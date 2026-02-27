Démocratie : pourquoi il ne faut pas renoncer

« Dans notre monde, qui n’a jamais été plus complexe qu’aujourd’hui, le triomphe de la passion sur la raison s’accompagne de celui de la force brute sur le droit et la morale. Et pourtant, en dépit de la fuite en arrière du monde, rien ne serait plus dangereux pour nous que de céder à la peur ou à la résignation. Je reste convaincu que la démocratie a un avenir et qu’elle mérite que l’on se batte pour elle ; nous avons le devoir d’espérer. »

Les éditions Robert Laffont vous proposent les premières pages en avant-première :

Dominique Moïsi est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, dont La Géopolitique de l’émotion (Flammarion, 2008 ; Champs Flammarion) et Le Triomphe des émotions (Robert Laffont, 2024 ; Champs Flammarion, 2026). Membre fondateur de l’Institut français des relations internationales (IFRI), conseiller spécial de l’Institut Montaigne, il a enseigné à l’université de Harvard, au King’s College de Londres, à l’ENA et à Sciences Po. Il est chroniqueur aux Échos et à Ouest-France, et intervient régulièrement sur LCI.

Parution le 26 mars 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com