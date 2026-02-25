5 centimètres par seconde, adaptation du film et du roman de Makoto Shinkai

Paru en version originale chez Media Factory, puis aux éditions Pika en France, dans une traduction de Jean-Baptiste Flamin, le roman 5 Centimètres par seconde reprenait une partie de la trame du film, en développant certains aspects.

En salles ce mercredi 25 février, la version en prise de vues réelles de 5 Centimètres par seconde s'appuie sur un scénario écrit par Ayako Suzuki, d'après les œuvres de Makoto Shinkai.

Ce dernier s'est laissé convaincre par le projet, malgré quelques craintes : « Au début du film, je me suis senti quelque peu mal à l’aise, comme si je leur avais transmis un film inachevé. Puis j’ai été subjugué par les images, et à ma grande surprise, j’ai même pleuré à la fin. Je ne sais pas si j’ai pleuré en raison du travail de Yoshiyuki Okuyama et son équipe ou alors en raison d’une époque révolue, les années 2000. Quoi qu’il en soit, j’étais profondément ému », explique-t-il.

Le film compte, à son casting, Hokuto Matsumura, Mitsuki Takahata, ou encore Nana Mori.

