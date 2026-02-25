Dédale, une nouvelle série Lumni consacrée à la mythologie grecque

Politique jupitérienne, complexe d'Œdipe, être médusé... La mythologie grecque infuse dans tout notre imaginaire contemporain. Elle irrigue notre langue et notre pop culture, de Harry Potter à Star Wars en passant par les superhéros, et façonne ainsi notre vision du monde. Un univers foisonnant tout autant que complexe, qui peut parfois avoir de vraies allures de labyrinthe...

Dédale, nouvelle série Lumni, se présente donc comme un fil d'Ariane, pour faire découvrir les légendes grecques, leurs personnages, leurs attributs et leurs symboles au jeune public. Destinée aux 8-12 ans, la nouvelle série Dédale ambitionne d’ouvrir grand les portes de la mythologie grecque, en conjuguant rigueur pédagogique et sens du récit.

Accessible sans être simplificatrice, elle accompagne les élèves dans la découverte d’un univers foisonnant, dès l'épisode inaugural consacré à la généalogie des Titans, véritable colonne vertébrale du panthéon du mont Olympe.

Portée par une narration décalée et des animations dynamiques, la série déroule ensuite les grandes fresques mythologiques : Zeus et ses frères Poséidon et Hadès, ses enfants comme Artémis et Aphrodite, les héros tels qu'Achille et Thésée, les créatures fascinantes Scylla ou Méduse...

Chaque épisode compose ainsi une mosaïque vivante qui éclaire la richesse, les filiations et les tensions de la mythologie grecque. Collages, personnages animés, illustrations, décors méditerranéens... L'identité graphique forte de la série apporte également une direction artistique immersive, qui invite à la projection et nourrit l’imaginaire.

À LIRE - Avec L'Ourse et l'oiseau, l'illustratrice Marie Caudry anime son trait

Chaque épisode de Dédale s’accompagne également d’un quiz destiné à consolider les acquis et à insuffler une dimension interactive, prolongeant l’expérience avec intelligence et ludisme.

Écrite par Émilie Valentin, la série d'animation, qui compte 20 épisodes de 3 minutes, a été réalisée par Adrien Pavillard. L'animation a été confiée au Studio Rove. Son visionnage est conseillé aux élèves du CM1 à la 5e, mais rien n'empêche de s'y intéresser une fois ce niveau d'étude atteint !

20 épisodes sont annoncés :

Dieux, déesses, héros, héroïnes et créatures

Zeus, le dieu des dieux

Poséidon, dieu du monde marin

Hadès, dieu du monde des morts

Artémis & Apollon, jumeaux divins

Aphrodite, déesse de l'amour

Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse

Héra, reine des dieux

Achille, héros presque invulnérable

Hélène, héroïne kidnappée

Pénélope & Ulysse, amour, Troie et beauté

Héraclès, demi-dieu aux 12 travaux

Ariane, le fil et le labyrinthe

Thésée & le Minotaure, le héros et le monstre

Orphée, le héros qui revint des Enfers

Scylla, de nymphe à monstre marin

Méduse & Persée, la créature et le héros

Arachné, la tisserande orgueilleuse

Sphinx et ses énigmes

Chiron, le centaure exemplaire

Photographies : © Talweg Productions

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com