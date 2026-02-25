Prix des Libraires 2026 : la première sélection dévoilée

Le jury du Prix des Libraires a dévoilé la première sélection de l’édition 2026 : 10 romans français et 6 romans étrangers. Le vote des libraires indépendants se tiendra du 9 mars au 11 avril. Les finalistes seront annoncés le 15 avril et les lauréats le 6 mai 2026, lors d’une soirée organisée au Centre national du livre (CNL).
Le scrutin est réservé aux libraires, qui pourront voter pour cinq titres au maximum dans la catégorie française et trois dans la catégorie étrangère. L’édition précédente avait mobilisé plus de 1000 professionnels.
L’homme qui lisait des livres de Rachid Benzine (Julliard)
Nourrices de Séverine Cressan (Dalva)
Quitter la vallée de Renaud de Chaumaray (Gallimard)
La Bonne Mère de Mathilda di Matteo (L’Iconoclaste)
On l’appelait Bennie Diamond de Michaël Dichter (Les Léonides)
Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi (Philippe Rey)
Les Courants d'arrachement d’Élise Lépine (Grasset)
Le ciel l’a mauvaise d’Éléa Marini (de L’Olivier)
Trois fois la colère de Laurine Roux (du Sonneur)
Chimère de Julie Wolkenstein (POL).
Le jury indique avoir établi un choix « à l’image des coups de cœur défendus par les libraires indépendants de France : libre, éclectique et qualitatif ».
La Correspondante de Virginia Evans (La Table ronde, Quai Voltaire), traduit de l’anglais (États-Unis) par Leïla Colombier
Le Gardien du camphrier de Keigo Higashino (Actes Sud), traduit du japonais par Liza Thetiot
La Guérisseuse de Catane de Simona Lo Iacono (Métailié), traduit de l’italien par Serge Quadruppani
Les Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Gaïa Actes Sud), traduit de l’anglais (Australie) par Marie Chabin
Lundi, c’est loin d’Oisín McKenna (de L’Olivier), traduit de l’anglais (Irlande) par Olivier Deparis
Les fleuves du ciel d’Elif Shafak (Flammarion), traduit de l’anglais par Dominique Goy-Blanquet).
Les lauréats succéderont à Bérénice Pichat et Paul Lynch, récompensés en 2025.
