Paru en 2024, Les Certitudes s’inscrit dans une veine intimiste que Marie Semelin explore depuis ses premiers textes : celle des failles intérieures, des loyautés invisibles et des constructions mentales que l’on érige pour tenir debout. Le roman met en scène une narratrice confrontée à l’effritement progressif de ses repères, familiaux et affectifs, jusqu’à ce que ce qu’elle tenait pour indiscutable vacille.

L’intrigue repose sur un dispositif simple : le retour sur un événement fondateur, longtemps interprété selon une version admise par tous. À mesure que le récit progresse, la narratrice réexamine les faits, interroge la mémoire et démonte les récits familiaux. Ce travail d’exhumation révèle combien les « certitudes » relèvent moins de la vérité que d’un besoin de cohérence.

Le style de Marie Semelin privilégie une langue précise, sans effets appuyés. Les phrases courtes, parfois presque cliniques, traduisent l’état d’alerte intérieure du personnage principal. Cette économie de moyens renforce la tension psychologique : chaque détail, chaque silence compte. L’autrice déploie une attention soutenue aux gestes et aux non-dits, qui structurent les relations familiales plus sûrement que les déclarations explicites.

Au-delà du drame intime, le roman interroge la fabrication sociale des évidences. Ce que l’on tient pour acquis — fidélité, innocence, culpabilité — apparaît comme le produit d’un consensus fragile. En cela, Les Certitudes rejoint une tradition contemporaine du roman d’analyse, attentive aux mécanismes de la mémoire et aux reconstructions narratives.

Sans spectaculaire, Marie Semelin construit un texte tendu, où la révélation ne tient pas dans un retournement brutal mais dans la lente modification du regard. Le livre laisse une impression durable : celle d’un monde intérieur fissuré, où la vérité ne surgit qu’au prix d’un doute radical.

