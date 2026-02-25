Larousse nomme un nouveau responsable éditorial aux Beaux Livres

Avant de rejoindre Larousse, Nicolas Rabeau occupait depuis septembre 2023 le poste de responsable éditorial adjoint chez Prisma (Prisma Media), après y avoir été éditeur de décembre 2014 à novembre 2023. Au sein de ce groupe, il a contribué au développement d’ouvrages.

Entre 2010 et 2014, chez ESF Éditeur, Nicolas Rabeau a dirigé des collections en management et développement personnel. Il y recherchait des auteurs, structurait les projets, relisait et retravaillait les manuscrits, tout en gérant les achats de droits, notamment lors des foires de Londres et de Francfort.

Auparavant, il a passé huit ans aux éditions Filipacchi (2000-2008), où il pilotait des livres liés aux magazines du groupe Lagardère (ELLE, Parents, Paris Match, ELLE à table). Il supervisait les projets de leur conception jusqu’à la fabrication, avec à son actif plusieurs ouvrages illustrés et catalogues d’exposition.

Entre 2009 et 2010, Nicolas Rabeau a travaillé comme rédacteur web freelance à Paris. Il a été pigiste pour Meetic et a publié des critiques littéraires pour Bibliobs. Il avait auparavant effectué un stage aux éditions du Chêne en 1998.

Crédits photo : Larousse