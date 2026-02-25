Décès de Claude Wilson, figure majeure de l’édition juridique québécoise

Claude Wilson est décédé le samedi 21 février, à l’âge de 78 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. Entré chez Wilson & Lafleur en 1965, il en avait assumé la présidence-direction générale au cours des quarante dernières années, marquant durablement l’histoire de la maison d’édition juridique.
« Président-directeur général au cours des 40 dernières années, il a marqué l’organisation par son leadership, son engagement indéfectible et sa vision, laissant une empreinte durable auprès de ses collègues, partenaires et amis », souligne l’entreprise dans son message.
La direction et l’ensemble du personnel ont adressé « leurs plus sincères condoléances à son épouse, Suzanne, à ses belles-filles, Magalie et Roxanne, ainsi qu’à tous les membres de sa famille ».
Fondée en 1909, Wilson & Lafleur figure parmi les plus anciennes maisons d’édition juridiques du Québec et s’est imposée comme un acteur central du secteur. Restée longtemps sous la direction de la famille Wilson, l’entreprise a amorcé en 2020 une transition pour assurer sa pérennité et éviter une vente à des intérêts extérieurs.
À l’initiative de cette relève, Pierre Couillard, alors directeur des opérations et employé de la maison depuis 1996, a proposé de reprendre l’entreprise lorsque Claude Wilson a évoqué la possibilité de la vendre faute de succession. Son projet, accueilli très favorablement par ce dernier, a permis d’organiser une transmission interne dans la continuité. Claude Wilson est demeuré directeur général pour accompagner la transition.
À LIRE - 1,25 million $ pour préserver un libraire-éditeur centenaire du Québec
Sous l’impulsion de Claude Wilson, Wilson & Lafleur a consolidé sa place parmi les acteurs clés de cette dynamique. Comme le souligne CondoLegal, « l’influence de Claude Wilson dépasse la simple direction d’une maison d’édition et de librairie ». En soutenant la publication d’ouvrages de fond dans différents secteurs du droit québécois, il a contribué à la professionnalisation de nombreux domaines et à l’amélioration des pratiques.
Dans un système de droit civil comme celui du Québec, l’édition juridique ne se limite pas à la mise en circulation d’ouvrages spécialisés. Elle participe à la structuration de la doctrine, à l’accompagnement d’auteurs experts et à la diffusion de travaux qui nourrissent à la fois la pratique quotidienne et la jurisprudence, rappelle le site spécialisé.
Au fil des décennies, Wilson & Lafleur a fait paraître plusieurs titres de référence dans le paysage juridique québécois. Parmi eux, le Code de la copropriété divise, publié par la maison, s’est imposé comme une œuvre phare pour les praticiens.
