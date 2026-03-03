Paru aux éditions Verticales en 2023, Je parle pas la langue de Noëlle Mathis s’inscrit dans une veine autobiographique attentive aux déplacements géographiques et intimes. L’ouvrage prend appui sur une expérience d’exil linguistique : vivre dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, éprouver physiquement cette impossibilité de dire, puis en faire la matière d’un récit.

Le livre relate un séjour en Italie, à Rome, où la narratrice accompagne son compagnon. Très vite, l’italien s’impose comme une frontière. « Je parle pas la langue » : le titre, en forme de phrase fautive, signale d’emblée la fragilité grammaticale et l’écart.

Loin d’un simple journal d’expatriation, le texte explore la dépossession qu’engendre l’incapacité à comprendre et à se faire comprendre. Les scènes du quotidien — administrations, voisinage, conversations ordinaires — deviennent des épreuves.

Noëlle Mathis, également éditrice et traductrice, interroge la langue comme outil de pouvoir et d’appartenance. Le récit avance par fragments courts, notations précises, observations sensibles. La syntaxe, volontairement heurtée, restitue l’expérience d’un sujet privé de ses repères linguistiques. L’autrice décrit la sensation d’infantilisation, la dépendance à l’autre, mais aussi la liberté paradoxale née de l’incompréhension : ne pas saisir permet d’inventer.

Au fil des pages, Rome cesse d’être un décor pittoresque pour devenir un espace d’épreuve. La ville, ses bruits, ses rythmes, ses conversations captées sans être comprises, composent une bande-son étrangère. Le livre ne cherche ni l’anecdote ni l’exotisme : il examine ce que parler veut dire, et ce que se taire impose.

Avec Je parle pas la langue, Noëlle Mathis livre un texte bref, incisif, qui articule expérience intime et réflexion sur la langue comme territoire. Un récit d’exil intérieur où l’apprentissage ne résout rien, mais transforme le regard.

