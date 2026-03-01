Inscription
#Roman francophone

Les Ensablés - Le vitriol de Lune de Henri Béraud

Au rebours des titres à rallonge péniblement explicites dont raffolent certains plumitifs contemporains, il en est d’intrigants et mystérieux qui suscitent curiosité et envie de lire. Ainsi des ouvrages d’Henri Béraud (1885-1958), qui avait indubitablement l’art de trousser des titres originaux, du Martyre de l’obèse au Flâneur salarié, en passant par La croisade des longues figures ou le surprenant Vitriol de Lune.

Par Marie Coat

Le 01/03/2026 à 09:00 par Les ensablés

Les ensablés

Béraud (voir aussi nos articles précédents ici et ici) est aujourd’hui aussi peu connu qu’il fut en son temps célèbre. Lyonnais pur jus et fier de l’être, il exerça divers petits métiers — de collecteur de beurre à bouquiniste — tout en tâtant de la muse et collaborant à des journaux locaux, avant de servir comme lieutenant d’artillerie pendant la Grande Guerre. Puis il part à Paris où, lié à Vaillant-Couturier, Dorgelès, Londres... il se fait connaître comme journaliste et observateur polémiste du monde politique au Canard enchaîné et au Crapouillot.

Mais c’est au Journal et au Petit Parisien que s’épanouiront ses talents de grand reporter, dans ces années vingt où les articles des journalistes transcontinentaux passionnent les lecteurs, au fil d’enquêtes mêlant géopolitique, ethnologie, culture… sur fond d’exotisme et d’aventure. Si Kessel est surnommé « l’Empereur » du genre, son ami Béraud en est le cador, sillonnant le globe en train et bateau et publiant sans cesse ses recueils d’articles émaillés d’entretiens avec Kemal, Mussolini…, qui rencontrent le plus grand succès.

Selon ses propres termes, « le grand reportage est peut-être, de tous les métiers, l’un des moins accessibles ».

Alors que des proches comme Galtier-Boissière ou Jeanson voient en lui un « pacifiste anarcho-contestataire », dreyfusard et admirateur de Zola, démarqué dans les années vingt de tout fascisme (je souhaite à notre pays d’autres emblèmes que les cordes, les verges et la hache. Je suis antifasciste), Béraud opère un virage radical après l’affaire Stavisky et les émeutes du 6 février 1936, dans un contexte général de xénophobie et d’antiparlementarisme. Dès 1934, il écrit : s’il faut obéir à des consignes, alors non, je ne suis pas un homme de gauche. J’ajoute que je n’aspire pas davantage à être un homme de droite. Ni un homme du milieu. Il me suffit d’être un homme tout court.

Sauf que c’est bien à la clique de Gringoire, dont il devient le directeur politique, qu’il reste affilié, par anglophobie viscérale et détestation de De Gaulle. N’ayant pas su, comme bien d’autres, tourner sa veste dès 1943, il est condamné à mort alors qu’il proclame avoir « toujours été anti-collaborationniste, anti-allemand, et anti-hitlérien ». Mauriac arrache sa grâce à De Gaulle, mais Béraud est enfermé à la forteresse de Saint-Martin de Ré dont il ne sortira que gravement malade. Le grand voyageur finit sa vie hémiplégique et meurt dans l’oubli en... 1958.

Dans sa période de gloire jalonnée de sept recueils d’enquêtes internationales à fort tirage, six romans historiques et diverses œuvres de circonstance, essais et souvenirs, Béraud avait décroché le Prix Goncourt en 1922 selon des modalités uniques dans l’histoire de ce prix : il l’obtint en effet pour ses deux premiers romans, Le martyre de l’obèse et Le vitriol de lune qu’il avait, selon lui, « troussés à la sauvette entre deux besognes, l’un en prenant sur son sommeil, l’autre à bord du paquebot qui le ramenait d’Égypte ». Léautaud ne manqua pas de brocarder le premier (« de la littérature de camelot»), mais trouva le second original et intéressant.

À juste titre, car si Le martyre de l’obèse est un plaisant roman parsemé de bons mots, à l’intrigue originale contée avec vivacité, son côté feuilletonesque n’en fait pas un ouvrage particulièrement remarquable… On y suit les tribulations d’un « bon gros » amoureux d’une cruelle péronnelle qui, dotée d’un mari volage, se laisse consoler — mais pas trop — par son sigisbée ventru lors d’un trépidant tour du monde, car tel est « le régime amoureux des arrondis et des convexes. Il paraît donc qu’ils n’éprouvent de grand amour que pour les femmes fluettes, délicates et un peu rosses. C’est la nature qui veut ça ».

Le mari n’est pas cocufié et c’est l’amoureux qui est ridicule : « Je suis amoureux, voilà qui fait rire tout le monde. Le soupir est interdit à l’hippopotame, et Venise n’est pas faite pour les cachalots... J’entendis la voix de la bien-aimée. Et cette voix murmurait : “Sois heureux, mon gros!” Pas un mot de plus. Pas un mot de moins. » C’est aussi drôle que cruel.

Le vitriol de lune est d’une tout autre facture. Journaliste polémiste et grand reporter, Béraud est aussi critique littéraire et théâtral, mélomane, amoureux de l’histoire (J’ai toujours eu le goût de l’histoire. J’éprouve avec intensité la vision de certaines scènes et je ressens le frisson historique).

Un jour, les yeux de l’ex-bouquiniste fouinant dans de vieux papiers « se portèrent sur la recette d’un poison qui provoquait chez sa victime tous les symptômes de la petite vérole : le vitriol de lune (autrement dit sulfate d’argent). N’était-ce pas un magnifique titre de roman? Et immédiatement, je me suis mis à bâtir un scénario : quel personnage célèbre était mort ainsi ou, du moins, de la petite vérole? Louis XV? … Vengeance… Damiens, les Jésuites… Pourquoi pas? Mon roman était fait! »

À la lecture de ce récit brillamment mené, dont il maîtrise le contexte historique jusque dans les détails de la vie quotidienne, à la manière des conteurs XVIIIe siècle, il est clair que Béraud fanfaronne quelque peu et que le processus d’écriture n’a pas été si simple.

Blaise, le personnage central du roman, est — comme l’auteur — fils d’un boulanger lyonnais. À onze ans, il vient de perdre sa mère, autrefois ramenée de Gênes par Farges, un bourgeois aisé dont elle était la servante. L’a rejointe son frère, Giambattista, “ce gueux frisé d’Italien”, cet étranger dont les histoires mystérieuses et effrayantes fascinent autant son neveu que la flûte de cristal venant de Chine, sur laquelle il joue tarentelles et cavatines ensorcelantes.

Et puis cet oncle piémontais vêtu comme un personnage de la Comedia del Arte cache des secrets liés à une vie aventureuse de révolté ; pis, tel un sorcier, il connaît l’usage des herbes, voire la fabrication des poisons. Le père n’aime guère cet étrange mitron (« Pour nous autres, Lyonnais et Dauphinois, les mitrons ne sont ni musiciens ni barbus de chimie »).

Bien que sa mère lui manque cruellement, l’enfant est heureux entre un père aimant et cet oncle peu ordinaire : « il courait le long des boutiques, ses petits poings enfoncés dans les poches de sa culotte. À côté de lui, son image bondissait en ombre rapide dans les carreaux plombés des devantures; et quand il sautait les flaques de la rue, l’enfant riait de se voir traversant, la tête en bas, ce ciel de nacre et de fumée qui est le ciel de Lyon».

Mais l’insouciance est de courte durée : à son grand désespoir, son père meurt et son oncle repart. À 13 ans, le voici petit laquais chez Farges, le protecteur de la famille. Blaise est un adolescent solitaire, romanesque, perdu dans ses chimères. Bien que Farges lui donne l’occasion de s’instruire, il le fait sans grand intérêt. Son indolence le conduit à suivre à Paris son employeur qui, menant une vie de libertin, est chassé de Lyon par le scandale. Dans la capitale, Farges entraîne dans son sillage de débauche, « avec lanterne et pistolets», un Blaise toujours hanté par le souvenir de son oncle. Tout comme il a récréé avec gourmandise le Lyon de la première moitié du XVIIIe siècle, Béraud nous emmène dans le Paris de Sartine, de Silhouette ou de Restif de la Bretonne, fidèle au plan de Turgot.

Toujours à la recherche de Giambattista, Blaise fait nombre de rencontres, dont celle d’un jésuite qui lui promet de retrouver son oncle s’il abandonne son maître libertin. Le prêtre l’emmène dans le quartier Gît le Cœur où vit sa communauté. Dans une atmosphère envoûtante et feutrée, Béraud démêle tout un écheveau d’intrigues contre le Roi et la « maman putain » (la Pompadour), sur fond d’opposition de religieux à la monarchie dirigée notamment par un Portugais réchappé des bûchers de son pays.

Si l’Église ne combat pas l’alcôve, ce sera le triomphe de ces Anglais qui « nourrissent partout des espions pour ne pas avoir à nourrir des soldats » et « portent en eux cette grande force huguenote : ne haïr personne et, partant, n’en aimer aucun » (l’ancestrale anglophobie de Béraud…).

Le romancier nous gratifie de jubilants portraits — Choiseul (le « dogue roux »), Maupéou, d’Aiguillon… – et d’une analyse ironique d’un nœud de manœuvres complexes autour d’un roi déjà déclinant, dont l’une mène à la tentative d’assassinat ratée de Damiens, un exalté abruti sombrement manipulé. Après l’atroce supplice du régicide, la vengeance des conjurés se prépare toutefois dans un Paris en liesse. Les jésuites retrouvent un Giambattista qui, « pour avoir, dans une auberge, mal parlé de Versailles », est profondément traumatisé par les cachots et galères. « Lâches, lâches, chiens de bagne» : Béraud n’échappe pas aux personnes emblématiques du bagnard.

Ravi de retrouver son oncle, Blaise va se repaître de ses histoires étranges et terribles, de ses fantastiques légendes et veut se battre à ses côtés pour la liberté ; suivent dix-sept années d’errance et d’aventures plus ou moins exotiques et picaresques dans des conditions matérielles précaires, avant de se retrouver à Paris. Alors que les Jésuites sont dispersés, Farge assoit sa trouble influence et continue à comploter.

Animé de noirs desseins, il recrute de nouveau Giambattista et Blaise, introduisant chez la Du Barry leur talentueux duo de musiciens bientôt célèbre à la Cour : le Flûteur masqué et son luthiste. Le roman s’achève dans un climat de chassé-croisé politicien et de règlements de compte où, tel Cagliostro, Giambattista exerce ses talents et sa vengeance avec l’aide de Blaise : le vitriol de lune donne à la mort du Roi — dans d’atroces souffrances — les apparences d’une attaque de variole.

Tout au long du roman, ressuscitant avec précision et réalisme lieux, contextes et personnages, Béraud dresse un tableau remarquablement évocateur. Dans une foisonnante mise en scène, le reporter reste concis, le romancier suggère, le critique ironise, mais nous sentons aussi le lyrisme du poète, qui achève son roman dans son Lyon bien-aimé.

Lyon qui n’a pas oublié la silhouette balzacienne à la Daumier et la puissance rabelaisienne de ce « fils unique, enfant gâté du destin, à qui tout semblait devoir sourire », selon les mots de l’un de ses fidèles amis lyonnais et romancier célèbre, Gabriel Chevallier.

 
 
 

 

 

Par Les ensablés
ActuaLitté

Les Ensablés - L'insaisissable, de Liane de Pougy (1869-1950)

La vie de Liane de Pougy, de son vrai nom Anne-Marie Chassaigne (1869-1950), est une œuvre à programme, passant du vice au luxe, du luxe à la vie spirituelle. Elle est l’une des grandes courtisanes de la Belle Époque avant de devenir écrivaine puis tertiaire dominicaine. Issue d’un milieu modeste, danseuse puis demi-mondaine adulée du Tout-Paris, elle incarna la somptuosité, l’esprit et la liberté scandaleuse de la fin du XIXᵉ siècle, fréquentant artistes, aristocrates et écrivains. Elle connut une célébrité éclatante grâce à ses romans et journaux à clé. Après la Première Guerre mondiale, elle se retira progressivement du monde, se rapprocha du catholicisme et termina sa vie dans la prière, à Lausanne, laissant l’image paradoxale d’une femme passée de l’érotisme mondain à l’ascèse religieuse.

Par Nicolas Kinosky     

15/02/2026, 17:17

ActuaLitté

Les Ensablés - Les hommes sont pressés, de Juliette Pary

Née Julia Gourfinkel en 1903 à Odessa, mais venue en France à la suite de la Révolution russe de 1917, Juliette Pary  (1903-1950) a été une journaliste de gauche pour divers périodiques (Marianne, Regards, Le Journal Juif, etc.) à l’époque du Front populaire, menant des reportages parmi les milieux populaires, traitant des questions sociales ; traductrice notamment de Stefan Zweig et d’Hermann Hesse, d’Agatha Christie et de romans populaires américains pour la revue hebdomadaire Confidences ; auteure elle-même de polars désopilants et d’un remarquable roman non moins burlesque, Les Hommes sont pressés, paru chez Gallimard au printemps 1934. Par François Ouellet.

31/01/2026, 13:29

ActuaLitté

Les Ensablés - Caserne 1900, de Léon Werth (1878-1958)

Si Léon Werth fit scandale en 1919 après la publication de sa charge antimilitariste Clavel soldat et Clavel chez les majors (objets d'un précédent article des Ensablés) il reste dans les mémoires comme le dédicataire du Petit Prince dont la page de garde affiche: A Léon Werth quand il était petit garçon». Et c'est bien ainsi qu'il apparaît sur la photographie qui orne la couverture de son Caserne 1900 réédité en 1993 par les éditions Viviane Hamy.POar Isabelle Luciat.

18/01/2026, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Billebaude, de Henri Vincenot

Le premier article des Ensablés de cette année 2026 (16 ans d'existence)  est consacré à la réédition d’un roman que les lecteurs de moins de vingt ans ne peuvent pas connaître : « La Billebaude » (1978), du bourguignon Henri Vincenot (1912-1985) dont le passage à Apostrophes (heureux temps !) assura la gloire dès 1976. Une fois de plus, ce sont les éditions Le Passeur qui prennent l’initiative de cette publication, après avoir, l’année dernière, réédité l’admirable Campagne de Raymonde Vincent… Par Hervé BEL.

04/01/2026, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Les demi-vierges, de Marcel Prévost, par Jean-Marc Quaranta

Romancier à succès des années 1890-1920, Marcel Prévost (1862-1941) partage avec Marcel Proust son prénom et l’étymologie de son nom. Altération locale du substantif prévôt, le patronyme de Proust a été parfois confondu avec celui de cet autre Marcel, alors plus connu que lui et dont le nom semblait comme « une faute d’impression du » sien, comme il l’écrit en 1912 à Louis de Robert[1]. La postérité a réglé la question et donné raison au cadet : Prévost est complètement oublié, ensablé, quant à Proust chacun le connaît, beaucoup le lisent encore et sa place dans l’histoire de la littérature – comme fondement du Nouveau Roman et de l’autofiction – n’est plus à faire. Par Jean-Marc Quaranta

21/12/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Il y a cinquante ans décédait Pierre Bost

J’écris cet article au moment où je termine l’écriture d’une biographie de Pierre Bost, écrivain, journaliste, scénariste. On pourra la lire ultérieurement. En attendant, relisons l’écrivain, dont le 6 décembre 2025 a marqué le 50e anniversaire de sa disparition. Par François Ouellet.

07/12/2025, 17:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Les Réveillés de la vie et Les Irréductibles de Zoé Oldenbourg

Avec Les réveillés de la vie (1956) et Les Irréductibles (1958), Zoé Oldenbourg (1916-2002) retrace l’histoire d’un amour impossible. De la fin des années 1930 à l’aube des années 1950, Elie et Stéphanie se cherchent et se fuient dans une valse-hésitation cruellement heurtée par la guerre. Semblable à son premier diptyque médiéval qu’il l’avait révélée, la romancière-historienne projette ici ses personnages dans la lumière contemporaine du XXe siècle où s’étirent encore les ombres portées du Moyen Age et ses dilemmes spirituels.

Par Nicolas Acker.

23/11/2025, 10:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Huysmans vivant d'Agnès Michaux

Bravo à Agnès Michaux d’avoir osé s’attaquer à Huysmans dans son épais volume publié au Cherche Midi il y a peu ! Il fallait le faire ! « Huysmans vivant » est la première biographie depuis celle de Robert Baldick publiée en 1958 (chez Denoël). Vieil admirateur du romancier, je me la suis procurée aussitôt, curieux de voir comment cette romancière (La fabrication des chiens) et spécialiste de la fin du XIXème siècle a pu traiter ce sujet vaste et ardu. En effet, aborder la vie de Huysmans, c'est aussi évoquer tout un pan de la littérature du XIXeme siècle.
Par Hervé Bel

09/11/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Maternelle de Léon Frapié

Que reste-t-il de nos Goncourts ? Nombre d’heureux lauréats de ce prix littéraire tant convoité ne sont pas passés à la postérité et leurs romans sont aujourd’hui bien ignorés... Entre les oubliettes où ils churent et le Panthéon des auteurs consacrés, se maintiennent bon an mal an quelques romanciers dont la notoriété subit certes des éclipses, mais dont on redécouvre périodiquement l’intérêt. Par Marie Coat

 

26/10/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Le tout sur le tout, de Henri Calet (1904-1956)

Henri Calet (de son vrai nom Raymond Barthelmess) n'est pas un inconnu pour Les Ensablés qui l'ont abondamment célébré, notamment au travers de son roman majeur Monsieur Paul (publié en 1950). C'est que l'homme qui se devine au travers d'une œuvre largement autobiographique, est éminemment énigmatique et attachant, se caractérisant, selon les termes de son biographe Michel P. Schmitt par « un fin humour allié à la peine de vie la plus noire » . Dans l'un des articles que Les Ensablés lui ont consacrés, il est dit que « La vie de Calet fut riche en aventures dans sa première moitié, beaucoup moins dans la seconde ».

Par Isabelle Luciat.

12/10/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensables - Les modérés, d'Abel Bonnard

Le parcours d’Abel Bonnard  (1883-1968) est l’un des plus surprenants parmi les écrivains du XXe siècle. Son destin intellectuel et politique est un précipité d’ambiguïtés, de compromissions et de fulgurances. Par Nicolas Kinosky 

28/09/2025, 10:42

ActuaLitté

Les Ensablés - La Reine battue, d'Henri Duvernois

Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.

14/09/2025, 10:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La vierge et le taureau, de Jean Meckert

Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert  (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold

17/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La fin de la IIIe République, de Emmanuel Berl

Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

ActuaLitté

Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

ActuaLitté

Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

ActuaLitté

Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL

27/04/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Happe-Chair de Camille Lemonnier (1844-1913)

Happe-Chair, un titre qui a tout de suite attiré mon attention. Je me trouvais alors dans une des dernières librairies anciennes de la rue Saint-Sulpice (pour combien de temps encore sera-t-elle là ?), dans la bonne odeur des vieux livres, lorsque je suis tombé sur la réédition de 1908 de ce roman de Camille Lemonnier publié une première fois en 1886 chez Kiestmaeckers…  par Hervé Bel. 

13/04/2025, 12:28

ActuaLitté

Les Ensablés - Jacques Rivière, Sentiments et critique

À l’occasion du centenaire de sa mort, la collection Bouquins consacre un volume à Jacques Rivière, critique et essayiste, véritable cheville ouvrière de la Nouvelle revue française dont il assura la direction durant plus de 10 ans. Mort prématurément en 1925 à l’âge de 39 ans, celui qui fut à la fois le grand ami et le beau-frère d’Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, révèle par la quantité d’articles qu’il donna à la revue une perspicacité critique étonnante. Sensuelle et inspirée. Par Denis Gombert

30/03/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Lire sous l'occupation de Jacques Cantier

Le monde des livres sous l’Occupation a déjà été étudié par l’historien Jacques Cantier qui s’était intéressé à la trajectoire de l’une des figures maudites des lettres françaises avec sa biographie de Pierre Drieu La Rochelle (Perrin, 2011). Cette fois, avec Lire sous l’Occupation, publié en 2019 et en poche en 2024 aux Éditions CNRS, il nous présente un panorama global de la lecture entre 1939 et 1945. , par Nicolas Acker.

16/03/2025, 16:50

ActuaLitté

Les Ensablés - La femme qui boit de Colette Andris, par Marie Coat

En mars 2023, Gallimard publiait dans sa collection L’imaginaire un grand succès de son catalogue paru en 1929, réédité à huit reprises puis repris en 1934 dans sa collection de poche : La femme qui boit », première oeuvre d’une jeune femme de 29 ans, Pauline Toutey. Par Marie  Coat

02/03/2025, 19:56

ActuaLitté

Les Ensablés - Le gaffeur de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais - quitta la Pologne  à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Cette période de sa vie fut marquée par une grande précarité et  par la volonté farouche de vivre de sa plume. Mobilisé en 1939 puis fait prisonnier, il s'évada et émigra vers le continent américain. Par Isabelle Luciat

16/02/2025, 10:09

ActuaLitté

Les Ensablés - Le Boucher des Hurlus de Jean Meckert

Jean Meckert (alias Jean Amila, 1910-1995) est mort il y a trente ans… Pas tout à fait mort, car ses romans ont continué d’être réédités et nous n’avons pas manqué d'en parler dans nos colonnes (1). Cette fois, c’est la courageuse Ronces éditions (2) qui republie Le boucher des hurlus paru chez Gallimard en 1982 et signé du nom Jean Amila qu’il avait adopté pour ses romans publiés dans la Série Noire. Par Hervé BEL

02/02/2025, 19:38

ActuaLitté

Les Ensablés - L'inconstante de Marie de Régnier

Fille de José Marie de Heredia, épouse du poète Henri de Régnier, Marie de Régnier n’eût peut-être d’autre choix que de devenir une femme de lettres. Mais en adoptant un nom d’homme tout de même, société corsetée oblige ! C’est ainsi que Marie de Régnier entama très tôt une carrière littéraire au confluent de deux siècles, à la période de la Belle Epoque, sous le nom de de Gérard d’Houville, puis de Gérardine (la renommée de Caroline Rémy, dite Séverine, étant peut-être passée par là). Par Denis Gombert.

19/01/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Autour des trônes que j’ai vus tomber (1921), de la princesse Louise de Belgique

L’Avenue Louise est l’une des plus importantes artères de Bruxelles. On oublie souvent qu’elle fut dédiée à la princesse Louise (1858-1924), fille aînée de Léopold II, le roi bâtisseur qui rénova la ville. Et l’on a tout autant perdu le souvenir de l’histoire rocambolesque et tragique de sa déchéance au sein des cours européennes de son temps... Ces mémoires romancés offrent au lecteur les confessions rares d’une princesse égarée par le destin. Par Louis Morès.

05/01/2025, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Mes amis d'Emmanuel Bove, centenaire d'un chef-d'oeuvre

On ne pouvait pas laisser s’achever cette année 2024 sans célébrer les cent ans d’un des chefs-d’œuvre romanesques du XXe siècle. Des chefs-d’œuvre, la littérature française en a produit son lot, et les centenaires à venir ne manqueront pas : en 2026, ce sera Les Faux-monnayeurs, en 2032, Voyage au bout de la nuit, en 2038, La Nausée, etc. Mais les auteurs ensablés aussi ont leurs grands et petits chefs-d’œuvre, dont certains ont été chroniqués ici même : L’Enfant à la balustrade, Les Javanais, par exemple. Et maintenant Mes Amis d’Emmanuel Bove : avis à ceux qui ne l’auraient pas encore lu. Par François Ouellet.

15/12/2024, 16:14

ActuaLitté

Les Ensablés - Le Poil de la bête de René-Jean Clot

Un peu avant l'excellent Elisabeth que nous avons chroniqué , les éditions Le Passeur avaient réédité en 2023 le roman Le poil de la bête  de René-Jean Clot (1913-1997). Une fois de plus, soyons reconnaissants à cet éditeur d’oser ainsi remettre au goût du jour des auteurs injustement oubliés. René-Jean Clot l’est inexplicablement. Par Hervé Bel

01/12/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Jabadao (1951) de Anne de Tourville

Lorsqu’il y a tout juste vingt ans, Anne de Tourville  (1910-2004) décéda à 94 ans, elle était bien oubliée du monde littéraire et l’est encore à ce jour. Elle avait pourtant remporté le Prix Femina en 1951 avec son roman «Jabadao» devançant entre autres, dès le deuxième tour, Louise de Vilmorin et Michel de Saint Pierre. Par Marie Coat

11/11/2024, 09:40

ActuaLitté

Les Ensablés - L'invitation chez les Stirl, de Paul Gadenne

La vie de Paul Gadenne (1907-1956) a été marquée par l'épreuve de la maladie qui le contraint à abandonner une prometteuse carrière de professeur de lettres classiques et à séjourner périodiquement au sanatorium de Praz-Coutant, en Savoie (cadre de son premier roman « Siloé », objet d'un précédent article). Paul Gadenne termina ses jours à Cambo-Les-Bains, station thermale du pays basque reconvertie dans les années 30 en centre de cure pour les tuberculeux. Par Isabelle Luciat.

27/10/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Conspiration de Paul Nizan (1905-1940), par Nicolas Acker

Non, Paul Nizan (1905-1940) ne fut pas seulement l’auteur d’un incipit resté célèbre et redécouvert par la jeunesse étudiante de mai 1968. « J’avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie ». Cette « accroche » solennelle cache hélas un peu trop une oeuvre hybride passionnante. Mort en soldat à 35 ans en 1940, il fut jeté aux oubliettes de l’Histoire, répudié par ses camarades communistes. 

Par Nicolas Acker

13/10/2024, 18:34

ActuaLitté

Les Ensablés - Octave Feuillet (1821-1890), un parfum de province

On ne lit plus Octave Feuillet (1821-1890), auteur à très grand succès du Second Empire et favori de lˊImpératrice Eugénie ; seul son nom sur la plaque bleue dˊune rue tranquille et banale du XVIème arrondissement, où habitaient de bons amis, m’a un jour rendu curieux de le connaître.
Les titres de ses romans ont l’odeur des armoires à linge bourgeoises, encaustique et lavande : « La Petite Comtesse » (1856), « Histoire de Sybille » (1862), « Julia de Trécoeur » (1872), voire réminiscents de la Comtesse de Ségur « Le Roman dˊun jeune homme pauvre » (1858)… Par Herbert Dune.

29/09/2024, 09:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Revanche (1925) d'André Thérive

Paru en 1925, puis réédité dans une édition illustrée en 1930, La Revanche d’André Thérive (de son vrai nom Roger Puthoste) est un livre qui parle de la vieillesse, de la sénilité, de la mort, et surtout de la mesquinerie des vivants… Rien qui puisse a priori attirer le lecteur « feel good » Mais le style est magnifique, avec, l’air de rien, une musique enchanteresse. Quant à la fin du roman, autant le dire, elle est sublime. Soudain, après le crépuscule, c’est la lumière qui surgit, d’autant plus incandescente qu’elle est environnée d’ombres..
 
Par Hervé BEL. 

15/09/2024, 09:00

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Un bébé “en trop” dans une crèche parisienne, le thriller

Le roman Un de trop, signé Charlotte Mercy, paraîtra en librairie le 9 avril 2026. Dans la plupart des enquêtes criminelles, tout commence par une disparition : mort suspecte, enlèvement, personne portée disparue… Mais que se passerait-il si l’histoire commençait par un personnage en trop ?

01/03/2026, 08:30

ActuaLitté

Un hôtel de luxe contraint d’accueillir l’ennemi 

En 1942, au cœur des Appalaches, June Hudson dirige l’un des plus prestigieux hôtels-spa d’Amérique du Nord. L’Avallon, propriété de la puissante famille Gilfoyle, semble jusqu’alors protégé du fracas de la Seconde Guerre mondiale qui déchire l’Europe.

01/03/2026, 08:00

ActuaLitté

Les certitudes

01/03/2026, 07:30

ActuaLitté

La médecine au féminin à travers les siècles

Dans un village du duché de Savoie, la veuve Catherine est celle vers qui l’on se tourne pour soulager les douleurs et apaiser les corps. Mais lorsque l’épidémie qui ravage les hameaux lui échappe, la guérisseuse est frappée par un destin tragique dont les répercussions traverseront les siècles.

01/03/2026, 07:00

ActuaLitté

Bernardo Valli : quand le reportage devient littérature

La Booksletter rassemble, chaque semaine, une sélection d’articles où l’actualité se lit à travers les livres : biographies, essais, enquêtes, sciences, idées politiques, culture visuelle. Le format privilégie des entrées thématiques nettes, des références bibliographiques immédiates et des liens de lecture directs. L’ensemble compose une revue de repères, conçue pour relier faits, concepts et œuvres, sans passer par les résumés paresseux ni les angles interchangeables. 

28/02/2026, 10:00

ActuaLitté

Pınar Selek : un roman pour raconter l’Istanbul sous dictature

À Istanbul, dans le quartier populaire de Yedikule, plusieurs trajectoires se croisent entre 1980 et 1999. Quatre jeunes grandissent dans une Turquie secouée par le coup d’État militaire, la répression politique et de profondes fractures sociales. Leurs vies, façonnées par les rêves de liberté, les élans révolutionnaires et les désillusions de l’exil, se déploient au rythme des bouleversements du pays.

28/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Elfriede Jelinek règle ses comptes avec l’argent et l’Histoire

Partant du prétexte d’un contrôle financier dont elle fait l’objet, Elfriede Jelinek construit un texte qui tient à la fois de la réponse à un interrogatoire, du réquisitoire, du plaidoyer et d’un portrait sans concession de la société capitaliste.

28/02/2026, 06:00

ActuaLitté

William

27/02/2026, 16:45

ActuaLitté

Le Corset : qu’existe-t-il derrière le silence ?

« Empêche-la… Elle va finir comme ma mère. » Alors qu’il vit ses derniers instants, le grand-père de Vilma lui adresse ces quelques mots. Comme une malédiction. Une sentence contre laquelle elle ne peut pas se défendre, d’autant qu’elle ne la comprend pas. 

27/02/2026, 16:43

ActuaLitté

Underdogs : de la ferme béarnaise aux palaces new-yorkais, la revanche des humiliés

Il ne faut pas galvauder le mot chef-d’œuvre. Il ne faut pas bouder son plaisir non plus. Quand il s’en présente un, tâchons de le célébrer – comme avec cet Underdog tombé du ciel, ou plutôt de la plume d’un auteur encore méconnu, Bruno Marsan, que la quatrième de couverture nous présente comme originaire du Sud-Ouest. Il aurait vécu beaucoup de choses racontées dans le roman… Ce qui n’est pas rien, quand on découvre l’odyssée du narrateur. Par Aymeric Patricot.

27/02/2026, 16:02

ActuaLitté

La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

ActuaLitté

Le ciel est immense

27/02/2026, 09:00

ActuaLitté

Démocratie : pourquoi il ne faut pas renoncer

« Alors que nous entrons dans le second quart du XXIe siècle, nous avons connu le retour de la guerre en Europe, le déchaînement de la violence au Moyen-Orient et l’abandon du rôle de garant de l’ordre mondial par les États-Unis. Vivons-nous une simple parenthèse cauchemardesque ou assistons-nous à la fin d’un cycle historique et au début d’un autre ? »

27/02/2026, 08:00

ActuaLitté

La dérive d’un homme lucide

Spécialiste en écrits anciens et débusqueur de manuscrits contrefaits, Eugène Rolland enseigne à l’université. Il s’efforce aussi d’entamer la soixantaine avec sérénité. Sauf qu’une déconfiture professionnelle et un monde contemporain qui lui semble chaque jour plus hostile le convainquent qu’il est condamné à l’obsolescence.

27/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Médée contre Jason : autopsie d’une trahison

« Si seulement l’Argo avait sombré au fond de la mer… » : dès l’incipit, Le Songe de Médée de Natalie Haynes installe une tragédie à rebours, où l’épopée sert d’écran de fumée. Le navire devient alibi, comme le dit le narrateur : « Ce n’était pas la faute de l’Argo. » Le roman préfère l’origine des désastres à leur célébration, et annonce sa méthode : « Mais nous commencerons à l’endroit d’où le navire fit voile. »

26/02/2026, 17:00

ActuaLitté

Maudite soit la guerre : le front s’invite à la maison

Dans le Paris en pénombre, Gwenaël Bulteau saisit d’emblée l’érotisme contrarié et la guerre qui serre la gorge : « Depuis la chute brutale des températures, les magasins fermaient à cinq heures et l’éclairage public était interdit afin d’économiser le gaz et l’électricité, mais aussi pour égarer les aéronefs ennemis. On parlait de zeppelins et de bombes au phosphore nés de la cruelle ingénierie allemande. »

26/02/2026, 16:58

ActuaLitté

Quand viendras-tu, Petit fruit ?

« La déception perle entre ses cuisses, coule le long de ses jambes. Elle avait pourtant mal aux seins depuis quelques jours, elle y croyait. Ils ont fait l’amour au bon moment, elle en est sûre, elle regarde à nouveau sa courbe de température. Ça pleure tout rouge dans sa culotte. C’est pas compliqué d’avoir un enfant, tout le monde y arrive, pourquoi pas eux. » Un fois de plus, l'échec. Pire : une trahison, de son propre corps qui ne parvient pas à mener à bien la seule mission pour laquelle il a été créé. Donner la vie. Son ventre reste vide. 

26/02/2026, 09:47

ActuaLitté

Prélude à la goutte d'eau : procès d'un iceberg

France, 2050. L’été est devenue la seule saison pour recouvrir une bonne partie de la planète. Les canicules s’enchaînent, toutes plus écrasantes les unes que les autres. L’eau, devenue une terrible économie de survie, est un sujet qui brûle toutes les lèvres – d’autant plus face à un climat déréglé, cruel. C’est dans ce contexte que Erik Dolomont, derrière son entreprise devenue un empire, a décidé de s'approprier un iceberg. Son objectif : le livrer jusqu'au Maroc pour en revendre l'eau douce au plus haut prix.

26/02/2026, 08:21

ActuaLitté

Du scénario à la mise en scène : un destin hollywoodien

Preston Sturges, cinéaste phare de la comédie hollywoodienne des années 1940, méritait bien un livre. Scénariste le mieux payé d’Hollywood, Sturges fut le premier à passer à la mise en scène, ouvrant ainsi la voie à John Huston ou Billy Wilder. 

26/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Faire œuvre avec presque rien

Marcel Bénabou, compagnon de jeu de Georges Perec, Italo Calvino et Jacques Roubaud, est un acteur majeur des expérimentations littéraires de l’Ouvroir de Littérature Potentielle qui puise dans la contrainte une absolue liberté de création.

26/02/2026, 07:00

ActuaLitté

Qu'est-ce que vous croyez ? Julie Dachez, science et éveil spirituel – sans dogme

25/02/2026, 17:00

ActuaLitté

Daniel Mendelsohn : l’art de l’entrelacs ou la littérature comme tension féconde

Dans Entrelacs, Daniel Mendelsohn se prête au jeu de l’entretien comme il écrit : en avançant par boucles, par retours, par digressions qui n’en sont pas, parce qu’elles constituent la charpente même du propos. Déborah Bucchi et Adrien Zirah l’amènent là où son œuvre insiste : au point de jonction entre récit et exégèse, entre l’intime et le texte, entre Athènes et Jérusalem.

25/02/2026, 16:52

ActuaLitté

Debout comme une reine

25/02/2026, 16:00

ActuaLitté

Nous n'avons rien à envier au reste du monde

25/02/2026, 12:01

ActuaLitté

Après #MeToo : Par-delà le consentement, quand le “oui” ne suffit plus

Publié dans la collection « Mythos », Par-delà le consentement marque l’entrée en fiction d’Evariste Pimplis. Né à Athènes en 1999, diplômé de Sciences Po Paris, l’auteur partage son activité entre politiques culturelles et écriture. Ce premier roman, déjà paru en Grèce, paraît en France le 12 mars 2026.

25/02/2026, 10:49

ActuaLitté

Chez la Turque : un pacte toxique au cœur d’un manoir normand

Construit comme un huis clos à ciel ouvert, Chez la Turque installe un suspense diffus : menace sourde, tension progressive, mystère autour du manoir et de ses intentions véritables. L’atmosphère rurale, traversée d’un burlesque discret et de répliques décalées, glisse peu à peu vers une gravité plus intime. L’ensemble compose un « thriller champêtre » inclassable, où le réel vacille sans rompre, à la lisière du conte et de la satire douce.

25/02/2026, 10:48

ActuaLitté

Le syndrome de l'imposture : ceci n'est pas un canular

Si on connaît Fred Neidhardt comme scénariste et dessinateur, on découvre dans ce délicieux livre sa longue carrière d'imposteur à la télé et dans la presse. Il sert de faux témoins dans « C'est mon choix » ou face à Jean-Luc Delarue dans « Ca se discute », tourne des caméras cachées pour Thierry Ardisson et des reportages photos pour « L'écho des Savanes », jouant tantôt les ingénus, tantôt les malfaisants ou les ravis de la crèche, pour détourner les situations les plus sérieuses en dérapages peu contrôlés. Et maintenant qu'il prend le temps de dévoiler dans ces planches les coulisses de toutes ces (més)aventures, on rit deux fois plus encore.

25/02/2026, 09:24

ActuaLitté

Lee Miller, au-delà de la muse : les zones d’ombre d’une vie hors norme

Mannequin, photographe de mode, amie et amante de surréalistes comme Man Ray, Pablo Picasso et Paul Eluard, reporter de guerre… Femme aux mille visages, Lee Miller a trop souvent été réduite à son image de muse, ou à la fameuse photo d’elle dans la baignoire de Hitler en 1945.

25/02/2026, 08:00

ActuaLitté

Le portrait d’un lac transformé par l’activité humaine

Jonathan Hope déjoue les codes du récit naturaliste et livre sa version intime et poétique d’un lac du nord-ouest du Québec qui l’a vu grandir et qu’il a vu se métamorphoser au fil des ans. Un lac gagné par l’urbanisation, berceau d’une industrie lourde qui, après des décennies d’exploitation, l’a complètement abîmé.

25/02/2026, 07:00

ActuaLitté

La poésie “érotique” de Pierre Louÿs

24/02/2026, 18:33

ActuaLitté

Venise, millefleurs

24/02/2026, 17:00

ActuaLitté

Qui vous ment ? La nouvelle méthode infaillible pour détecter les mensonges

24/02/2026, 16:01

ActuaLitté

Les Misérables n’existent pas au singulier : une enquête qui bouscule le “classique”

Au seuil de son essai, Tiphaine Samoyault pose une évidence partageable et la fissure aussitôt : « Tout le monde connaît Les Misérables de Victor Hugo et beaucoup s’en souviennent. » Elle resserre la question : que partage-t-on, quand une même œuvre circule entre éditions, films, séries, comédies musicales et jeux ? Sa réponse tient dans une thèse directrice : « Cette métamorphose sans fin du classique est la condition même de sa mémorabilité. » 

24/02/2026, 16:00

ActuaLitté

Milice et secrets de famille : Honneur aux heureux, chronique familiale et dérangeante

Un dîner pour tenir debout. La scène inaugurale installe la perte, la fatigue, la politesse extrême des derniers instants. Autour de Louise, veuve récente, la famille compose avec l’absence et les silences accumulés. Le roman s’ouvre sur cette tension retenue : quelque chose circule, que personne ne formule encore. 

24/02/2026, 15:58

ActuaLitté

Clermont-Ferrand : un tueur en série signe ses crimes d’une mystérieuse “marque christique”

Premier polar d'un auteur mélomane qui préfère les promenades dans Clermont-Ferrand plutôt que les courses poursuites trépidantes. Une enquête sans concession aux standards du genre mais menée au rythme provincial des "territoires" comme on dit désormais.

24/02/2026, 11:46

ActuaLitté

Une jeune journaliste et son amour interdit 

Adèle, vingt ans, est la deuxième fille de la fratrie. Son souhait le plus cher : devenir journaliste et vivre de sa plume. Dans le monde rural des années 1930, c’est loin d’être une mince affaire.

24/02/2026, 08:00

