En prison, une formation inédite aux métiers de libraire

L’initiative s’inscrit dans une démarche de réinsertion par la culture et l’emploi. Elle se déploie en deux volets complémentaires. D’un côté, un parcours diplômant « dehors », sous la forme d’un CAP Équipier polyvalent de commerce, destiné aux personnes en aménagement de peine. Ce cursus doit permettre d’accéder à des emplois en librairie ou plus largement dans le commerce.

De l’autre, des ateliers pratiques « dedans », organisés en détention, pour faire découvrir concrètement le métier de libraire et repérer des profils susceptibles d’intégrer le parcours qualifiant.

Virginie Despentes marraine

Au-delà de l’acquisition de compétences professionnelles, le programme vise à lutter contre la récidive, à renforcer l’accès à la culture et à offrir une seconde chance à des publics éloignés de l’emploi. Pour accueillir les futur·es apprenti·es dans les meilleures conditions, L’École de la Librairie recherche des librairies volontaires prêtes à s’engager pour l’année 2026-2027.

Pour cette première promotion, le dispositif est concentré sur des établissements pénitentiaires d’Île-de-France afin de garantir un suivi étroit, avec l’ambition d’étendre la formation à l’ensemble du territoire dans les prochaines années.

La première promotion sera parrainée par l’autrice Virginie Despentes, qui a accepté d’accompagner le projet pour lui donner une visibilité accrue et soutenir les participant·es. « Soutenir ce projet, pour moi, c’est une évidence. Les livres m’ont littéralement tenue debout à des moments où tout pouvait partir en vrille, alors forcément, je crois à leur pouvoir, surtout là où on enferme, où on coupe, où on fait taire. Former des libraires en prison, c’est pas juste parler de bouquins : c’est redonner une place à la pensée, au choix, à la curiosité. Et ça, c’est profondément politique, profondément humain. Si je peux être là pour appuyer ça, je le fais sans hésiter. »

Avec ce programme, L’École de la Librairie entend donner au mot « réinsertion » une portée concrète, en faisant du livre un outil d’apprentissage, d’émancipation et de reconstruction professionnelle.

