L'inventaire des rêves

Chimamanda Ngozi Adichie

Paru en français sous le titre L’Inventaire des rêves (trad. Blandine Logre), le nouveau roman de Chimamanda Ngozi Adichie s’inscrit dans le prolongement d’une œuvre qui interroge les fractures intimes et politiques du Nigeria contemporain. L’autrice de Americanah et de Nous sommes tous des féministes déploie ici un récit ample, structuré autour de destins féminins confrontés aux tensions sociales, aux héritages familiaux et aux promesses contrariées de la modernité urbaine.

Le livre s’organise comme une traversée des aspirations et des désillusions. Adichie y poursuit son exploration des rapports de classe, de genre et de pouvoir, dans une langue précise, attentive aux gestes et aux silences. Les trajectoires individuelles deviennent le miroir d’un pays traversé par les inégalités, la pression des normes et le poids des appartenances. L’inventaire annoncé par le titre ne relève pas du catalogue mais de la fouille : il s’agit d’exhumer les rêves enfouis, d’en mesurer le coût et la persistance.

L’écrivaine conserve ce qui fait la force de ses romans précédents : une capacité à articuler l’intime et le collectif sans céder au didactisme. Les dialogues, denses et nuancés, rendent perceptibles les contradictions des personnages, tandis que la construction chorale élargit le champ de vision. Loin d’un simple portrait générationnel, Adichie propose une méditation sur la liberté, la loyauté et la possibilité de se réinventer.

Avec L’Inventaire des rêves, Chimamanda Ngozi Adichie confirme sa place majeure dans la littérature anglophone contemporaine. Son roman s’impose comme une fresque sensible et politique, où l’examen des désirs individuels éclaire les lignes de fracture d’une société en mutation.

#Roman étranger
ActuaLitté

Une michronique de
Cécile Mazin

Publiée le
05/03/2026 à 09:00

L'inventaire des rêves

Chimamanda Ngozi Adichie trad. Blandine Longre

Paru le 27/03/2025

656 pages

Editions Gallimard

26,00 €

ActuaLitté
9782073081407
© Notice établie par ORB
