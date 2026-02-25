Prix des Libraires 2026 : la première sélection dévoilée

Le scrutin est réservé aux libraires, qui pourront voter pour cinq titres au maximum dans la catégorie française et trois dans la catégorie étrangère. L’édition précédente avait mobilisé plus de 1000 professionnels.

Dix romans français en compétition

L’homme qui lisait des livres de Rachid Benzine (Julliard)

Nourrices de Séverine Cressan (Dalva)

Quitter la vallée de Renaud de Chaumaray (Gallimard)

La Bonne Mère de Mathilda di Matteo (L’Iconoclaste)

On l’appelait Bennie Diamond de Michaël Dichter (Les Léonides)

Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi (Philippe Rey)

Les Courants d'arrachement d’Élise Lépine (Grasset)

Le ciel l’a mauvaise d’Éléa Marini (de L’Olivier)

Trois fois la colère de Laurine Roux (du Sonneur)

Chimère de Julie Wolkenstein (POL).

Le jury indique avoir établi un choix « à l’image des coups de cœur défendus par les libraires indépendants de France : libre, éclectique et qualitatif ».

Six titres traduits sélectionnés

La Correspondante de Virginia Evans (La Table ronde, Quai Voltaire), traduit de l’anglais (États-Unis) par Leïla Colombier

Le Gardien du camphrier de Keigo Higashino (Actes Sud), traduit du japonais par Liza Thetiot

La Guérisseuse de Catane de Simona Lo Iacono (Métailié), traduit de l’italien par Serge Quadruppani

Les Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Gaïa Actes Sud), traduit de l’anglais (Australie) par Marie Chabin

Lundi, c’est loin d’Oisín McKenna (de L’Olivier), traduit de l’anglais (Irlande) par Olivier Deparis

Les fleuves du ciel d’Elif Shafak (Flammarion), traduit de l’anglais par Dominique Goy-Blanquet).

Les lauréats succéderont à Bérénice Pichat et Paul Lynch, récompensés en 2025.

