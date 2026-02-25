Description de l’Égypte : le chef-d’oeuvre monumental de Bonaparte

À travers cette publication hors norme, née de l’expédition de Bonaparte entre 1798 et 1801, c’est toute une ambition scientifique, politique et culturelle qui se donne à voir.

Thèbes, capitale des merveilles

Lorsque Bonaparte débarque en Égypte en 1798, l’objectif officiel est stratégique : affaiblir la puissance britannique en menaçant la route des Indes. Mais l’expédition n’est pas uniquement militaire. Elle embarque avec elle 167 savants, ingénieurs, artistes et techniciens réunis au sein de la Commission des sciences et des arts. Leur mission consiste à observer, mesurer, décrire et dessiner l’Égypte dans toutes ses dimensions, qu’il s’agisse des monuments antiques, des paysages, des populations, des ressources naturelles ou des structures administratives du pays.

Même si la campagne militaire s’achève en 1801, après la défaite française face aux forces ottomanes et britanniques, le travail scientifique engagé sur place ne s’interrompt pas. De retour en France, les savants entreprennent de mettre en forme l’immense masse de notes, croquis, relevés et observations accumulés durant trois années. Ce chantier éditorial donnera naissance à la Description de l’Égypte, publiée à Paris entre 1809 et 1822. L’édition dite « impériale », la première, est celle que conserve aujourd’hui la Bibliothèque du Sénat.

Aucune contrée n’a été soumise à des recherches aussi étendues et aussi variées, et aucune ne méritait davantage d’en être l’objet. La connaissance de l’Égypte intéresse, en effet, toutes les nations policées, soit parce que ce pays fut le berceau des arts et institutions civiles, soit parce qu’il peut devenir encore le centre des relations politiques et du commerce des empires. Le peuple qui l’habitait y a laissé des vestiges admirables de sa grandeur et de sa puissance, et jamais l’art n’a fait un aussi grand effort pour s’élever jusqu’au caractère immuable des ouvrages de la nature. - Description de l’Égypte, Préface historique

L’ouvrage se compose de vingt-trois volumes, répartis en dix volumes de texte et treize volumes de planches. À cela s’ajoute un atlas. Par son ampleur matérielle autant que par son ambition intellectuelle, la Description de l’Égypte s’apparente à une véritable encyclopédie. Elle se structure en trois grandes parties : les Antiquités, l’État moderne et l’Histoire naturelle. Cette organisation reflète la volonté d’embrasser la totalité d’un territoire, depuis les vestiges de l’Antiquité pharaonique jusqu’à la réalité contemporaine du pays au tournant du XIXe siècle.

La partie consacrée aux Antiquités occupe une place centrale. Les savants français réalisent des relevés d’une précision inédite des temples, palais, obélisques et statues monumentales. Les planches reproduites dans l’exposition témoignent de la minutie des dessins, des plans, des coupes et des élévations. À Thèbes, capitale du Nouvel Empire située à plusieurs centaines de kilomètres au sud du Caire, ils décrivent un ensemble architectural d’une ampleur exceptionnelle.

Le complexe de Karnak, relié au temple de Louxor par une allée de sphinx longue de trois kilomètres, est présenté comme le plus vaste centre religieux de l’Antiquité. Les graveurs reproduisent avec soin la salle hypostyle, les colonnes monumentales et les obélisques, notant la fraîcheur encore visible des couleurs.

Vue de l’arc de triomphe d’Antinoë Description de l’Égypte, Antiquités - Planches, Tome quatrième Bibliothèque du Sénat, 4FP0040

La Pierre de Rosette révélée

Le temple d’Isis à Philae, commencé à l’époque pharaonique et achevé sous la domination romaine, fait lui aussi l’objet d’un relevé détaillé. Les planches montrent les chapiteaux, les bas-reliefs et les éléments décoratifs avec une exactitude remarquable. L’histoire donnera à ces documents une valeur supplémentaire : dans les années 1970, le site de Philae sera démonté et déplacé pour être sauvé des eaux du barrage d’Assouan. Les dessins du XIXe siècle constituent ainsi un témoignage irremplaçable de l’état originel du monument.

Parmi les découvertes majeures de l’expédition figure la Pierre de Rosette, mise au jour en 1799 près d’un fort par le capitaine Bouchard. Le monument porte un même texte en trois écritures : hiéroglyphique, démotique et grecque. La publication de ses inscriptions dans la Description de l’Égypte contribuera à diffuser en Europe un document décisif pour le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, quelques années plus tard. À ce titre, l’ouvrage marque un tournant dans la naissance de l’égyptologie moderne.

La section consacrée à l’Histoire naturelle révèle une autre facette de l’ambition scientifique de l’expédition. Les savants étudient la faune et la flore du pays, décrivent les oiseaux, les reptiles, les mammifères, collectent des échantillons minéralogiques et examinent les ressources naturelles, comme les carrières de porphyre situées entre le Nil et la mer Rouge. Il ne s’agit pas seulement d’un inventaire érudit, mais d’une entreprise de connaissance globale, inscrite dans l’esprit encyclopédique des Lumières.

La partie intitulée État moderne complète ce tableau en dressant un portrait de l’Égypte contemporaine de la fin du XVIIIe siècle. Les auteurs décrivent les villes, les villages, les costumes, les pratiques agricoles, l’organisation administrative et les figures politiques locales. Des personnalités comme Mourad Bey, chef mamelouk, apparaissent dans les planches. L’objectif affiché consiste à offrir à l’Europe un double regard : celui de l’Antiquité prestigieuse et celui d’un pays vivant, observé dans sa réalité quotidienne.

Vue perspective de la façade du grand temple de Denderah/Tentyris. Description de l’Égypte, Antiquités - Planches, Tome quatrième. Bibliothèque du Sénat, 4FP0044

Un trésor conservé au Sénat

La Description de l’Égypte ne se limite pas à un projet scientifique. Elle participe également d’une entreprise politique et symbolique. Publiée sous l’Empire, elle magnifie l’expédition de Bonaparte et affirme la capacité de la France à produire un savoir total sur un territoire étranger. Elle contribue à nourrir au XIXe siècle un vaste mouvement d’égyptomanie qui influence l’architecture, les arts décoratifs, la littérature et l’imaginaire européen.

L’exemplaire conservé au Sénat témoigne de cette ambition. Par son format, la qualité de ses gravures et le soin apporté à l’édition, il incarne un sommet de l’édition savante.

Le site Mémoire du Sénat, consacré à la diffusion et à la valorisation du patrimoine historique de la Seconde chambre, replace cette œuvre dans une histoire plus large, celle de la transmission des savoirs et de la conservation des grands textes scientifiques.

Deux siècles après sa publication, la Description de l’Égypte demeure une référence. Elle a posé les bases de l’égyptologie, fixé des standards de relevé archéologique et façonné durablement la perception européenne de l’Égypte antique.

À travers cette exposition, les Archives du Sénat entendent rappeler que l’histoire du livre et celle des institutions se rejoignent parfois dans un même objet : un monument de papier, né d’une expédition militaire, devenu pilier du savoir scientifique moderne.

Oiseaux Description de l’Égypte, Histoire naturelle - Planches, Tome premier Bibliothèque du Sénat, 4FP0051

Crédits photo : Vue du sphinx et de la grande pyramide de Memphis Description de l’Égypte, Antiquités - Planches, Tome cinquième Bibliothèque du Sénat, 4FP0045

