Daniel Mendelsohn : l’art de l’entrelacs ou la littérature comme tension féconde

Mendelsohn revendique d’emblée une prosodie de conversation : « Au fond, j’écris comme je parle ». Et ce parler, loin d’un simple relâchement, organise une pensée à plusieurs étages, qui accepte la nuance sans céder au flou : « Pourquoi devrais-je me limiter à une seule et même tonalité dans mon écriture ? » La phrase se déplie, l’argument s’enroule, l’expérience se commente en se vivant.

Au cœur du livre bat une définition — presque une profession de foi — du “genre Mendelsohn”. « C’est un genre appelé Mendelsohn », lance-t-il, avant de préciser l’enjeu : « Fabriquer un texte qui inclurait en même temps son propre commentaire. »

Ici, l’entretien devient miroir : le dialogue produit, en direct, cet « entrelacement » de narration et de lecture qui traverse L’Étreinte fugitive, Les Disparus, Une odyssée, Trois anneaux. La critique, chez lui, ne surplombe pas la vie ; elle la traverse, la rature, la relance.

La lumière, pourtant, demeure oblique. Mendelsohn écarte le camp comme horizon de jubilation, non par goût du sérieux, mais par gravité historique : « Tout y est assombri par la Shoah. » Même l’histoire « fascinante » de « l’épouse de la mort » se charge d’un rôle inaugural, « le prélude à toutes les autres morts épouvantables ».

Le rire se coince, l’ironie se cabre, l’élégance se froisse contre l’irréparable. De ce frottement naît une géographie mentale, et l’un des plus beaux nœuds du livre : l’Europe, simultanément matrice et tombe. Mendelsohn la décrit comme une « lutte entre le cimetière et le berceau ».

L’enfant d’une banlieue américaine s’y confronte par la voix du grand-père, ce conteur d’Europe centrale, dont le récit du shtetl charme et blesse : « On savait aussi que l’Europe était le grand cimetière. »

Et lorsque l’auteur détaille la mécanique, il donne la clé rythmique : « Les phrases longues et sinueuses qui caractérisent ma prose doivent bien plus à la tradition orale », puis il en désigne la source, « la voix chantante et décousue d’un narrateur d’Europe centrale parlant le yiddish », avant de revendiquer, face à elle, l’autre pôle — « un très haut degré de symétrie, d’équilibre, de contrôle et de précision ».

Entrelacs tient alors sa promesse : montrer, non une synthèse pacifiée, mais une tension productive — « comme deux soleils » en orbite — entre traditions, identités, langues, et cette obsession du commentaire qui, chez Mendelsohn, transforme la mémoire en forme, et la forme en mémoire.

Ou, pour citer ses propos, non sans plaisir : « Comme beaucoup d’autres choses qui m’intéressent et dont nous avons discuté, il ne s’agit pas de dire que l’un des côtés est plus fort ou plus utile que l’autre. C’est plutôt qu’ils se déconstruisent l’un l’autre : ils forment une harmonie inextricable. [...] C’est une tension constante entre tous ces différents pôles, grec et hébraïque, passé et présent, juif et gay, etc. Ils sont sans cesse dans une sorte de conversation les uns avec les autres.

Dès que l’un commence à se sentir trop à l’aise, un autre m’en éloigne. Et je pense que ce va-et-vient génère une tension productive dans mon travail. On ne peut jamais être trop à l’aise avec l’une de ces identités, et si elles sont utiles, c’est précisément parce qu’elles luttent en permanence l’une contre l’autre, à égalité si j’ose dire. »

