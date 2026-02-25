Le groupe Libella recrute chez Grasset une nouvelle attachée de presse

Cette prise de fonctions intervient après près de cinq années passées chez Grasset, où elle était assistante de presse. Auparavant, elle avait occupé le poste d’assistante de presse chez Humensis, en charge des labels Passé/Composé, HumenSciences et Belin, entre janvier 2020 et février 2021.

Son parcours dans l’édition débute en 2019 aux Éditions de l’Olivier, où elle travaille comme assistante à temps plein entre août et décembre. Elle a également exercé comme libraire à la Fnac de Châtelet-les-Halles quelques mois.

À LIRE - Marie Desmeures succède à Manon Frappa chez Notabilia

Formée sur le terrain à travers plusieurs stages, Corinne Toullec a intégré le service de presse Sciences humaines et Essais des Éditions Gallimard d’avril à septembre 2018, avant de rejoindre les Éditions La Découverte, de mai à septembre 2017, au sein des services de cessions de droits et du service commercial.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com