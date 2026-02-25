Texte humain exigé” : la riposte des agents littéraires face à l’IA générative

Au Royaume-Uni, le filtre des agences littéraires se resserre. Face à l’augmentation de propositions rédigées ou retouchées par des outils d’IA générative, plusieurs structures modifient publiquement leurs règles de soumission. The Times rapporte une hausse de dossiers « assistés » et décrit des agences qui réécrivent leurs consignes afin d’écarter lettres d’accompagnement, synopsis ou extraits produits, en tout ou partie, par IA. Le mouvement touche aussi bien la fiction que la non-fiction.

Pas de çIA chez nous

Chez Eve White Literary Agency, la position figure explicitement sur la page « Submissions » : « Nous n’acceptons pas les lettres d’accompagnement ni les textes rédigés à l’aide d’une IA générative. » L’agence précise également : « Toutes les soumissions sont lues par des professionnels expérimentés sans recours à l’IA. »

Les propositions « venant de n’importe où dans le monde » seront étudiées pourvu que le texte soit rédigé en anglais, et envoyé exclusivement par mail. La mention relative à l’IA s’inscrit ainsi dans un cadre procédural détaillé et accessible.

Même ligne chez David Higham Associates. Ses directives stipulent : « IA : nous nous intéressons uniquement à des œuvres originales, créées par des humains, et ne souhaitons pas examiner des soumissions rédigées avec une IA. » L’agence exige la transparence : « Si vous avez utilisé une IA, vous devez le déclarer dans votre soumission. »

À LIRE - Agents littéraires : la mutation silencieuse qui transforme la carrière des écrivains

Elle ajoute que la règle est identique, quel que soit le segment éditorial : « Les projets de non-fiction ne doivent pas s’appuyer sur des recherches effectuées par une IA. » Seule tolérance mentionnée : l’usage d’outils de correction orthographique et grammaticale.

Des amendements rendus publics

Dans le secteur jeunesse, Alice Williams Literary adopte un ton plus pédagogique, accompagné d'un principe clair : « Nous recommandons de rédiger votre courriel d’accompagnement sans recourir à une IA générative. » Et de déconseiller également l’envoi d’illustrations produites par ces technologies, « quelle que soit la tranche d’âge visée ». L’agence précise par ailleurs son périmètre géographique d'action limite les soumissions aux auteurs établis au Royaume-Uni et en Irlande.

The Times cite aussi Greene & Heaton et The Bright Agency parmi les structures ayant actualisé leurs règles afin de rejeter des éléments de dossier issus d’IA. Sur Instagram, Greene & Heaton publie un message indiquant que les soumissions doivent constituer l’œuvre originale de l’auteur et qu’aucun texte « créé, rédigé ou édité à l’aide d’une IA » ne sera examiné. Ces annonces interviennent dans un contexte de diffusion rapide des outils génératifs dans les pratiques d’écriture.

Qualité, détection et engagements contractuels

Au-delà de la déclaration de principe, les agences invoquent des motifs opérationnels. David Higham Associates affirme : « Nous repérons facilement une lettre d’accompagnement rédigée avec l’aide d’une IA et nous vous encourageons à écrire la vôtre sans y recourir. »

L’argument renvoie à la lisibilité des propositions et à la singularité de la voix d’auteur. L’agence rappelle également que les contrats d’édition imposent de garantir l’originalité des œuvres et l’exactitude des informations, obligations susceptibles d’être fragilisées par un usage non déclaré de ces outils.

À LIRE - Quand l'édition recrute des ingénieurs IA : hypocrisie juridique ou stratégie d'avenir ?

The Bookseller indique, le 23 février 2026, que plusieurs agences britanniques ont ajouté des amendements à leurs lignes directrices après avoir constaté une modification de la nature des soumissions et des indices d’usage de l’IA dans des dossiers reçus. Le média souligne que les agents appellent les auteurs à privilégier un travail intégralement humain.

Les règles évoluent ainsi agence par agence, publiquement et sans ambiguïté. Lettres d’accompagnement, synopsis, extraits, recherches documentaires : chaque composante du dossier fait désormais l’objet d’une vigilance accrue.

Pour les auteurs, le message s’affiche clairement sur les pages de soumission. Pour les éditeurs, la question de l’originalité et de la traçabilité des textes s’inscrit désormais en amont, dès la première étape de sélection. Chance : aucune agence n'oblige pour l'instant à écrire ses courriers à la main...

Crédits photo : whitedaemon, CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com