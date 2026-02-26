Du scénario à la mise en scène : un destin hollywoodien

Mais la vie de l’auteur des Voyages de Sullivan est aussi un roman qui commence avec Isadora Duncan et s’achève à l’Algonquin Hotel, en passant par Hollywood et Chicago, ou Deauville et Paris, car la France a toujours été la seconde patrie du cinéaste.

Créateur génial et irrévérencieux, Sturges fut un flambeur et un météore. Dans cet ouvrage qui remporta en son temps le Prix du Syndicat de la Critique, Marc Cerisuelo rend un vibrant hommage au maître incontesté de la satire au cinéma. Marc Cerisuelo, professeur à l’université Gustave Eiffel, membre de l’Institut universitaire de France et critique de cinéma, a publié de nombreux livres d’histoire et d’esthétique du cinéma.

Les éditions Marest vous proposent les premières pages en avant-première :

Parution le 25 mars 2026.

