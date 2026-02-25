Fille de pute censuré : quand la fiction révèle les fractures du réel

Un maire refuse l’acquisition d’un roman dans une médiathèque municipale. Le livre : Fille de pute, de Swann Dupont. Les motifs avancés sont connus. Pas de règlement voté, donc pas d’achats, considère le maire. Et puis, n'oublions pas la protection des mineurs, donc l'impérieuse prudence. D'ailleurs, le titre du livre lui-même, voyez-vous... même sans lire le bouquin, pas besoin d'aller trop loin. Pourtant, la lecture de ce récit fait assez mal à la réalité.
Le 25/02/2026 à 16:43 par Nicolas Gary
Le texte de Swann Dupont ausculte la puissance sociale de la catégorisation dont les femmes font l’objet. Et par là même, l’effort nécessaire pour s’en extraire. L’épisode municipal révèle une fragilité institutionnelle face à certains registres lexicaux, au point de confondre gestion du public et hygiénisme culturel.
Question de fond : le service public culturel neutralise-t-il les mots dérangeants ? Ou organise-t-il leur réception dans un cadre pluraliste, structuré, assumé ? Dans une médiathèque, la prudence existe ; la censure, elle, se lit aux effets. Et dans un État de droit, la question ne relève pas de la sensibilité individuelle. Elle relève de l’exercice d’une compétence publique.
La loi du 21 décembre 2021 impose aux bibliothèques le respect du pluralisme des courants d’idées. L’article L.310-4 du Code du patrimoine exige des collections « exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ». La jurisprudence Benjamin (CE, 1933) encadre toute restriction : elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Le décor juridique est posé. Reste qu'en parcourant l'ouvrage, d'étranges similitudes jaillissent.
Le roman de Swann Dupont s’ouvre sur une fracture. L’enfance y apprend à se penser dans une alternative brutale : « Qui de la maman ou de la putain ? » L’injure n’est pas une provocation, elle sert de matrice. Elle organise le monde en deux blocs et par conséquent enferme.
Ainsi, la narratrice décrit la police du langage : « Prostituée, péripatéticienne, travailleuse du sexe, tout mais pas pute. » Elle ajoute aussitôt : « Je savais que le vocabulaire ne changeait rien à l’expérience. » Le livre ne cherche pas l’outrance, bien au contraire : il part de la violence d’un mot et déroule la manière dont se façonnent les existences selon les critères du jugement.
Or, à Bretoncelles, la décision du maire provient précisément des mots, ceux du titre qui aura agi comme un signal d’alerte autonome, détaché du texte – que l'édile avoue n'avoir pas ouvert. L’ouvrage devient son signifiant, quand la réduction morale supplante l’analyse littéraire. Ce que le roman dissèque — la puissance assignante d’une étiquette — se rejoue dans sa réception institutionnelle.
Au fil du texte de Swann Dupont, l’autorité familiale ne protège pas seulement : elle classe. « Papa va épouser une pute. » La phrase claque. Elle définit la femme, redistribue les places et impose un silence. L’enfant découvre aussi « l’omniprésence du sexe sur le monde » Elle n’est pas tenue à distance : elle est exposée aux normes adultes.
Aussi, quand la mairie invoque la protection des mineurs, l'objectif est légitime – le droit public ne le conteste d'ailleurs pas. Mais la protection n’autorise pas tout. Une bibliothèque organise ses collections au gré des choix de professionnels. Avec un rôle de médiateurices qui contextualise les oeuvres : nul ne les invisibilise au prétexte qu'un titre dérange.
La proportionnalité exige des mesures adaptées : un rayon adulte, une absence de mise en avant, une médiation. L’exclusion pure et simple constitue le degré maximal d’interventionnisme. Or, comme souvent avec les termes en -isme, rien de bon n'en découle...
Dans les deux cas, un pouvoir légitime agit au nom d’un intérêt supérieur. Dans le roman, ce pouvoir modèle l’imaginaire. Dans la médiathèque, il agit sur la circulation d’une œuvre qui interroge précisément ces mécanismes d’encadrement.
Le roman de Swann Dupont montre une enfance immergée dans un univers où la sexualité circule à découvert. Il n’y a ni rideau ni pédagogie. Il y a le réel, brut. La narratrice formule cette bascule avec une netteté désarmante : « Ma sexualité a commencé lorsque recommençait celle de mon père. » L’exposition n’est pas choisie : elle s’impose à elle. Elle façonne le regard avant même qu’un livre n’entre en scène.
Dans cette construction, les catégories s’infiltrent partout. « Ma mère, c’est une mère, pas une pute. » La phrase, sèche, révèle la logique d’opposition qui structure l’enfance : la visibilité du corps féminin devient ligne de fracture morale. Ce qui se montre est suspect, voire pire : ce qui s’assume dérange.
Le roman insiste aussi sur la scène publique du regard masculin : « La sexualité jetée en pâture au milieu du jardin. » L’espace domestique lui-même devient théâtre. L’enfant observe : enregistrer, sans détourner le regard. Plus tard, l’écriture fera exactement cela : reprendre le contrôle du récit, exposer ce qui a été imposé, et non le dissimuler.
La question devient alors précise. Une médiathèque protège-t-elle en effaçant ? Ou protège-t-elle en contextualisant ? Le livre choisit l’exposition pour comprendre. L’institution hésite à exposer pour préserver. Entre ces deux gestes se joue la conception même du pluralisme.
Fille de pute analyse la force des catégories sociales appliquées aux femmes et la difficulté de s’en extraire. L’épisode municipal révèle, en miroir, la sensibilité persistante des institutions face à certains registres lexicaux.
Lorsque le titre d’un roman – ou tout autre prétexte non législatif – suffit à bloquer son entrée en collection, la frontière entre prudence administrative et restriction symbolique devient ténue. Le droit des bibliothèques existe précisément pour éviter que le réflexe moral ne remplace la politique documentaire.
La question dépasse un cas particulier. Elle engage la conception même du rôle des médiathèques : protéger des mots ou permettre de les comprendre. Ou comme l’écrit l’autrice : « Ma paume se fond dans la sienne et, pour la première fois, j’entre en contact avec sa peau résistante à l’injure du mâle. Son avantage est là : quand on se donne entièrement, il ne reste plus rien à piller. »
Pareil à un catalogue de bibliothèque dont on empêche la constitution...
Crédits photo : Swann Dupont
