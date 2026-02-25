Après #MeToo : Par-delà le consentement, quand le “oui” ne suffit plus

Quinze ans après #MeToo, alors que le consentement s’impose comme norme sociale et juridique, le texte interroge ce que le cadre légal ne résout pas. L’intrigue repose sur la rencontre d’Enzo et d’Émile, deux hommes que tout oppose : trajectoires, valeurs, positions idéologiques. L’un se revendique masculiniste, l’autre queer. Leurs désirs s’accordent pourtant, jusqu’au moment où le « oui » ne suffit plus à garantir la liberté qu’il est censé exprimer.

Construit en miroir, le récit alterne deux points de vue et deux rationalités. Il explore les zones grises du consentement, les contradictions du désir, les dynamiques d’emprise, les scénarios sexuels intériorisés, la honte et les injonctions contemporaines.

Sans verser dans l’essai, le roman articule tension narrative et réflexion sociale, en refusant les oppositions simplificatrices — victime et bourreau, dominant et dominé, progressiste et réactionnaire.

Au cœur du texte se dessine une réflexion sur les impasses de la masculinité : performance, peur du déclassement, fantasmes de domination ou de soumission, quête d’échappatoire. Le « je » intime devient progressivement collectif, invitant le lecteur à reconsidérer ses propres accords, souvenirs et silences.

Pensé pour un public sensible aux débats de société comme pour un lectorat plus large attiré par un roman d’actualité, Par-delà le consentement s’inscrit dans une littérature engagée, accessible et resserrée, qui entend déplacer les certitudes plutôt que les confirmer.

Les éditions Au hasard nous en proposent les premières pages :

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com