Dolomont, une plainte a été déposée contre vous, auprès du parquet, pour exploitation illicite de ressources naturelles. Je vous prierai de bien vouloir me suivre ».

La personne responsable de cette inculpation ? Meryem Cherkaoui, avocate spécialisée dans les questions écologiques. « Le droit ? Elle le voyait comme un outil puissant pour repositionner l’humain à sa place : ni en dehors ni au-dessus de la nature et du vivant. Parmi. » Elle a récemment quitté le cabinet pour lequel elle travaillait, pour créer le sien.

Accompagnée de Samira, une jeune juriste spécialisée ambitieuse, elle donne vie à L’Axolotl précisément pour protéger l’iceberg en dérive. Ces deux femmes sont liées par une volonté commune : voir brûler l’empire de Erik Dolomont. Comment expliquer cette ferveur ? D’où leur vient cette haine inébranlable envers cet homme ?

« L’affaire du L213B, comme on l’appelait, avait tout pour plaire aux médias : un iceberg immobilisé, saisi par la justice, ce n’était pas commun, et L’Axolotl pour le défendre, c’était David contre Goliath. Un petit cabinet versus une multinationale, une femme contre un homme, le droit à la justice contre la liberté d’entreprendre et la nature contre la vanité humaine. »

Ce texte déborde d’humanité. Peuplé de personnages attachants ou exécrables, mais toujours crédibles, Prélude à la goutte d'eau interroge. Autres les questionnements écologiques qui ponctuent naturellement cette histoire, on en vient à se demander ce que valent notre société et les humains qui la composent. Si le résultat est si destructeur, à quoi bon ?

Mélange parfait entre un thriller écologique et une dystopie, le roman de Rémi David nous impose une réflexion dans un monde qui ressemble déjà beaucoup au nôtre. Les chaleurs, insupportables et dévastatrices, ont poussé des communautés entières à quitter leur pays pour se réfugier là où veut bien les accueillir. L’eau, produit rare, est un luxe que peu de personnes peuvent se payer. Il en pleut plus, ou jamais assez, si bien que les récoltes, les bêtes…

Tout souffre, tout se tord de douleur, quel que soit le continent. La préservation de la planète ? Qui pour en parler ? Qui pour se battre face à des géants increvables, des grands groupes qui ne cherchent que le profit, à tout prix, même si cela revient à défigurer la Terre ?

Un texte fluide, une plume tout en justesse, pour un roman au rythme palpitant. On en redemande !

Par Valentine Costantini

