Texte humain exigé” : la riposte des agents littéraires face à l’IA générative

À Londres, le thermomètre créatif s’affole et les agences ferment les écoutilles. Dans les boîtes mail, des lettres trop lisses, des synopsis trop parfaits : l’ombre des algorithmes plane sur les manuscrits. De Eve White Literary Agency à David Higham Associates, le mot d’ordre fuse : pas d’IA dans les soumissions. La chasse aux textes assistés s’ouvre, au nom d’une voix humaine à défendre.
Le 25/02/2026 à 10:40 par Nicolas Gary
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
25/02/2026 à 10:40
0
Commentaires
2
Partages
Au Royaume-Uni, le filtre des agences littéraires se resserre. Face à l’augmentation de propositions rédigées ou retouchées par des outils d’IA générative, plusieurs structures modifient publiquement leurs règles de soumission. The Times rapporte une hausse de dossiers « assistés » et décrit des agences qui réécrivent leurs consignes afin d’écarter lettres d’accompagnement, synopsis ou extraits produits, en tout ou partie, par IA. Le mouvement touche aussi bien la fiction que la non-fiction.
Chez Eve White Literary Agency, la position figure explicitement sur la page « Submissions » : « Nous n’acceptons pas les lettres d’accompagnement ni les textes rédigés à l’aide d’une IA générative. » L’agence précise également : « Toutes les soumissions sont lues par des professionnels expérimentés sans recours à l’IA. »
Les propositions « venant de n’importe où dans le monde » seront étudiées pourvu que le texte soit rédigé en anglais, et envoyé exclusivement par mail. La mention relative à l’IA s’inscrit ainsi dans un cadre procédural détaillé et accessible.
Même ligne chez David Higham Associates. Ses directives stipulent : « IA : nous nous intéressons uniquement à des œuvres originales, créées par des humains, et ne souhaitons pas examiner des soumissions rédigées avec une IA. » L’agence exige la transparence : « Si vous avez utilisé une IA, vous devez le déclarer dans votre soumission. »
À LIRE - Agents littéraires : la mutation silencieuse qui transforme la carrière des écrivains
Elle ajoute que la règle est identique, quel que soit le segment éditorial : « Les projets de non-fiction ne doivent pas s’appuyer sur des recherches effectuées par une IA. » Seule tolérance mentionnée : l’usage d’outils de correction orthographique et grammaticale.
Dans le secteur jeunesse, Alice Williams Literary adopte un ton plus pédagogique, accompagné d'un principe clair : « Nous recommandons de rédiger votre courriel d’accompagnement sans recourir à une IA générative. » Et de déconseiller également l’envoi d’illustrations produites par ces technologies, « quelle que soit la tranche d’âge visée ». L’agence précise par ailleurs son périmètre géographique d'action limite les soumissions aux auteurs établis au Royaume-Uni et en Irlande.
The Times cite aussi Greene & Heaton et The Bright Agency parmi les structures ayant actualisé leurs règles afin de rejeter des éléments de dossier issus d’IA. Sur Instagram, Greene & Heaton publie un message indiquant que les soumissions doivent constituer l’œuvre originale de l’auteur et qu’aucun texte « créé, rédigé ou édité à l’aide d’une IA » ne sera examiné. Ces annonces interviennent dans un contexte de diffusion rapide des outils génératifs dans les pratiques d’écriture.
Au-delà de la déclaration de principe, les agences invoquent des motifs opérationnels. David Higham Associates affirme : « Nous repérons facilement une lettre d’accompagnement rédigée avec l’aide d’une IA et nous vous encourageons à écrire la vôtre sans y recourir. »
L’argument renvoie à la lisibilité des propositions et à la singularité de la voix d’auteur. L’agence rappelle également que les contrats d’édition imposent de garantir l’originalité des œuvres et l’exactitude des informations, obligations susceptibles d’être fragilisées par un usage non déclaré de ces outils.
À LIRE - Quand l'édition recrute des ingénieurs IA : hypocrisie juridique ou stratégie d'avenir ?
The Bookseller indique, le 23 février 2026, que plusieurs agences britanniques ont ajouté des amendements à leurs lignes directrices après avoir constaté une modification de la nature des soumissions et des indices d’usage de l’IA dans des dossiers reçus. Le média souligne que les agents appellent les auteurs à privilégier un travail intégralement humain.
Les règles évoluent ainsi agence par agence, publiquement et sans ambiguïté. Lettres d’accompagnement, synopsis, extraits, recherches documentaires : chaque composante du dossier fait désormais l’objet d’une vigilance accrue.
Pour les auteurs, le message s’affiche clairement sur les pages de soumission. Pour les éditeurs, la question de l’originalité et de la traçabilité des textes s’inscrit désormais en amont, dès la première étape de sélection. Chance : aucune agence n'oblige pour l'instant à écrire ses courriers à la main...
Crédits photo : whitedaemon, CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
À Nairobi, certaines pierres portent encore la mémoire des exclusions. Sous les colonnes du McMillan Memorial Library, archives et silences racontent une ville longtemps divisée. Un siècle après son inauguration, ce lieu né de la colonisation change de sens. Sa restauration n’efface pas le passé : elle interroge la transmission, l’accès au savoir et la place des bibliothèques dans une capitale en pleine redéfinition.
24/02/2026, 10:57
En Russie, la disparition de Popcorn Books, maison devenue emblématique du young adult et des romances queer, marque un tournant. Sous pression judiciaire et politique, l’éditeur s’efface tandis qu’émerge Soda Press, nouvelle enseigne portée par la même équipe. Entre reconfiguration stratégique et durcissement du cadre légal, le paysage éditorial se redessine sur fond de contrôles, d’amendes et d’autocensure.
23/02/2026, 14:44
Le 16 janvier 2026, l’éditeur One World (groupe Random House) et l’association Little Free Library annoncent un partenariat national : douze boîtes à livres, chacune dessinée autour d’un titre de la nouvelle collection One World Essentials, s’installent dans douze communautés américaines liées au livre ou à son auteur.
23/02/2026, 10:32
La Galice ne se contente plus d’encourager la lecture, elle sort l’artillerie lourde. Le 2 février 2026, la Xunta a présenté « Lemos+ », un programme massif qui aligne 115 mesures et plus de 60 millions d’euros jusqu’en 2029. Objectif affiché : pousser la pratique du livre – papier et numérique – vers de nouveaux sommets, en misant clairement sur la langue galicienne.
22/02/2026, 10:18
Un album jeunesse, une visio improvisée, puis une mise à l’écart brutale. Le 27 janvier 2026, la Cour d’appel du Mississippi réintègre Toby Price, assistant principal à Gary Road Elementary School (comté de Hinds), licencié après une lecture à voix haute jugée inappropriée par sa hiérarchie.
21/02/2026, 11:44
À Obihiro, au nord du Japon, la bibliothèque expose des livres rendus irréparables : pages arrachées, taches d’eau, reliures disjointes. Intitulée “Les livres pleurent”, l’initiative montre les dégâts sans détour pour rappeler que chaque ouvrage prêté relève d’un patrimoine commun. Une pédagogie du visible pour enrayer l’usure et réduire les pertes.
21/02/2026, 11:35
Sous le ciel d’Istanbul, la pelleteuse ne détruit pas qu’un bâtiment : elle efface une mémoire. Là où s’élevait la bibliothèque Aptullah Kuran, il ne reste qu’une pelouse provisoire et des cartons en transit. 800.000 ressources ballotées entre dépôts et promesses sismiques. Sur le campus de Boğaziçi, le débat dépasse le béton : il touche à la chair même du savoir, déplacé, contesté, revendiqué.
21/02/2026, 11:06
Dans une bibliothèque d'Australie, les fantômes des réserves prennent d’assaut TikTok. Un vidéaste exhume des poudre pour les jambes, des bagues de deuil tressées de cheveux et autres cartes de guerre sur soie comestible. Direction : les néons du scroll infini. Chaque vidéo frappe fort : cote, provenance, contexte – ou comment passr du buzz à l'archive, mettant l’algorithme au service du patrimoine.
21/02/2026, 10:01
Dans l’Utah, la bataille des bibliothèques scolaires entre au tribunal fédéral. Deux lycéens, plusieurs auteurs et ayants droit — dont la succession de Kurt Vonnegut —, avec l’ACLU of Utah, attaquent l’État. Il dénoncent un mécanisme de censure automatisé et l'établissement d’une liste d’interdictions imposée à l'ensemble du territoire.
18/02/2026, 11:13
Dans la filière italienne, un même dysfonctionnement revient : la vitesse de circulation des ouvrages ne suit plus le rythme des parutions. Un constat résume l’alerte lancée ces derniers jours : « Un livre qui sort aujourd’hui en librairie arrivera chez le distributeur dans 60 jours. »
17/02/2026, 13:29
La maison d'édition munichoise Klinkhardt & Biermann bascule dans une nouvelle ère, apprend ActuaLitté. Le 17 février 2026, la maison d’édition d’art fondée en 1907 change de pilote. Nicolas Marchioni et le Dr Peter Scholz reprennent le flambeau laissé par Annette von Altenbockum. Une transition rapide entre Cologne et la Haute-Bavière.
17/02/2026, 13:02
Au Brésil, la pratique de la lecture diminue. La 6e édition de l’enquête Retratos da Leitura no Brasil place désormais les non-lecteurs à 53 % de la population, contre 47 % de lecteurs — définis comme ayant lu au moins un livre dans les trois mois précédents. Le Sénat brésilien résume cette bascule en chiffres : « Le nombre de personnes qui ne lisent pas représente 53 % de la population. »
17/02/2026, 12:59
La mise en ligne de millions de documents relatifs à Jeffrey Epstein par l'administration américaine, le 30 janvier dernier, a révélé ou confirmé les relations de l'homme d'affaires, pédocriminel condamné, avec de nombreuses personnalités. Parmi celles-ci, plusieurs auteurs réputés, mais aussi un ex-Premier ministre, ou encore le roman Lolita de Vladimir Nabokov... Des mentions ou échanges qui, toutefois, ne prouvent aucune participation à des activités criminelles.
17/02/2026, 11:18
En 2023, les bibliothèques publiques québécoises ont consolidé leur rôle essentiel dans la vie culturelle et sociale de la province, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités numériques et aux défis post-pandémiques. Les données les plus récentes fournissent un aperçu détaillé de cette évolution.
16/02/2026, 14:29
Au Portugal, la série de tempêtes qui frappe le pays depuis la fin janvier a laissé des traces dans le réseau des bibliothèques publiques : la Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) recense un peu plus de 250 établissements endommagés au sein de la Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). Le pointage, encore en cours d’actualisation, situe l’ordre de grandeur à environ 255 équipements touchés, soit 52 % des 489 bibliothèques du réseau, majoritairement dans la région Centre.
16/02/2026, 11:52
Au Japon, la promotion de la lecture quitte les discours feutrés pour entrer dans le réel, frontalement, presque physiquement : 24 livres ont surgi comme un kit de survie intellectuelle destiné à une génération qui bascule vers l’âge adulte entre cérémonies officielles, diplômes en poche et vertige du premier emploi. Dans les bibliothèques, les tables se transforment en balises culturelles : lire ne relève plus seulement du loisir, cela devient un geste d’orientation personnelle.
16/02/2026, 09:56
À l’Assemblée de l’Iowa, un projet de loi remet le tourniquet à l’entrée des rayonnages : House File 2309 (HF 2309) impose aux mineurs un consentement parental annuel pour emprunter des documents jugés « harmful to minors ». Sur le papier, le texte ne vise pas les adultes. Dans les bibliothèques, il installe surtout une mécanique de tri, de cloisonnement et de traçabilité qui colle aux doigts.
14/02/2026, 11:52
En Russie, la bibliothèque cesse de jouer les annexes poussiéreuses du passé. Elle sert de salon public, d’atelier, de scène, parfois de bureau partagé. Une fréquentation qui grimpe quand l’institution accepte une idée simple : la visite ne tourne plus seulement autour du prêt. Le ministère russe de la Culture et avance une hausse de 167 % du nombre de visiteurs entre 2020 et 2024.
14/02/2026, 11:19
Les auteurs britanniques voient surgir dans leur boîte de réception une nouvelle faune d'arnaqueurs. Ils se présentent comme des « marketers » spécialisés, mais surtout autoproclamés. Polis, bien qu'insistants, parfois étonnamment informés, qui promettent de « booster » les ventes de livres contre paiement. Car tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
14/02/2026, 10:57
Le 30 janvier 2026, les autorités américaines ont exécuté des mandats de saisie visant trois noms de domaine enregistrés aux États-Unis et associés à des services de piratage exploités depuis la Bulgarie : zamunda.net, arenabg.com et zelka.org. Les visiteurs ont découvert une bannière de saisie indiquant une prise de contrôle fédérale et rappelant le caractère pénal de la contrefaçon.
14/02/2026, 10:33
Du 9 au 15 février 2026, la Russie donne des livres sous les projecteurs. Le ministère de la Culture soutient une collecte nationale qui mobilise bibliothèques, librairies, maisons d’édition et institutions culturelles. Objectif affiché : faire entrer des titres récents et des rééditions de classiques dans des établissements dont les fonds réclament de l'aide...
12/02/2026, 17:46
À Tokyo, la bibliothèque publique cesse d’être un simple lieu de prêt. Elle devient un moteur d’apprentissage, au plus près du quotidien, pour des habitants qui apprennent le japonais et cherchent autre chose qu’un manuel. Dans plusieurs établissements, la lecture extensive — le “tadoku” — prend corps à travers des animations, des fonds adaptés, et des bibliothécaires qui tirent les services multiculturels vers le concret.
12/02/2026, 16:42
Au Brésil, le chiffre rassure et le terrain résiste. Le pays recense 6057 bibliothèques publiques en fonctionnement, mais l’accès au livre demeure inégal, parfois laborieux, souvent décourageant. Le sujet a surgi à Brasilia lors d’une audition de la Commission de la culture de la Chambre des députés, le 17 octobre 2019. Et depuis, fait amplement parler.
12/02/2026, 12:14
En décembre 2025, l’édition américaine boucle l’année sur une accélération nette. Les revenus déclarés par les éditeurs américains dans l’outil StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) progressent de 9,4 % par rapport à décembre 2024, pour atteindre 1 milliard de dollars. Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le total cumulé grimpe de 1,1 %, à 14,6 milliards de dollars.
10/02/2026, 20:05
En Allemagne, le dimanche reste un terrain miné dès qu’il s’agit d’employer du personnel. Et c’est précisément ce verrou que le ministre d’État à la Culture et commissaire du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias, Wolfram Weimer, veut desserrer — au moins pour les bibliothèques publiques. À l’occasion du « Tag der Bibliotheken » (journée nationale des bibliothèques), il réclame une adaptation du droit du travail afin de permettre leur ouverture les dimanches et jours fériés.
10/02/2026, 16:35
La justice iranienne a prononcé une nouvelle condamnation contre Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023. Selon son avocat, Mostafa Nili, la militante iranienne des droits humains a été condamnée, dimanche 8 février, à six ans de prison pour « rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes ». Elle a également écopé d’une interdiction de quitter le territoire iranien pendant deux ans.
10/02/2026, 15:51
À Delhi–NCR, la bataille contre le piratage scolaire a pris la forme d’un raid industriel, à l’aube. Le 16 janvier 2026, une équipe conjointe du National Council of Educational Research and Training (NCERT) et de la Crime Branch de la police de Delhi a perquisitionné une imprimerie clandestine à Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, et saisi environ 32.000 manuels NCERT contrefaits, couvrant plusieurs classes et matières. Sur le terrain, tout s’accélère.
10/02/2026, 11:24
À Larnaca, deux librairies se sont retrouvées dans la même liste noire que des cafés et un salon de coiffure. Entre le 16 et le 25 janvier 2026, cinq commerces ont été cambriolés en neuf jours, selon Knews (Kathimerini Cyprus). Les voleurs n’ont pas cherché le spectaculaire : ils ont cherché le rapide, le transportable, le revendable.
09/02/2026, 15:35
Dans le Maine, un projet de loi place les bibliothèques parmi les « lieux sensibles » face aux opérations de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Le texte, LD 2106, soutenu par la gouverneure Janet Mills et porté par la représentante Ellie Sato (Démocrate, Gorham), encadre l’action d’agents engagés dans l’« immigration enforcement » ou son soutien.
07/02/2026, 17:09
De l'autre côté du Rhin, l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), autorité allemande qui lutte contre l'installation de monopoles, a infligé une amende de 59 millions € à Amazon. Elle s'accompagne d'une interdiction formelle « d'exercer une influence sur les prix affichés par les vendeurs allemands » sur sa marketplace.
06/02/2026, 09:51
Quand un milliardaire achète un journal, il est généralement plus motivé par des perspectives d'influence que par l'amour de l'information. Une assertion qui se vérifie une nouvelle fois, aux États-Unis : Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post depuis 2013, pourrait ainsi perdre jusqu'à un tiers de ses effectifs, à l'occasion d'une vague de licenciements. Si la décision aurait une justification économique, beaucoup d'observateurs y voient un geste de complaisance à l'égard de Donald Trump. La section du titre consacrée aux livres, pour sa part, disparait purement et simplement.
06/02/2026, 09:45
En Suisse, l’Open Access quitte les colloques feutrés et s’impose comme une question de pouvoir : qui organise l’accès au savoir, et qui paie l’addition. swissuniversities et le Fonds national suisse (FNS) portent une stratégie nationale révisée en 2024. Elle reprend l’ambition formulée dès 2017 — un accès ouvert généralisé — mais acte un nouvel horizon : une mise en œuvre « au plus tard » en 2032.
05/02/2026, 16:32
Au Portugal, la tempête Kristin n’a pas seulement arraché des tuiles et transformé des rues en canaux improvisés. Elle a frappé là où l’on pense que rien ne bouge : les bibliothèques. En quelques jours, ces bastions silencieux ont basculé dans le réel brut. Certaines ont baissé le rideau. D’autres ont changé de mission. Postes de secours improvisés, prises électriques prises d’assaut, points d’info, bulles humaines dans des villes privées de courant, de réseau, parfois de repères. Dans les territoires les plus touchés, la situation a été jugée suffisamment grave pour que l’état de calamité soit prolongé jusqu’au 8 février.
05/02/2026, 14:56
Dans les bibliothèques publiques américaines, des titres quittent les rayonnages. Parfois après une contestation formelle, parfois après une décision administrative. Au moins 45 États sont concernés, selon Noticiero Univision, qui s’appuie sur des données de PEN America. Les retraits visent des ouvrages jugés « inappropriés », notamment pour des passages à caractère sexuel, ou écartés au nom d’orientations hostiles aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI).
05/02/2026, 13:08
Les librairies indépendantes de Belgique francophone referment 2025 avec un paradoxe familier : le chiffre d’affaires progresse, la fragilité demeure. L’Observatoire de la librairie, suivi par le Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB), relève une hausse de 1,4 % sur l’année, plus douce qu’en 2024 (+2,76 %). Dans le même mouvement, la rentabilité moyenne frôle 1 %.
05/02/2026, 11:56
Le choc n'aura heureusement duré que quelques secondes, mais il a suffi pour transformer une bibliothèque en scène de débâcle silencieuse. Dans la nuit du 8 décembre 2025, un séisme au large de l’est d’Aomori (magnitude 7,6, valeur provisoire) secoue le nord du pays. Au matin, à Mutsu, les rayonnages ont vomi leur contenu : piles partout, tranches écornées, cotes à retrouver une à une
05/02/2026, 11:20
Autres articles de la rubrique Métiers
Claude Wilson est décédé le samedi 21 février, à l’âge de 78 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. Entré chez Wilson & Lafleur en 1965, il en avait assumé la présidence-direction générale au cours des quarante dernières années, marquant durablement l’histoire de la maison d’édition juridique.
25/02/2026, 12:19
Le roman Corps à cœur de Jessie Auryann, classé dans la catégorie dark romance, déclenche depuis plusieurs jours une vive controverse. Accusé par des lecteurs et internautes de mettre en scène des passages érotiques impliquant des mineurs, l’ouvrage fait l’objet d’une pétition en ligne réclamant son retrait immédiat des plateformes de vente. Celle-ci a déjà dépassé les 40.000 signatures. Après avoir indiqué procéder à un examen « en urgence » du titre, Amazon nous confirme avoir décidé de le retirer de la vente.
24/02/2026, 16:58
Du 9 au 31 mars 2026, le Printemps des Poètes déploie sa 28e édition autour du thème « Liberté. Force vive, déployée ». À cette occasion, la manifestation s'associe à Rue du monde pour publier une anthologie jeunesse Mes premiers poèmes pour la liberté, l’égalité et la fraternité. En parallèle, elle propose également l’album J’ai droit à la poésie !, deux ouvrages qui s’inscrivent dans la dynamique éducative et thématique de cette édition consacrée à la liberté.
24/02/2026, 16:43
Poursuivi pour diffamation par un inspecteur qui s’est reconnu dans son récit d’inspection, William Lafleur, alias Monsieur Le Prof, comparaît ce 24 février à Toulouse. Si l’auteur conteste les accusations et évoque un sentiment d’abandon de la part de son éditeur, Flammarion affirme que la plainte ne vise pas le livre lui-même, mais des propos publiés sur les réseaux sociaux.
24/02/2026, 16:33
On connaissait Désarmer Bolloré, Stop Bolloré ou encore Déborder Bolloré, mais la direction de la revue professionnelle Livres Hebdo semble plutôt adhérer à Ménager Bolloré. Un entretien avec l'auteur et professeur émérite d'histoire contemporaine Jean-Yves Mollier, consacré à l'histoire du groupe Hachette Livre, a été amputé, après mise en ligne, d'une réponse évoquant les interventions de Nicolas Sarkozy dans la ligne éditoriale de Fayard. La direction du titre n'a pas fourni d'explications.
24/02/2026, 16:21
Dans le Parc naturel du Perche, les 1500 habitants du village de Bretoncelles accueillent désormais une nouvelle médiathèque depuis une dizaine de jours. Projet phare de la ville, elle aura mobilisé durant 15 jours de nombreux bénévoles pour ranger les ouvrages du précédent fonds. Depuis son ouverture, elle attire l'attention des foules… pour un livre dont le maire a refusé l’achat.
24/02/2026, 16:11
Écrire des polars ne s’est pas fait comme une évidence. J’ai découvert ce genre presque par hasard lorsque, pour tenter d’amadouer une plume balbutiante, je me suis essayée à l’art de la nouvelle noire. C’est un exercice exigeant, avec un nombre de mots défini et un thème imposé.
24/02/2026, 13:08
On associe volontiers la Suisse à la neutralité et à l’humanitaire. En entrant dans les centres fédéraux d’asile, j’ai découvert des lieux d’accès restreint, au fonctionnement opaque, où les discours de l’administration sont maîtrisés et les regards étroitement encadrés. C’est en croisant les voix des résident·es, des employé·es et les textes officiels que s’est construite mon enquête.
24/02/2026, 13:06
L’Académie des beaux-arts accueille la Fondation pour le cinéma Mattias et Marjane Ripa-Satrapi, lancée à l’initiative de Marjane Satrapi, membre de sa section cinéma et audiovisuel. La structure a pour mission de soutenir chaque année deux étudiants étrangers venant étudier le cinéma à Paris, grâce à des bourses mensuelles, une aide aux frais de voyage et d’installation et un accompagnement pendant leur année universitaire, dans le respect d’une règle de parité.
24/02/2026, 10:29
À Ottawa (Odàwàg), une nouvelle maison d’édition s’apprête à entrer en librairie. zOleVara (éditions du ré·elle), fondée le 7 avril 2025, lancera ses premières publications en mars 2026, en collaboration avec Harmonia Mundi. La structure, bilingue français-anglais, revendique une orientation généraliste structurée autour de trois axes : le vivant, le réel et les femmes.
24/02/2026, 10:18
Le ministère de l'Intérieur a interdit à la vente aux mineurs, par un arrêté pris ce 23 février, l'ouvrage Moi, la jeune Musulmane, écrit par le docteur Ahmad Ibn Moubarak ibn Qadhlan Al Mazru'i et publié par les éditions Ibn Badis. Paru en février 2025, le titre présente des éléments « susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance et de la jeunesse ».
24/02/2026, 10:11
Conservateur territorial des bibliothèques, Renan Benyamina est nommé directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi), d'après un décret pris par le président de la République ce 23 février. Il a participé pendant plusieurs mois au déploiement du Pass Culture, en tant que directeur du développement.
24/02/2026, 09:41
Romans exigeants et primés en tête, succès populaires confirmés, un nouveau Bardella qui passe comme une lettre à la poste : le palmarès 2025 des meilleures ventes francophones de L’Express, fondé sur les données Edistat, donne à lire les fractures et les lignes de force du débat public.
23/02/2026, 18:22
La Ligue des auteurs professionnels renforce son exécutif. À l’issue de son séminaire du 20 février 2026, le Conseil syndical a proposé à Élodie Torrente d’occuper la fonction de vice-présidente. Une nomination qu’elle a annoncée publiquement, soulignant une « activité toujours plus dense dans la défense et l’accompagnement des autrices et auteurs du livre ».
23/02/2026, 17:51
Le professeur et essayiste belge Jacques Dubois est mort le 12 février 2026 à Liège, sa ville natale, à l’âge de 92 ans. Universitaire, intellectuel engagé et homme de presse, il laisse une œuvre considérable qui a profondément marqué la sociologie de la littérature et les études romanesques francophones.
23/02/2026, 15:48
Fondées en 1986 par Danielle Dastugue, les éditions du Rouergue fêtent donc en 2026 leurs quatre décennies d'existence. Un anniversaire quelque peu terni, pour l'instant, par des perspectives incertaines pour la très marquante collection d'albums jeunesse de la maison, suspendue depuis quelques mois. Un collectif d'auteurs et d'autrices, accompagnés de professionnels du livre et de l'édition, tente d'obtenir des garanties quant à la pérennité du catalogue historique.
23/02/2026, 15:32
Parmi les nombreux défis liés au climat, la transformation des villes pour les adapter aux bouleversements écologiques, mais aussi pour limiter leurs impacts sur l'environnement, en constitue un de taille. Si la Commission d'enrichissement de la langue française n'a pas réponse à tout, elle fournit en tout cas les outils pour formuler des propositions en français...
23/02/2026, 09:18
David Strepenne rejoint le groupe Terre Neuve en tant que directeur commercial et marketing, nouvelle entité issue de la restructuration de l’ancien groupe Humensis, après son rachat par Albin Michel.
20/02/2026, 13:19
Des courriels révélés par la justice américaine font apparaître, dès 2012, la promesse de 100.000 € de Jeffrey Epstein pour soutenir un projet de livre porté par Jack Lang. Un ouvrage qui ne verra jamais le jour. Treize ans plus tard, alors qu’un autre livre de l’ancien ministre est reporté par son éditeur dans un contexte judiciaire tendu, la question du financement éditorial s’invite dans le dossier.
20/02/2026, 13:06
Pegasus Manga France, société de HarperCollins Publishers, annonce la nomination de Mehdi Benrabah au poste de directeur éditorial. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme visant à structurer l’activité éditoriale du groupe et à accompagner le renouveau de la marque Kazé sur le marché français.
20/02/2026, 12:32
Déposé au Sénat en décembre dernier, un projet de proposition de loi instaurant la culpabilité a priori des opérateurs d’IA sera examiné prochainement par le Conseil d’État. Les porteurs de ce texte cherchent l’approbation de cette autorité juridique, pour défendre ce véritable chamboulement des règles du droit, indique L'Informé.
20/02/2026, 11:09
Placée en redressement judiciaire en décembre 2025, la maison d'édition Petit à Petit sera finalement reprise par le groupe Hachette Livre (Lagardère Publishing, Louis Hachette Group). Une conclusion qui incarne la fragilité de l'édition indépendante et la prédation des mastodontes du secteur, en capacité de s'endetter pour absorber et ainsi asseoir un peu plus leur domination.
20/02/2026, 11:01
La multinationale Louis Hachette Group, propriété de la famille Bolloré, met en avant une « forte progression » de ses résultats en 2025, portée par la croissance de deux filiales, Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Cette dernière a profité du bulldozer Astérix en Lusitanie, bien sûr, mais aussi des ventes de livres de coloriage et d'ouvrages de cuisine.
20/02/2026, 10:43
Grèves, réorganisations contestées, mal-être au travail, mais aussi inaugurations, nouveaux portails numériques, prix littéraires et projets patrimoniaux et initiatives locales : tour d’horizon d’une lecture publique à la fois sous pression et en pleine recomposition, entre enjeux sociaux, innovations et ancrage local.
19/02/2026, 18:31
Le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la mise en liquidation judiciaire, le 9 février dernier, de la Librairie Vauban, située avenue Jean Mabuse à Maubeuge (Nord). La fin d'une enseigne indépendante installée dans la ville depuis 1965.
19/02/2026, 14:59
Au sein des filières culturelles aussi, la réflexion et les pratiques écologiques s'installent et se systématisent petit à petit. La création se met également au vert, et les structures qui l'accompagnent, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent adopter des comportements plus vertueux pour l'environnement. Des cadres juridiques sont toutefois à respecter, comme le détaille une étude proposée par le ministère de la Culture.
19/02/2026, 14:58
La maison d’édition Skira annonce la création d'une nouvelle collection intitulée Milestones. L'éditeur centenaire consacre cette série aux artistes vivants majeurs de notre temps. Les trois premiers volumes sont dédiés à Alex Katz, William Kentridge et Georg Baselitz.
19/02/2026, 12:27
On pense souvent (à tort) que la vie d’auteur est facile. On oublie vite que toute une gymnastique mentale est nécessaire pour créer une œuvre. Pourtant, le stress et la fatigue mentale peuvent littéralement couper le processus créatif. Quand ils s’installent, il peut être très difficile d’écrire la moindre ligne.
19/02/2026, 11:24
La Commission d'enrichissement de la langue française, placée auprès du Premier ministre, se confronte régulièrement à différents domaines, plus ou moins techniques, afin de proposer des équivalents, en français, à des termes tirés de langues étrangères — le plus souvent l'anglais. Non pas une, mais deux listes sont consacrées au vocabulaire de l'informatique et des télécommunications.
19/02/2026, 10:15
En pleine campagne pour les municipales, la Maison de la BD s’invite dans le débat public. L’association bd BOUM, organisatrice du festival de bande dessinée créé en 1984, est formelle : « La Maison de la BD est en danger. » Une prise de parole qui a immédiatement suscité des réactions dans l’opposition...
18/02/2026, 16:38
Née à Paris, les éditions au hasard s’installent dans le paysage éditorial comme une maison de fiction portée par Amaury Joubert et Paul Giraud-Hanin. La création, annoncée le 27 janvier 2026, pose un principe simple et lisible : publier à dessein ce que l’on découvre... au hasard. L’éditeur revendique d’emblée une sélection littéraire exigeante, construite autour d’une relation forte avec les lecteurs.
18/02/2026, 16:29
Institution d'Annecy, la librairie spécialisée jeunesse L'Île aux livres est en procédure de redressement judiciaire, sur décision du tribunal de commerce de la ville. Ouverte en 1998 par Chantal Rossetti, la boutique a été reprise par Laurène Pialles en 2024.
18/02/2026, 15:11
En Chine, la vente de livres se déplace massivement vers les plateformes de contenus : vidéos courtes, recommandations d’influenceurs, sessions de vente en direct. Douyin, Kuaishou ou Xiaohongshu structurent une part croissante de la découverte, puis de l’achat. Le tout porté par des mécanismes de recommandation algorithmique – un mouvement qui modifie résolument l'accès au lecteur.
18/02/2026, 12:24
« Le magazine de BD qui va bientôt se téléporter », annonce Charlotte mensuel sur la couverture de son numéro 13, le dernier prévu pour cette revue consacrée au 9e art. Au lendemain de l'annonce de la liquidation judiciaire de la société éditrice, Les Bons Pères de famille, un message a été envoyé aux contributeurs et contributrices des projets de financement participatif associés, promettant un nouveau titre « à l'étude ».
18/02/2026, 11:51
Dans un contexte d'événements climatiques de plus en plus extrêmes, et après plusieurs incidents aux importantes conséquences patrimoniales, les autorités organisent la protection d'urgence du patrimoine culturel. Un document interministériel ORSEC, tout juste publié, vise l'anticipation des risques, mais aussi une bonne coordination des acteurs impliqués en cas de situation de crise.
18/02/2026, 10:18
Le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) accueille, au sein du collège des éditeurs de livres de son conseil d’administration, le directeur général adjoint du Pôle Éducation du groupe Albin Michel, Thomas Massin. Celui-ci remplace Guillaume Montégudet, qui fut par ailleurs président du CFC entre juillet 2024 et décembre 2025.
18/02/2026, 09:23
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis
Commenter cet article