Chez la Turque : un pacte toxique au cœur d’un manoir normand

L’intrigue s’ouvre sur Roland Magenta, jeune éboueur au chômage, qui accepte un emploi dans un manoir normand en ruine. La maîtresse des lieux, surnommée « la Turque », lui propose un pacte singulier : poser pour ses toiles et rédiger sa biographie, mensonges compris, en échange d’une promesse d’héritage.

De ce troc ambigu naît une relation de pouvoir où hospitalité, dépendance et manipulation s’entremêlent. À mesure que les séances de pose et d’écriture se multiplient, Roland se trouve happé par cette demeure décrépite, jusqu’à y découvrir, malgré lui, une forme d’appartenance.

Au cœur du récit se déploient plusieurs lignes de force : la quête d’une place quand on n’en a pas, le pouvoir des histoires capables de fabriquer du vrai à partir du faux, et les mécanismes d’emprise affective et sociale. Le lecteur suit Roland dans cette expérience ambiguë, attiré par l’étrangeté du pacte puis retenu par l’attachement aux personnages.

Charles Flamand, auteur de Mercœur, roman diffusé en temps réel sur les réseaux sociaux, et plume régulière du journal Regain, a également publié en 2021 À l’Ouest, poème en prose consacré au littoral, en collaboration avec le Studio Briand & Berthereau.

Les éditions Au hasard nous en proposent les premières pages :

Par Cécile Mazin

