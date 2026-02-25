Les propos censurés dans Livres Hebdo “ont toute leur place dans d'autres médias” 

L'auteur et universitaire Jean-Yves Mollier a accordé un entretien à Livres Hebdo, dans le cadre d'un dossier que la revue professionnelle consacre aux 200 ans du groupe Hachette, aujourd'hui propriété de Vincent Bolloré — via Vivendi, qui a racheté Lagardère en 2023 à l'issue d'une opération financière entamée en 2021.

Au cours de cette interview, l'historien, spécialiste du groupe Hachette, mais aussi de l'industrie de l'édition, répondait à une question du journaliste Éric Dupuy au sujet de la durabilité de l'entité fondée par Louis Hachette en 1826.

Jean-Yves Mollier l'expliquait alors par la distance maintenue pendant des années entre la direction du groupe et la production éditoriale de ce dernier. Jusqu'aux années Bolloré, marquées par l'irruption de titres ouvertement tournés vers l'extrême droite, mais également par des ingérences, notamment de Nicolas Sarkozy, administrateur multicondamné du groupe Lagardère.

Cette réponse apparaissait intégralement dans la version de l'entretien publiée le lundi 23 février au soir, mais a disparu le lendemain, peu après 8h du matin. « Pendant l’entretien, aucun signe ne laissait penser à une censure de mes réponses », nous expliquait Jean-Yves Mollier. « Jacques Braunstein [rédacteur en chef de Livres Hebdo, NdR] a eu la grande honnêteté de m’envoyer un mail pour m’en avertir. Il a été transparent, mais cela signifie que quelqu’un, dans sa hiérarchie, a exigé le retrait d’une question d’un journaliste et de la réponse donnée », s'inquiétait-il.

Un « risque juridique »

Michel Lanneau, directeur de la publication de Livres Hebdo, a répondu à nos sollicitations et confirmé être à l'origine de la suppression d'un passage de l'entretien avec Jean-Yves Mollier. Celui-ci « a été mis en ligne le lundi 23 février en fin de journée. J’en ai personnellement pris connaissance le lendemain matin, à 7h », retrace-t-il.

L'article s'inscrivait donc dans un plus large dossier sur le groupe Hachette : « Nous avions sollicité un historien établi pour retracer cette histoire du groupe Hachette, qui n’a finalement pas pu intervenir. La rédaction s’est alors tournée vers Jean-Yves Mollier pour évoquer la trajectoire industrielle du groupe et son entrée dans les mécanismes de diffusion-distribution. »

« Je ne relis pas toutes les publications de Livres Hebdo, tous les articles, loin s’en faut, ne passent pas par mon filtre avant publication. En revanche, je peux être amené, en qualité de directeur de publication, à intervenir si un contenu présente un risque juridique ou réputationnel, lié à des propos susceptibles d’être contestés », poursuit Michel Lanneau.

Rappelons que les ingérences au sein des lignes éditoriales de maisons d'édition du groupe Hachette, et plus particulièrement celles de Nicolas Sarkozy, ont été documentées dans différents médias. En 2022, Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin y consacraient une grande enquête dans Le Monde, suivie quelques mois plus tard par un article de Nicole Vulser dans le quotidien du soir.

Fin 2022, ActuaLitté faisait état de propositions faites à Jean d'Ormesson par un Sarkozy qui se prendrait pour un éditeur ou un agent littéraire. Ayant visiblement du mal à rester à sa place, le condamné pour corruption et trafic d'influence a encore été pris très récemment en train de faire des avances à Boualem Sansal pour le faire signer chez Fayard (groupe Lagardère). En présence de ses éditeurs actuels, chez Gallimard, Sarkozy aurait ainsi lancé : « Ils te filent combien, chez Gallimard ? », rapporte Le Canard Enchaîné...

Des propos contraires à une ligne éditoriale

Au-delà du « risque juridique », Michel Lanneau évoque des considérations liées à la cohérence de la ligne éditoriale, et plus particulièrement de l'orientation choisie pour l'entretien. « J’ai constaté que M. Mollier était parti, au cours de l’entretien, dans une direction qui n’était pas celle de l’objet de l’article, à savoir commenter la gouvernance du groupe Hachette », indique le directeur de la publication.

« Ces propos n’engagent évidemment que leur auteur, mais j’ai considéré, en tant que directeur de la publication, qu’ils contrevenaient de manière évidente à notre ligne éditoriale. Livres Hebdo est un média interprofessionnel, dont la mission est d’évoquer l’actualité du livre, son économie, la solidité de la filière, et non d’aller porter un avis sur la gouvernance d’un groupe, à partir d’informations qui ne sont pas étayées. Ces propos ont toute leur place dans d’autres médias, en aucun cas chez Livres Hebdo. »

Le directeur de la publication nous précise par ailleurs que l'intervention sur l'entretien d'ores et déjà publié avait été discutée avec le rédacteur en chef de la revue.

Aucune intervention « de qui que ce soit »

Réagissant à la censure de l'entretien, le principal intéressé, Jean-Yves Mollier, estimait dans nos colonnes que « le seul qui en a l’autorité et le pouvoir, aujourd’hui, c’est Vincent Montagne, le président du Syndicat national de l’édition. Le propriétaire de Livres Hebdo est en effet Le Cercle de la Librairie [via Electre SA], dont le conseil de surveillance réunit des cadres de groupes éditoriaux. »

Les liens entre la revue professionnelle et les grands groupes de l'industrie de l'édition ne sont pas un secret. Comme le rappelait ActuaLitté, siègent au conseil de surveillance du Cercle de la Librairie Vincent Montagne (Média-Participations), Catherine Lucet (Editis), Charlotte Gallimard (Madrigall) ainsi que Philippe Lamotte (Hachette Livre), soit les représentants des plus grands groupes éditoriaux français, sous la présidence de Denis Mollat, PDG de la Librairie Mollat.

Michel Lanneau, lui-même directeur général d'Electre SA, assure que la décision relève de sa seule responsabilité. « Elle n’a fait l’objet d’aucune injonction, demande ou suggestion de qui que ce soit, en particulier de la part du Cercle de la Librairie ou du Syndicat National de l’Édition », avance-t-il. Nous avons tenté de contacter Le Cercle de la Librairie, sans obtenir de réponse.

Le directeur de la publication est formel : « Depuis 9 ans, je n’ai jamais eu une seule demande, une seule intervention relative à un article de Livres Hebdo. » « En revanche », complète-t-il, « la rédaction et moi-même travaillons régulièrement pour préciser notre ligne éditoriale, dans un paysage qui évolue ».

« Nous devons rester dans le périmètre qui est celui de Livres Hebdo depuis 40 ans, soit une vocation de réflexion autour de la chaine du livre, pour en porter la singularité, en défendre les invariants (droit d’auteur, prix unique du livre, soutien à la librairie indépendante), et mettre en avant les sujets qui viennent fragiliser cette chaine, comme, récemment, l’IA ou la vente d’occasion. »

Et d'ajouter : « Nous tentons alors de les comprendre, de les éclairer. Livres Hebdo est le représentant unifié d’une chaine d’acteurs professionnels dont la vocation est de favoriser le dialogue et la cohésion de la filière, et non d’alimenter des polémiques personnalisées », développe Michel Lanneau.

« Notre rôle, chez Livres Hebdo, est de faire en sorte que notre écosystème vive, qu’il perdure, dans une certaine harmonie, en renforçant ce lien entre les professionnels. Et non de pointer un groupe avec des informations qui ne sont pas étayées », insiste-t-il encore.

L'intervention de Michel Lanneau dans l'article mis en ligne par la revue a considérablement fait réagir. Outre ActuaLitté, Le Monde, L'Humanité et Le Nouvel Obs y ont consacré des articles, qui s'interrogent tous sur la finalité de cette censure. Évidemment, l'ombre de Vincent Bolloré — coutumier des interventions dans ses médias — et de la puissance du groupe Hachette est au cœur des analyses qui y sont développées.

Autant d'hypothèses que récuse donc le directeur de la publication. « Je peux comprendre que M. Mollier se soit ému de cette suppression de son propos, qui lui appartient. Il n’avait toutefois pas sa place dans Livres Hebdo, ni dans cette interview. Il fallait le faire sur un autre angle, un autre sujet, dont l’objectif aurait été de s’interroger sur la gouvernance des groupes et l’indépendance éditoriale, ce qui est très éloigné de notre média. »

