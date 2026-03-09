Inscription
Frontières liquides

Daniel de Roulet

Dans Frontières liquides. Journal de lacs, Daniel de Roulet compose un carnet de route qui serre la géopolitique au plus près des rives. Le projet part d’un geste simple : faire une tournée de lacs frontaliers, « écrite à des moments différents », sans prétention d’essai, mais comme un voyage. Roulet décrit « quelques moments d’éblouissement », tenus pour des épiphanies, et installe d’emblée une poétique de la halte.

Le parcours embrasse des eaux très dissemblables, du Wannsee au lac Victoria, en passant par des bassins baltes et le Léman. Les notices de bibliothèques résument l’enjeu : des récits autour de lacs frontaliers qui convoquent littérature, histoire et souvenirs intimes.

On suit l’auteur « du Titicaca au Léman », insiste sur la dimension de reportage littéraire, avec un corps exposé au froid, au bain, au terrain.

Roulet travaille l’idée même de frontière, non comme ligne sèche mais comme surface mobile. Le lac impose une limite visible, puis la dissout : on la traverse en barque, en train, par les postes, et l’on rencontre aussitôt des langues, des régimes, des mémoires. Tiphaine Samoyault souligne une approche « réfléchie » et « géopolitique », qui fait apparaître la fragilité de ces espaces naturels face au temps long et aux mutations contemporaines.

La force du livre tient dans sa méthode : accumuler des scènes brèves, des lectures, des rappels historiques, des notations intimes, puis laisser le paysage imposer sa loi d’archive. C'est ici un retour à cette écriture qui prend le voyage solitaire pour sujet : la répétition des étapes devient une ritournelle, presque musicale. Un récit du quotidien, de lac en lac, en somme, qui donne une douceur aérienne autant qu'une omniprésence du liquide – l'eau et les songes, presque...

Publié chez Phébus en 2025 (287 pages), Frontières liquides tient ensemble le récit et l’enquête : un livre d’eau, où la frontière cesse d’être un motif abstrait et prend corps, au ras des vagues.

Plus d'informations sur le Prix Frontières 2026

 

 

DOSSIER - Frontières 2026 : le prix qui repense les frontières du roman contemporain

#Roman francophone
ActuaLitté

Une michronique de
Cécile Mazin

Publiée le
09/03/2026 à 09:00

Frontières liquides

Daniel de Roulet

Paru le 20/02/2025

288 pages

Editions Phébus

22,50 €

ActuaLitté
