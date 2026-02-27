La dérive d’un homme lucide

Déterminé à dénoncer la supercherie dont il s’estime victime, le paléographe amorce une enquête sur laquelle il perd rapidement tout contrôle. Et les gens qu’il aime n’y pourront rien. Avec L’irréparable, Pierre Samson raconte les jours paisibles, puis chaotiques, d’un homme lucide qui, tant bien que mal, refuse de baisser les bras.

Les éditions Héliotrope vous proposent les premières pages en avant-première :

Pierre Samson est l’auteur du Mammouth (Héliotrope, 2019), qui a remporté le prix Jacob Isaac Segal, en plus d’avoir été finaliste du Prix des libraires du Québec, du Grand Prix du livre de Montréal et du Prix littéraire des collégiens. Il a aussi publié plusieurs romans aux Herbes rouges, dont Catastrophes, pour lequel il a obtenu le Prix littéraire des collégiens, et La maison des pluies, lauréat du Grand Prix du livre de Montréal. L'irréparable a été finaliste du Prix des libraires du Québec en 2025.

Parution le 20 mars 2026.

