En avril, un week-end gratuit d’anthropologie au musée du quai Branly

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac organise à Paris, les samedi 4 et dimanche 5 avril 2026, la 7e édition du week-end « L’Anthropologie va vous surprendre ! », en accès libre et gratuit. La programmation, consacrée au thème « Temps et rythmes » et pensée en lien avec le 20e anniversaire du musée réunit conférences, mini-conférences, commentaires d’œuvres, projections et un concert-lecture.
Le 25/02/2026
25/02/2026 à 16:43
Le fil conducteur retenu est l’étude du temps comme construction sociale : calendriers, cycles rituels, cadences de travail, héritages sonores ou rythmes musicaux. Le communiqué présente une série d’entrées par aire culturelle et par situation pour interroger des manières de vivre l’attente, l’accélération, la répétition ou la rupture.
Au Théâtre Claude Lévi-Strauss, quatre conférences d’une heure suivie de trente minutes d’échanges sont programmées. Le samedi 4 avril à 11h, Emmanuel Kasarhérou intervient avec Benoît de L’Estoile autour de « Pourquoi les Kanak ne fêtaient-ils pas leurs anniversaires ? », en reliant la mesure du temps à des repères collectifs (cycles agricoles, levées de deuil) plutôt qu’à l’âge individuel.
Le samedi à 15h30, « Mède mi wá – Nous sommes des humains » associe la sociolinguiste Cécile Van Den Avenne et l’artiste béninois Yewhe Yeton. Le point de départ est un enregistrement réalisé en 1931 par un tirailleur dahoméen lors de l’Exposition coloniale internationale de Paris, utilisé pour articuler archives et création musicale.
Le dimanche 5 avril à 11h, « Le compás. Au rythme du flamenco » réunit Caterina Pasqualino, Bastian de Jerez et Lori La Armenia, avec une performance annoncée pendant la conférence. À 15h, « Le bal des astres. Temps et rythmes rituels en Amazonie occidentale », avec Stephen Hugh-Jones et Thiago Da Costa Oliveira, aborde les pratiques des Tukano du Haut Rio Negro, où danses rituelles, saisons et astronomie structurent des cycles d’activités.
Deux séries de mini-conférences interactives, les « têtes chercheuses », sont programmées les deux jours au même théâtre, de 13h à 14h30. Chaque intervention dure 15 minutes, suivies de 15 minutes d’échange. Les thèmes annoncés vont des rituels musicaux en Inde centrale aux embouteillages de Mexico, en passant par les rythmes de l’archéologie et l’organisation d’un service domestique auprès de familles très fortunées en France.
Le dimanche, d’autres sujets sont abordés : trajectoires de rap et reconnaissance sociale, archives sonores liées à des compétitions de chant d’oiseaux au Brésil, extraction de charbon et crise énergétique en Inde, et usages contemporains du calendrier maya cholq’ij au Guatemala. Le musée prévoit aussi une rencontre liée à l’exposition Africa Fashion le dimanche à 16h30, au salon de lecture Jacques Kerchache : « De la "slow fashion" à la "trashion", du rythme au déchet textile : la mode à l'épreuve du temps », avec Aurélia Gualdo et Sakina M'sa.
Des commentaires d’œuvres sont annoncés sur le plateau des Collections et, ponctuellement, au salon de lecture. Conservateurs et chercheurs y présentent une sélection d'instruments, sculptures, textiles et œuvres photographiques pour discuter des cycles de la vie, des pratiques cérémonielles et de repères calendaires, dont un commentaire consacré au calendrier rituel maya.
Plusieurs projections jalonnent le programme. Le samedi 4 avril, la salle de cinéma accueille Brave de Wilmarc Val (14h), suivi d’un échange avec Benoît de L’Estoile, puis Fragments des vibrations du monde (16h), une sélection de courts métrages présentée par la médiathèque. À 17h30, au Théâtre Claude Lévi-Strauss, DODJI, l’archet vodun d’Amaury Voslion est annoncé en avant-première mondiale, suivi d’un débat avec le réalisateur et Thomas Dodji Kpadé.
Le dimanche 5 avril, Bariz (Paris), le temps des campements de Nicolas Jaoul (13h) est suivi d’un débat avec le réalisateur. I Am the Blues de Daniel Cross (15h) est programmé en collaboration avec le Comité du Film Ethnographique, avec un échange prévu avec l’anthropologue Julien Mallet.
Au salon de lecture Jacques Kerchache, une sélection de bandes dessinées, comics, mangas et manhuas autour d’imaginaires du futur est mise en libre accès sur les deux jours. La clôture est prévue le dimanche à 17h30 avec le concert-lecture « S’ILÙ AKÒKÒ – Au rythme du temps », porté par Yewhe Yeton et Sophie Maillard, à partir de textes et de paroles collectées lors d’une résidence sur la mémoire de l’esclavage menée en Guadeloupe à l’automne 2025.
Crédits photo : Ninara from Helsinki, Finland, CC BY 2.0
