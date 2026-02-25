Le syndrome de l'imposture : ceci n'est pas un canular

Si on connaît Fred Neidhardt comme scénariste et dessinateur, on découvre dans ce délicieux livre sa longue carrière d'imposteur à la télé et dans la presse. Il sert de faux témoins dans « C'est mon choix » ou face à Jean-Luc Delarue dans « Ca se discute », tourne des caméras cachées pour Thierry Ardisson et des reportages photos pour « L'écho des Savanes », jouant tantôt les ingénus, tantôt les malfaisants ou les ravis de la crèche, pour détourner les situations les plus sérieuses en dérapages peu contrôlés. Et maintenant qu'il prend le temps de dévoiler dans ces planches les coulisses de toutes ces (més)aventures, on rit deux fois plus encore.
Le 25/02/2026 à 09:24 par Nicolas Ancion
Publié le :
25/02/2026 à 09:24
À première vue, Le syndrome de l'imposture, avec sa ligne claire hyper classique et ses couleurs minimalistes en à-plats ressemble aux nombreuses autobiographies gentillettes et nostalgiques que les éditeurs publient volontiers pour surfer sur le succès de L'arabe du futur de Riad Sattouf.
Mais les apparences sont évidemment trompeuses : dès la première anecdote, où Neidhardt se fait passer pour un radin compulsif (et agressif) sur le plateau d'Évelyne Thomas (C'est mon choix, sur France 3), on comprend que le narrateur et personnage central de cette longue confession va nous prendre à rebrousse-poil avec son goût pour les farces et les guets-apens qui ne s'arrêtent pas toujours à temps.
D'une simple imposture à une chronique régulière sous forme de reportages photos, Neidhardt (et Fabrice Tarrin, son complice régulier, lui aussi dessinateur de BD, ils signeront ensemble d'ailleurs l'excellent Spirou chez les Soviets) décline sous les formes les plus diverses son goût immodéré pour la situation gênante, la blague de mauvais goût ou le traquenard malaisant.
Là, il contamine les patients avec le virus de la grippe aviaire. Ailleurs, il annonce le lancement d'un projet immobilier qui va plonger les habitants dans l'ombre ; à Paris-Plage il ouvre la version naturiste et, aux quatre coins de France, il tente d'extorquer aux maires leur soutien à la candidature d'un mafieux à la présidence de la République, rien de moins. Il s'amuse à endosser les rôles les plus sordides : sous-locataire qui vit dans sa crasse et qu'il faut expulser, agent de la RATP ou de la SNCF, fan de Ben Laden, blogueur BD anonyme ou militant de Greepeace cherchant à recongeler les pôles.
À chaque épisode, beaucoup de mauvaise foi et une préparation minutieuse permettent à la situation de rebondir et de pousser les personnes piégées dans leurs derniers retranchements.
Si les caméras cachées (plutôt sous la forme de reportage photo, à l'origine) sont déjà truculentes en elles-mêmes, on prend aussi plaisir à voir l'auteur dénoncer les impostures du petit milieu des médias. La télé et ses recherchistes se font tailler un costard ; l'équipe d'Ardisson est dépeinte comme une armée de faux-culs juste capables de ricaner en écho au despote qui les dirige ; le monde de la bande dessinée, en particulier les personnes en position de pouvoir, sont aussi plus d'une fois les dindons de la farce. Et c'est jubilatoire.
En exposant les ressorts qui permettent à ses impostures de voir le jour, Neidhardt accomplit un travail qui rappelle celui des Yes Men, ces infiltrés du monde de l'entreprise et de la finance, qui font appel au même genre de techniques pour mettre au jour la vacuité de l'écosystème néolibéral et ses enjeux mortifères. Ici, l'idée est plutôt d'exploiter les failles des médias (besoin de témoins télégéniques et formatés, nécessité de fournir du contenu rapidement pour alimenter les émissions) pour éviter les poursuites en justice, car Neidhardt a senti plus d'une fois le souffle de la balle qui aurait pu l'abattre.
Heureusement qu'il n'a pas seulement le goût du gag, mais qu'il a aussi développé au fil des ans des stratégies de roublardises et des manigances qui lui ont permis de forcer, quand c'était nécessaire, la main des producteurs. Et, bien sûr, on jubile plus quand les puissants se font berner que lorsqu'un petit épicier de quartier est la cible de la blague.
Comme le temps a filé depuis les premiers faits d'arme de l'auteur, le Neidhardt qui raconte et dessine ses anciennes impostures est aujourd'hui père de deux ados (et toujours en couple avec celle qui photographiait certains de ses premiers exploits).
Si les lecteurs s'amusent beaucoup, les deux filles, elles, ne sont pas fières des pranks de leur père. « La gênance » (diraient-elles) est le sentiment qui s'impose à leurs yeux. On les comprend. Voir son papa, tout jeune, exhiber du papier hygiénique piqué aux toilettes en direct à la télé devant la France entière n'est peut-être pas le geste le plus héroïque qui soit.
N'empêche. Quand la lecture de premier tome s'achève, on ne peut s'empêcher de tourner la page en espérant découvrir la suite. Elle n'est pas encore là, mais on compte sur les éditions Nifle pour la publier rapidement.
En revanche, on découvre, tout de suite en guise d'annexe, des reproductions de documents d'archives qui prouvent que tout ce qui est raconté dans ces planches n'est pas un simple canular, mais le récit d'une vie au service (discret, façon James Bond de l'absurde) de l'imposture.
Un régal de bout en bout. Ne vous en privez surtout pas.
Par Nicolas Ancion
Paru le 13/02/2026
128 pages
Editions Dupuis
21,50 €
