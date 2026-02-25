Nicolas Grimaldi, l’élégance et la rigueur d’un maître de philosophie

Fils de Dominique Grimaldi, instituteur engagé dans le syndicalisme et la SFIO, Nicolas Grimaldi adhère lui-même à la SFIO avant de la quitter en 1968.

Agrégé de philosophie en 1959, docteur en 1970, il a fait l’essentiel de sa carrière à la Sorbonne, où il deviendra professeur émérite et occupera successivement la chaire d’histoire de la philosophie moderne puis celle de métaphysique. Il dirige également le Centre d’études cartésiennes entre 1986 et 1988.

Son œuvre, abondante, s’ouvre avec Le Désir et le Temps (1971), dans lequel il pose une intuition centrale : si le temps est la réalité ontologique de la conscience, alors l’attente en constitue l’étoffe même. Il revient ensuite, par touches et par variations, sur ce qui travaille l’existence de l’intérieur : le désir, le moi, l’imaginaire, l’amour, la solitude, la jalousie, le travail, le jeu, la banalité, l’inhumain.

Descartes demeure toutefois son point d’ancrage le plus constant. Il lui consacre plusieurs livres, dont L’Expérience de la pensée dans la philosophie de Descartes et Six études sur la volonté et la liberté chez Descartes, prolongeant une lecture qui cherche la genèse des idées, leurs tensions, leur mise à l’épreuve par la vie de l’esprit.

Mais Nicolas Grimaldi ne s’est pas enfermé : il s’est aussi autorisé des détours par d’autres figures majeures, de Socrate à Marx, en passant par Proust ou Van Gogh, élargissant son enquête aux territoires de l’imaginaire, de l’amour, de la jalousie et du moi.

À l’annonce de sa disparition, les Rencontres philosophiques de Monaco ont notamment salué un ami de la première heure, rappelant qu’il était venu y dialoguer, notamment autour de l’amour, l’un de ses thèmes de prédilection. « Si la philosophie apporte, à la longue, sinon une sagesse du moins un style », cela se reconnaissait chez lui « à l’élégance du port et des gestes, à la courtoisie, à l’exquise délicatesse de ses manières », écrivent-elles, dans un texte signé par le philosophe Robert Maggiori.

Ainsi a-t-il « envoûté » des générations d’étudiants, du lycée aux universités, que ce soit à Colmar, à Janson-de-Sailly, à Jules-Ferry ou à la Sorbonne. Nicolas Grimaldi laisse une trentaine d’ouvrages. Son dernier en date, Les songes de la raison, est paru chez Pocket en 2020.

Parmi les hommages rendus au philosophe, Étienne Klein a fait également part de sa « grande tristesse » à l’annonce de sa disparition. Le directeur de recherche au CEA évoque des dîners réguliers, avant que Nicolas Grimaldi ne quitte Paris, et confie combien « tout chez lui » l’impressionnait.

Il cite un long passage de L’Inhumain, où le philosophe analysait « le paradoxe des camps » et cette expérience limite dans laquelle « au comble de l’inhumain » pouvait se révéler « ce qu’il y a, en chacun, de plus profondément humain ». Il y écrivait notamment que « l’expérience de la plus profonde communauté » pouvait surgir « au fond de la pire solitude ».

Philippe Martinetti, directeur délégué des antennes et des programmes de France Télévisions, salue lui aussi « une voix singulière de la philo ». Il rend hommage à « un esprit élégant, libre, exigeant ». « Merci pour nos rencontres. Respect et gratitude », conclut-il.

