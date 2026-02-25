Le Salon du Livre de Dieppe prépare sa 13e édition

Du samedi 28 février au dimanche 1er mars 2026, le Casino de Dieppe accueillera la 13e édition du Salon du Livre. Organisée par la Maison de la Presse de Dieppe avec l’association Au Fil des Lignes, la manifestation réunira 35 auteurs. Lors de la précédente édition, plus de 4000 visiteurs avaient été comptabilisés.

La programmation couvre un large éventail de genres : romans, polars, littérature jeunesse, bandes dessinées, science-fiction et essais. L’événement se veut généraliste et accessible, avec un format favorisant les échanges directs entre auteurs et lecteurs.

Un événement porté par les acteurs locaux

Le salon repose sur un partenariat associant la Ville de Dieppe, les écoles et la médiathèque. Des actions sont menées avec les établissements scolaires, tandis que la médiathèque participe à l’animation des échanges pendant le week-end.

« Mon ambition est simple : faire vivre le livre, partout et tout le temps. (...) Ce salon, c’est une manière de faire battre le cœur culturel de Dieppe et de remercier chaleureusement les lecteurs comme les éditeurs pour la confiance qu’ils nous accordent », explique Léa Lallemand, libraire de la Maison de la Presse de Dieppe.

Sabrina Philippe et Alexis Laipsker figurent parmi les invités d’honneur de cette 13e édition. Des tables rondes et des rencontres avec les auteurs sont prévues tout au long du week-end ; les inscriptions sont recommandées pour ces rendez-vous.

Le salon proposera également la 7e édition de son concours de dictée. Pour la première fois, le prix Au Fil des Lignes sera remis. Son thème 2026, « Nouveau départ », devra entretenir un lien direct ou indirect avec la Normandie.

