Pourquoi cette nouvelle voix américaine changera votre regard sur la tristesse

Ma propriété privée est un texte unique, porté par une grande voix des lettres américaines, sur une émotion souvent dénigrée dans la culture occidentale : la tristesse.

Puzzle intime et obsessionnel

Ce qui m’a d’abord frappé dès les premières pages, c’est la forme du livre. Ni totalement poésie, ni totalement récit, Mary Ruefle invente une prose qui n’appartient qu’à elle. Chacun de ses textes, introspectifs, drôles et érudits, semble disposer comme les pièces d’un puzzle intime et obsessionnel qui, une fois révélé, modifie notre regard sur la tristesse et ce qu’on lui doit.

Jouant des codes de l’autobiographie, le matériau de son livre repose tout autant sur des souvenirs que sur des objets du quotidien ou des anecdotes lues et entendues. Ce qui importe à l’autrice, davantage que la surface des choses ou des événements, c’est de saisir le mystérieux, l’étrange, contenus dans le réel et de le questionner.

Ainsi le plus petit élément du quotidien – des clés, des nuages, des crayons –, enfermé dans des phrases ciselées, d’une poésie évanescente, devient la matière à d’amples méditations, où la profondeur et la générosité de la vision de l’autrice se déploient et finissent par nous cueillir. Il y a tant et tant à apprendre de Mary Ruefle, non seulement de ses écrits mais aussi de sa façon de les écrire.

C’est peut-être aussi cela qui a retenu mon attention quand j’ai lu le texte la première fois. Cette façon qu’a l’autrice de sans cesse brouiller les genres pour mieux saisir les choses, leur intériorité, le banal et l’invisible.

L’esprit du Castor Astral

Elle-même s’en revendique, dans un entretien mené par Caitlin Youngquist pour The Paris Review et datant de décembre 2016 : « Mon intérêt à tracer des lignes entre les genres et à élaborer des définitions très claires de ces choses est très… eh bien, pour être franche, je n’ai tout simplement pas assez de temps qu’il me reste sur cette terre pour le consacrer à cela. Donc, pour moi, si j’écris quelque chose et que c’est versifié, c’est de la poésie. Si ce n’est pas versifié, c’est de la prose. Je lis de la fiction, de la non-fiction et de la poésie, et je les aime toutes. Je ne peux pas les trier plus que je ne peux trier mon amour des champs ouverts et des bois profonds. »

C’est exactement ce que l’on cherche à développer au sein du Castor Astral : une littérature moderne, qui emprunte à l’audace des formes poétiques, et remet en cause certains codes classiques du roman et du récit traditionnels.

Enfin, je tiens à reconnaître ici le travail de traduction exceptionnel de Céline Leroy, qui fut lui aussi une grande source de joie quand je l’ai découvert. Elle a su retranscrire dans notre langue la précision et la densité de la prose de Mary Ruefle, l’atmosphère de ses écrits, où nostalgie et légèreté s’entremêlent et nous illuminent. Après Maggie Nelson et Deborah Levy, espérons que Mary Ruefle saura elle aussi trouver une place au sein du lectorat francophone.

Clément Ramos, éditeur au Castor Astral

Poétesse et essayiste américaine, Mary Ruefle est née près de Pittsburgh, aux États-Unis. Elle a fait paraître plus d’une douzaine de recueils de poésie, parmi lesquels Dunce (2019), finaliste du National Book Critics Circle Award, Indeed I Was Pleased with the World (2007) et The Adamant (1989), lauréat de l’Iowa Poetry Prize.

Elle a également publié un recueil d’essais, Madness, Rack, and Honey (2012), ainsi que deux ouvrages en prose, The Most of It (2008) et My Private Property (2016). Elle réside aujourd’hui dans le Vermont.

