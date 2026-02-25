Un grand pouvoir implique une grande rentabilité : vers un nouveau Spider-Verse ?

Sony Pictures a annoncé le redémarrage complet de son « Sony’s Spider-Man Universe » (SSU), une série de films dérivés de l’univers de Spider-Man, après des résultats critiques et financiers jugés insuffisants par le studio. La décision a été confirmée par le PDG Tom Rothman lors d’une interview récente dans le podcast The Town, qui a évoqué une nouvelle approche avec un casting et des histoires inédits.
Le 25/02/2026 à 12:53 par Ewen Berton
Ce reboot intervient après plusieurs années de films dérivés sans la présence centrale de Spider-Man, dont Morbius et Madame Web, dont la performance au box-office a été jugée médiocre, entraînant l’annulation ou la mise en pause de nombreux projets. Sony espère, avec cette révision stratégique, améliorer la rentabilité de son univers cinématographique et reconquérir un public en partie déçu.
Depuis 2018, Sony a tenté de bâtir un univers autour de personnages secondaires tirés des comics Spider-Man, notamment Venom (2018), Morbius (2022), Madame Web (2024) et Kraven the Hunter (2024). Si le premier film Venom avait surpris en rapportant environ 856 millions $ au box-office mondial, rappelle ComicBook, ses suites et surtout Morbius et Madame Web auraient souffert d’un manque d’attrait critique et commercial.
Madame Web n’aurait ainsi généré qu’environ 100 millions $ pour un budget estimé à 80 millions $ (hors marketing), ce qui en fait un échec financier important.
Au fil des sorties, les recettes ont significativement décliné, avec des critiques souvent négatives et un public qui s’est désintéressé de ces récits dépourvus du personnage central de Spider-Man. Cette succession d'échecs a conduit Sony à revoir son modèle économique, les films dérivés n’ayant pas permis de fidéliser réellement les spectateurs ou de déboucher sur des revenus suffisants pour compenser les coûts de production.
Dans le podcast The Town, Tom Rothman a confirmé que Sony envisageait une remise à zéro de cet univers étendu avec de nouvelles figures et une approche différente, ce qui laisse entendre l’abandon des acteurs et des personnages qui ont jusqu’ici incarné ces projets.
L’objectif serait ainsi de créer une cohérence qui fera renaitre l’intérêt du public, notamment face à une concurrence accrue dans le marché des films de super-héros.
Ce repositionnement intervient alors que Sony conserve toujours les droits cinématographiques de Spider-Man, un atout majeur qui lui permet de coproduire des films avec Marvel Studios tout en exploitant des tentatives parallèles comme le SSU.
Le studio cherche désormais à tirer parti de cette licence de manière plus rentable, en apprenant des erreurs d’une stratégie qui avait jusqu’ici consisté à multiplier les sorties sans vision globale convaincante.
À contre-courant des déboires des films dérivés en prise de vues réelles, les déclinaisons animées de Spider-Man ont, elles, très bien tiré leur épingle du jeu. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation et rapporté environ 394 millions $ de recettes mondiales pour un budget estimé de 90 millions $, ce qui en fait une réussite notable pour un film d’animation original.
La suite, Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), a confirmé cette dynamique en dépassant largement son prédécesseur avec plus de 690 millions $ au box-office mondial, devenant ainsi le plus gros succès mondial au box-office du studio. Ces scores montrent que, lorsque l’univers de Spider-Man est traité avec une identité propre (ici, une esthétique graphique marquée et un récit multivers assumé), le public répond présent.
Dans cette même logique de variations sur le thème, Sony et Prime Video misent aussi sur des projets plus singuliers comme Spider-Noir, une série en prise de vues réelles autour d’une version alternative et plus sombre du héros, incarnée par Nicolas Cage. La diffusion est prévue à partir du 27 mai prochain.
Ce reboot pourrait marquer la fin d’une époque pour Sony, qui avait misé sur des franchises dérivées sans Spider-Man pour concurrencer d’autres univers cinématographiques à succès. L’évolution de cette stratégie montre une prise de conscience des limites économiques et narratives du projet, Sony réorientant ses efforts vers des productions plus structurées et potentiellement plus lucratives.
Au-delà des films, d'après Screenrant, le studio explore aussi d’autres formats, comme des séries télévisées ou des projets d’animation, qui peuvent offrir de nouveaux points d’entrée pour le public tout en diversifiant les sources de revenus autour de l’univers Spider-Man. L’enjeu reste toutefois de trouver un équilibre entre ambition créative et viabilité commerciale, un défi majeur après une série de sorties aux retombées financières décevantes.
Crédits illustration : Amazing Spider-Man Vol 2 #580
Par Ewen Berton
