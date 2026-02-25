RFI adapte le premier roman de Mohamed Mbougar Sarr en dix épisodes

L’action se déroule à Kalep, cité tenue depuis quatre ans par une milice qui impose un régime de surveillance et de peur. L’espace public comme la sphère privée sont soumis à un contrôle constant, réduisant au silence une partie de la population.

Au centre du récit, Malamine Camara découvre un secret sous la taverne Le Jambaar. Autour de lui, la violence de « Konaté » accélère la structuration d’une résistance clandestine, confrontée à des choix contraints et à la répression.

La série aborde la liberté d’expression, l’oppression politique et la capacité d’un collectif à s’organiser. La création d’un journal clandestin, la mise en cause de la culture et une exécution publique constituent des points de bascule jusqu’au dénouement.

Une production enregistrée à Dakar

L’adaptation est signée Pauline Thimonnier, avec une réalisation assurée par Tidiane Thiang, Martin Delafossse et Justine Dibling. L’enregistrement a eu lieu à Ouakam, à Dakar, avec une trentaine de comédiens et de musiciens franco-sénégalais.

Birane Ba (Comédie Française) prête sa voix au narrateur. Il est entouré notamment de Roger Sallah (Malamine Camara), Oumy Mbaye (Joor Camara) et Serigne Moustapha Sy Ba (Idrissa). La musique est composée par Anthony Capelli en collaboration avec Abdoulaye Sissokho.

Produite par Making Waves, la série a été développée avec le soutien de l’Agence française de développement, de RFI et de plusieurs partenaires culturels et associatifs en France et au Sénégal, dont l’ONG RAES, l’URAC et l’EIAD de Dakar.

