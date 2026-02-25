Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2026 : 6200 élèves votent pour leur livre favori

Créée il y a plus de 40 ans, l’association Coup de Pouce agit en faveur de la réussite scolaire dès les premières années d’apprentissage. Elle rappelle qu’« 1 élève sur 5 ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux à la fin de l’école primaire » , soulignant l’importance d’intervenir tôt.

Ses programmes Lecture-Écriture en CP et Livres en CP/CE1 reposent sur des clubs périscolaires réunissant 5 à 6 enfants, 1h30, 2 à 4 soirs par semaine, de novembre à juin. Pour l’année scolaire 2024-2025, 1224 clubs sont déployés dans 228 villes, accompagnant 6 239 enfants et 9359 parents.

Le prix littéraire constitue un temps fort de ces programmes. Il vise à : développer la confiance des enfants dans leurs compétences scolaires, donner du sens aux apprentissages fondamentaux, et valoriser la place des parents dans la réussite scolaire. Selon l’évaluation de fin d’année 2024-2025, 90 % des enfants participants portent davantage d’intérêt pour la lecture depuis leur participation aux clubs.

Un déroulement structuré sur plusieurs mois

Le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures suit un calendrier structuré tout au long de l’année scolaire. La sélection des ouvrages est effectuée durant l’été par le comité de lecture, avant la création du cahier d’activités et la formation des animateurs en septembre et octobre.

En janvier, les livres sont réceptionnés dans les clubs, où les équipes préparent les séances. Le lancement officiel intervient le 23 février, suivi, en avril, de l’organisation des votes. La cérémonie nationale de remise du prix se tiendra le 10 juin 2026 à Massy (Essonne).

Pendant quatre semaines, les enfants découvrent les trois ouvrages sélectionnés à travers des activités dédiées : ils explorent l’objet livre, identifient les rôles de l’auteur, de l’illustrateur et de l’éditeur, apprennent ce qu’est un prix littéraire et débattent des critères de choix. Les échanges portent sur les personnages, les thèmes, les illustrations, la typographie et les émotions suscitées, afin de construire un vote argumenté.

La cinquième semaine est consacrée au vote. Chaque enfant choisit son livre préféré. Les résultats sont centralisés au niveau national avant la proclamation du lauréat.

Une sélection pensée pour les premiers lecteurs

La sélection 2026, destinée aux enfants dès 6 ans, se compose de trois titres choisis pour leurs qualités littéraires, leur originalité et la diversité des émotions abordées :

Clarissa et Septimus, d’Amélie Graux (Kaléidoscope), qui met en scène une jeune lérote curieuse découvrant l’hiver et la liberté.

J’ai toujours voulu un chien, d’Alexandre Juza (Didier Jeunesse), récit teinté d’humour sur le décalage entre attentes et réalité.

Un sari vert et bleu, de Nicolas Deleau et Laurent Simon (Gallimard Jeunesse), qui aborde le thème du déracinement culturel et de l’identité.

Dans un contexte éditorial marqué par une forte production — plus de 76 millions de livres jeunesse vendus et plus de 6000 nouveautés publiées en 2025 — le prix entend proposer une sélection lisible pour les familles.

« La lecture est l’aventure d’une vie »

Parrain de l’édition 2026, Thomas Sotto met en avant le rôle fondateur de la lecture : « Ouvrir un livre, c’est plonger dans un rêve. La lecture est l’aventure d’une vie. Le goût de la lecture n’est pas toujours inné. Il est un trésor que l’on se doit de transmettre. » Edgar Morin, fidèle soutien du dispositif, insiste lui aussi sur la portée essentielle du livre : « La lecture est un pilier qui permet de s’épanouir, de se connaître, de mieux affronter les différentes situations de la vie. »

Le partenariat avec Gulli, première chaîne jeunesse de France et présente dans 60 pays, renforce la visibilité nationale du dispositif. La chaîne revendique un engagement en faveur de la lecture et de l’éducation aux médias. L’association Coup de Pouce met en avant le concept d’« alliance éducative » : municipalités, animateurs, enseignants et familles sont associés autour d’un objectif commun. Le prix devient ainsi un outil de mobilisation collective.

Dans un paysage éducatif marqué par les inégalités scolaires, le prix revendique une ambition simple : faire du livre un outil d’émancipation dès l’entrée dans la lecture autonome.

Noé Carlain et Thierry Manes ont remporté le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2025 pour leur album Clebsy, chien de la jungle, publié aux éditions Didier Jeunesse.

