Crise, chats et crowdfunding : la vie des librairies

À Versailles, la librairie centenaire Antoine, fermée en juin dernier rue du Général Leclerc, rouvrira en avril sous l’enseigne Au Chat Pitre Versailles. Le concept, créé à Aix-en-Provence par Solène Chavanne et Jean-Philippe Doux, associe librairie indépendante et présence de chats issus de refuges vivant sur place.

Chats rescapés entre les rayons

Développé en franchise, il doit aussi s’implanter à Bordeaux, Toulouse et Albi. À Versailles, les premiers félins, Marius et Hermione, viennent de l’association SOS Matous. Ils ne sont pas proposés à l’adoption. Les animaux sont sélectionnés pour leur sociabilité et leur capacité à vivre exclusivement en intérieur, dans des espaces aménagés pour leur bien-être.

La librairie proposera également des produits dérivés et, selon les lieux, un petit espace de restauration.

À Versailles, les chats seront parrainés par la comédienne Catherine Benguigui.

À LIRE - Avec la librairie Les Voraces, à Lyon, l'appétit vient en lisant

La librairie Les Choses de la vie a de son côté été inaugurée le 22 février au pôle culturel des chais du Canal, quai Voltaire à Frontignan dans l'Hérault, en présence d’environ 200 personnes. Portée par Marie-Cécile Masdoumier et Mélanie Millet, elle ambitionne d’être « un lieu de vie, de partage de culture ».

Après plusieurs années de travaux, Frontignan s’est dotée du pôle culturel Les Chais du Canal, porté par la municipalité, Sète Agglopôle Méditerranée et le département de l’Hérault. Installé quai Voltaire, cet ensemble réunit le cinéma Quai des Lumières, l’école de cinéma documentaire Explore Academy, le restaurant La Cave à Nico et désormais une librairie indépendante.

Marie-Cécile Masdoumier-Faret, libraire depuis 25 ans - dont douze passés à L’Échappée Belle à Sète -, s'est associée à une professionnelle issue du monde du livre, elle disposera d’une surface de vente de 80 m² proposant environ 8000 références. L’enseigne est généraliste : littérature, sciences humaines, bande dessinée, romans graphiques, jeunesse, livres de cuisine, mais aussi jeux éducatifs, papeterie et idées cadeaux, avec l’ambition de réunir des publics variés.

Souhaitant « ouvrir la librairie vers l’extérieur », la fondatrice entend développer une collaboration étroite avec le cinéma, en mettant notamment en avant des tables thématiques autour des adaptations littéraires à l’affiche. Des rencontres avec des auteurs et des intervenants sont également envisagées en lien avec les associations locales et l’école Explore Academy. Avec le restaurateur Nicolas Casano, elle réfléchit à la mise en place de rendez-vous conviviaux, comme des « petits-déjeuners de la librairie ».

À LIRE - Chez Jeanne, librairie-café, papeterie et “lieu de créativité”, bientôt à Ernée

L’association Récupculture a de son côté inauguré mi-février une librairie solidaire à Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine. Le lieu ouvre un week-end par mois, chaque deuxième week-end, avec un large choix d’ouvrages sélectionnés. Le tri des livres est assuré par les agents de l’ESAT du Domaine, partenaires du projet solidaire et inclusif.

La librairie propose romans, poches, BD, jeunesse, livres anciens ou dédicacés, ainsi que CD, vinyles et jeux vidéo. L’objectif est de rendre la culture accessible à petits prix. Chaque ouverture se veut un moment de chine, d’échange et de partage autour du livre. La prochaine ouverture se tiendra du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026, de 9h30 à 18h30, aux Halles aux artistes, 3 place du Martray.

À LIRE - Mémoire du Feu, le nouveau bouquiniste “politique“ des quais de Seine

Déménagement stratégique et reprise in extremis

À Carpentras, la librairie de l’Horloge, dirigée par Didier Bonnet depuis 2011, s’est installée en 2026 dans l’ancienne Maison de la presse, rue de la République, un local de près de 300 m² laissé vacant après une liquidation judiciaire en 2023. Ce déménagement a permis de réunir en un seul lieu les espaces adulte et jeunesse, tout en se rapprochant de la bibliothèque de l’Inguimbertine et du lycée Victor-Hugo.

Mais cette nouvelle étape s’inscrit dans un contexte économique fragile. À l’été 2025, la librairie, acteur culturel majeur de la ville depuis 30 ans, a lancé un appel au soutien des habitants face à des difficultés financières liées à la saisonnalité de l’activité - 65 % du chiffre d’affaires étant réalisé en première partie d’année - et à la baisse prolongée de fréquentation. Didier Bonnet évoquait alors une trésorerie sous tension, surveillant « chaque fin de mois comme le lait sur le feu », tout en restant déterminé à maintenir l’indépendance et l’ancrage local de l’établissement.

À LIRE - Essey-lès-Nancy accueillera bientôt sa première librairie, Essey Littéraire

À Angers, la librairie Contact, menacée de fermeture après l’annonce de désengagement de la Scop SavoirsPlus en mars 2025, a finalement trouvé un repreneur. Le projet initial porté par le patron de la librairie Lhériau avait été abandonné à la suite de dégâts des eaux répétés. C’est finalement Julien Parez, propriétaire de la librairie spécialisée BD Kroki depuis 2017, qui a repris Contact.

Kroki, ouverte en 1983 rue Franklin Roosevelt, restera indépendante, les deux enseignes se veulent complémentaires. L’étage de Contact accueillera un espace BD et jeunesse, tandis que le rez-de-chaussée mettra davantage l’accent sur la littérature, notamment le polar. Des animations et séances de dédicaces sont prévues pour dynamiser le lieu. Sur les 11 salariés, deux sont conservés. Au moins sept recrutements ont déjà été effectués. Des travaux d’étanchéité et d’accessibilité sont programmés, avec un projet de rénovation complète à trois ans si la clientèle suit.

À LIRE - Strasbourg : la librairie Le Camphrier ferme définitivement

Le financement participatif comme dernier recours

À La Rochelle, la librairie indépendante Les Rebelles ordinaires, ouverte en 2017 par Guillaume Bourain et sa compagne Bérangère, traverse une grave crise financière. Pour éviter la fermeture, son gérant a lancé le 13 février une campagne de crowdfunding visant à récolter 30.000 euros, finalement à 98 % à 16 jours de la fin.

La boutique souffre de marges très faibles sur le livre, d’une forte saisonnalité - le trois-quart du chiffre d’affaires en première partie d’année - et d’une baisse de fréquentation aggravée par l’inflation et un problème de santé durant l’été. Guillaume Bourain décrit une trésorerie sous tension et affirme être « en mode survie ». Engagée et inclusive, la librairie défend une offre alternative, refuse le prosélytisme politique et mise sur le conseil personnalisé.

Elle organise des rencontres gratuites, développe la vente en ligne et compte environ 8000 abonnés sur Instagram. Pour se relancer, elle prévoit de créer un média gratuit avec vidéos et podcasts autour du livre. Objectif affiché : sauver l’emploi des deux salariées et prouver « que la solidarité, ça marche ».

À LIRE - À Annecy, la librairie L'Île aux livres en difficulté

À Nancy, la librairie indépendante L’Autre Rive, installée rue du Pont-Mouja depuis 1994 et dirigée par Frédéric Jaffrennou depuis 2012, traverse également une période économique délicate. Le 6 février, l’équipe a adressé une lettre à ses clients pour appeler à un sursaut d’activité en fin d’exercice comptable.

Le message, relayé massivement sur les réseaux sociaux, a suscité un large élan de solidarité, jusqu’à une réaction du maire Mathieu Klein. La librairie enregistre depuis une hausse d’environ 20 % de la fréquentation. Les difficultés durent depuis près de trois ans, entre stagnation des ventes, hausse des charges et impact des travaux de piétonnisation.

Pour réduire ses coûts, un poste n’a pas été remplacé et un bail de réserve a été résilié. L’équipe compte désormais quatre salariés à temps plein et un à temps partiel, contre sept auparavant. Après hésitation, la banque a finalement accordé une ligne de crédit, offrant un répit à l’établissement.

À LIRE - À Bordeaux, l'historique librairie Bradley's Bookshop a fermé ses portes

Ouverte en juillet 2023 à Quimper, la librairie-café L’Ivresse de lire, dirigée par Max Foucault, a connu des difficultés de trésorerie début janvier, malgré une hausse de 20 % de son chiffre d’affaires entre 2024 et 2025. La constitution de son fonds, nécessitant l’achat de nombreux ouvrages, a pesé sur sa trésorerie. Face au risque de fermeture, une cagnotte en ligne a été lancée à l’initiative de clients. En moins d’un mois, l’objectif de 10.000 euros a été dépassé, permettant la poursuite de l’activité.

Bordeaux perd sa librairie jeunesse

La librairie jeunesse toulousaine Tire-Lire, fondée en 1978 et pionnière du secteur en France, de son côté, a définitivement fermé le 28 janvier après 48 ans d’existence. Installée rue de la Bourse depuis 2017 (après avoir longtemps été rue Pargaminières), elle était à l’origine du groupement des Librairies Sorcières.

Sa gérante, Cécile Panou, à la tête du lieu depuis quinze ans, évoque un choix personnel dans un contexte économique fragilisé. Une grande liquidation est en cours, alors que l’affluence actuelle contraste avec la baisse de fréquentation des derniers mois. Une ultime séance de dédicaces est organisée avant la fermeture, dans le cadre du festival du livre jeunesse d’Occitanie. Une nouvelle librairie spécialisée doit reprendre les locaux... Mon Chat Pitre.

À LIRE - À Maubeuge, la fin de six décennies d'activité pour la Librairie Vauban

La librairie jeunesse bordelaise Comptines, fondée il y a près de 50 ans rue Duffour Dubergier a fait de même, le 31 janvier, après une année de lutte pour sa survie. Spécialisée dans la littérature jeunesse, elle était l’une des plus anciennes librairies du genre en France. Placée en redressement judiciaire en 2025, elle faisait face à près de 180.000 euros de dettes, notamment de loyers et de factures fournisseurs.

Faute de trésorerie, son stock est passé de 10.000 à 4000 références, avec des rayons difficilement renouvelés.

Son chiffre d’affaires, estimé à 400.000 euros avant 2022, a été divisé par deux, dans un contexte de baisse de fréquentation et de recul des commandes publiques. La gérante, Nathalie Ventax, pointait aussi un désintérêt croissant des jeunes pour la lecture, au profit des écrans et des formats courts comme la BD. Une cagnotte en ligne avait permis de récolter plus de 7500 euros, insuffisants pour redresser durablement la situation.

Malgré le soutien des clients et des aides régionales, le dernier trimestre, crucial pour l’équilibre financier, s’est révélé catastrophique. La disparition de Comptines marque la fin d’une institution culturelle du centre-ville de Bordeaux.

À LIRE - Fondée en 1837, la librairie Labbé fermera en juin

Une « espèce à protéger »

Dans le sud-ouest, depuis la réforme du Pass culture en mars 2025, puis les nouveaux ajustements entrés en vigueur le 1er janvier 2026, les libraires constatent une baisse de fréquentation des jeunes en magasin. À Talence comme à Bordeaux, plusieurs professionnels évoquent un « avant » et un « après » la réforme. Le chiffre d’affaires du secteur progresse faiblement, de 0,9 %, grâce aux ventes de décembre qui compensent un début d’année atone.

Initialement, le Pass culture attribuait 20 euros à 15 ans, 30 euros à 16 et 17 ans, puis 300 euros aux 18-20 ans sur deux ans. Désormais, les 15-16 ans sont exclus, les 17 ans perçoivent 50 euros et les 18 ans et plus 150 euros sur trois ans, avec un bonus sous conditions.

Fort heureusement, le paysage des librairies françaises n’est pas uniquement fait de rideaux baissés et de trésoreries sous tension. Au Vigan, dans le Gard, la librairie du Pouzadou est un acteur culturel majeur du pays viganais et la seule librairie du territoire. Fondée le 3 janvier 2000 par Éric Doulcier, elle est dirigée depuis octobre 2020 par Micheline Frazza, qui développe animations, rencontres et cafés littéraires.

Le lieu propose un large choix de littérature, ouvrages sur les Cévennes et les plantes, beaux livres et un rayon jeunesse. Elle compte aujourd’hui entre 8 000 et 10.000 volumes, un chiffre notable pour un bourg rural. La librairie s’inscrit dans une tradition cévenole du livre, incarnée notamment par la revue historique Causses et Cévennes, créée en 1894. Espace de recherche, de dialogue et de transmission, elle se veut un lieu de partage culturel au cœur des Cévennes.

À LIRE - À Tours, la librairie et salon de thé Le Grimoire en liquidation

À Villers-sur-Mer, dans le Calvados, un restaurateur a noué en 2024 un partenariat avec la librairie locale pour soutenir le commerce. Dans ses trois établissements, les clients peuvent repartir gratuitement avec des magazines, tandis que les acheteurs de la librairie reçoivent un bon cadeau pour déjeuner en centre-ville. Victor Granturco, patron des restaurants, veut préserver la librairie, qu’il qualifie « d’espèce à protéger » dans une commune de 2500 habitants.

Il souligne l’importance de cet écosystème local, où librairie, café et autres commerces se soutiennent mutuellement. La librairie, située à quelques pas des restaurants, accueille environ 300 clients un matin d’hiver en semaine. Sa gérante, Noémie François, estime que cette coopération entre commerçants et mairie est essentielle pour maintenir l’activité en centre-ville.

À Lille, la librairie Croâfunding, installée sur neuf mètres carrés en centre-ville, se consacre exclusivement aux bandes dessinées et fanzines 100 % autoédités et financés par crowdfunding. Fondée par Xavier Lancel, elle revendique un modèle de « circuit court » du livre, sans intermédiaires traditionnels.

Près de 450 références d’auteurs locaux et internationaux, notamment belges et britanniques, y sont proposées. Le libraire mise sur des dédicaces décalées, relançant l’intérêt pour des ouvrages plusieurs mois après leur sortie. Après cinq ans d’existence, le bilan économique est positif, selon son fondateur.

Très actif en ligne, il prépare une revue dédiée à l’autoédition pour partager son expérience et valoriser ces circuits alternatifs.

À LIRE - Eure-et-Loir : Épernon abritera bientôt une librairie-café, Matulu

Des milliers d’élèves concernés

Depuis cinq ans, le programme Jeunes en librairie, coordonné par la DRAC Île-de-France avec Paris Librairies, initie collégiens, lycéens et apprentis aux métiers du livre via des projets menés avec des librairies indépendantes. En cinq ans, 497 projets ont été soutenus, impliquant 115 librairies et 14.647 élèves, avec 366.175 € distribués en chèques Lire de 25 € par participant.

Pour 2024-2025, 110 projets ont concerné plus de 3500 jeunes, avec une attention particulière aux quartiers prioritaires et à des publics spécifiques, dont des jeunes sous main de justice. Les élèves réalisent des productions variées : recueils, BD, podcasts, vidéos, vitrines ou expositions autour du livre.

Le dispositif favorise la rencontre avec libraires, auteurs, illustrateurs, éditeurs ou imprimeurs pour comprendre la chaîne du livre. L’édition 2025-2026 confirme la dynamique avec 207 candidatures reçues et 119 projets retenus en Île-de-France.

À LIRE - À Perpignan, des commerçants, dont des librairies, font fermer Cultura

Mis en œuvre par le ministère de la Culture cette fois, Jeunes en librairie est un programme d’éducation artistique et culturelle destiné aux collégiens et lycéens pour leur faire découvrir la librairie indépendante et les métiers du livre. Il repose sur des rencontres avec des libraires, des visites en magasin et la remise d’un bon d’achat permettant à chaque élève de choisir un livre.

Les projets, co-construits par enseignants et libraires, peuvent inclure ateliers d’écriture, rencontres avec auteurs ou visites d’imprimeries et maisons d’édition. Déployé dans toute la France depuis 2021-2022, il est coordonné par les DRAC en lien avec l’Éducation nationale et soutenu notamment par la SOFIA et le Pass Culture. En 2023-2024, 835 librairies ont participé à 1615 projets, bénéficiant à 48.061 élèves dans 17 régions, dont de nombreux territoires ruraux et prioritaires. Le programme est doté d’un budget de 2,3 millions d’euros.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com