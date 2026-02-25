Dans Nous n’avons rien à envier au reste du monde, Nicolas Gaudemet place une histoire d’amour clandestine au cœur de la Corée du Nord. Un regard échangé lors d’une exécution publique soude deux lycéens, Yoon Gi et Mi Ran, séparés par la hiérarchie sociale : lui vit dans un milieu modeste, elle appartient à l’élite du Parti et se voit promise à un étudiant de Pyongyang.

Le roman, bref et découpé en cinq actes, serre le temps et la tension autour d’une passion qui s’écrit sous surveillance, au risque d’une « colonie de rééducation » signalée dans les notices de librairie.

Le dispositif tient de la tragédie : l’intime affronte un régime totalitaire où le quotidien se confond avec la contrainte. Gaudemet choisit la frontalité plutôt que l’exotisme : slogans, contrôle, peur ordinaire, tout encadre la moindre initiative. Dans ce décor verrouillé, le sentiment gagne une portée politique, non par discours, mais par gestes minuscules, rendez-vous dérobés, paroles mesurées.

L’étiquette de « Roméo et Juliette » nord-coréen résume l’enjeu sans l’épuiser : le livre interroge les limites du courage, de la révolte et de l’espoir, au plus près des corps.

Paru aux éditions de l’Observatoire le 20 août 2025, le texte vise l’efficacité : scènes courtes, progression nette, économie de pathos. La documentation revendiquée par l’auteur — déjà lauréat du prix Jules-Renard pour La fin des idoles — nourrit une vraisemblance de détails sans transformer le roman en reportage.

Reste une fable sombre, à la fois récit intime et petite fresque politique, où l’amour ne sauve pas : il révèle, et brûle. Dans cette clandestinité, la romance devient résistance silencieuse, et chaque scène rappelle l’arbitraire du pouvoir. Un court roman tendu, sans relâche jusqu’au bout.

Ouvrage sélectionné pour le prix Frontières 2026.

