Parenthèses à Hong Kong : une librairie dédiée aux rencontres et à la langue française

Il existe, en plein centre de Hong Kong, une librairie française - mais il serait plus juste de dire francophone - nichée dans le quartier animé de Sheung Wan, au beau milieu des gratte-ciel, des tramways grinçants - que l’on appelle ici ding-ding - et du flux continu des passants.
Le 24/02/2026 à 17:25 par Vincent Hein
24/02/2026 à 17:25
On pourrait passer devant Parenthèses French Bookstore - sis au 2/F, Duke of Wellington House, 14-24 Wellington Street, Central, Hong Kong - sans s’en apercevoir tant la ville déborde de sollicitations visuellement épuisantes. Mais sitôt à l’intérieur, on s’y sent merveilleusement bien… Les étagères de bois clair montent jusqu’au plafond, chargées de romans, d’essais, de poésie, de bandes dessinées et de littérature jeunesse…
La bonne odeur de l’encre et du papier — devenue désormais de plus en plus rare dans nos grandes métropoles contemporaines — y règne en maitre se mêlant comme nulle part ailleurs au doux murmure des conversations à voix basse. Car ici, on parle français avec des accents multiples : français, suisse, belge, québécois, mais aussi anglais et chinois - mandarin et cantonnais -, car les langues et les hommes - et c’est heureux - ont toujours eu besoin d’enjamber les frontières.
Mais cette librairie est avant tout un lieu habité. Elle a une âme. On s’y trouve comme à la maison… Tout révèlent une attention particulière portée aux auteurs d’abord, mais aussi aux lecteurs. Les choix éditoriaux témoignent d’une curiosité intellectuelle rare et d’une érudition qui refuse tout cloisonnement. On y retrouve les grands classiques de la littérature bien sûr, mais aussi tous les écrivains qui participent à la création contemporaine.
Ici les romans, à droite la philosophie, là-bas les sciences humaines, plus loin encore les albums pour enfants et sur la gauche les ouvrages universitaires… La librairie Parenthèses n’est pas un simple commerce, elle est une sorte d’écosystème culturel.
Il impératif de saluer le travail remarquable de Madeline Progin - propriétaire et fondatrice -, libraire suisse dont l’engagement contribue largement à l’âme du lieu. Faire vivre une librairie indépendante spécialisée dans une langue étrangère, à plusieurs milliers de kilomètres de l’Europe, relève d’une forme de courage et de force tranquille. Un vrai beau caractère cette Madeline Progin !
Un franc parlé propre aux hommes et aux femmes d’une grande probité ! Et il lui en faut - de la force et du courage - car cela demande non seulement une compétence professionnelle, mais aussi une conviction profonde. De la foi pourrait on dire. Celle que toute littérature demeure essentielle, même — et peut-être surtout — dans un monde dominé par la vitesse numérique. Son travail - les diplomates le disent ici - participe d’une diplomatie culturelle précieuse, celle qui passe par les livres, les rencontres d’auteurs, les échanges intellectuels…
J’ai découvert cette librairie grâce à Sylvain Holtermann, un très cher ami de lycée, aujourd’hui professeur de français à la l’université de Hong Kong et photographe en vogue exposé en Asie et en Europe. Le fait qu’un lieu situé à plus de dix mille kilomètres de nos souvenirs d’adolescence nous réunisse symboliquement possède quelque chose d’émouvant.
Il m’a parlé de Parenthèses comme on parle d’un refuge, d’un endroit où les étudiants viennent chercher des textes, bien sûr, mais aussi une proximité culturelle, parfois même du réconfort, lorsque la pression des examens se fait trop forte… A l’aune de l’expatriation, les librairies jouent souvent un rôle indispensable de port d’attache.
Mais ce qui m’a peut-être frappé le plus en passant la porte de cette librairie, c’est la sensation de suspension. Hong Kong est une ville verticale, rapide, bruyante, électrique. La librairie Parenthèses, quant à elle, fonctionne à « l’horizontale du temps long ».
On feuillette, on hésite, on flâne, on lit quelques lignes, on choisit trois ou quatre ouvrages, on en parle à Madeline… Bref, on s’ouvre « au grand dehors », comme disait Nicolas Bouvier, mais aussi au monde intérieur et le nom de la librairie prend ainsi tout son sens. Car une parenthèse n’est jamais une fuite, mais au contraire une sorte de respiration du réel — ou tout du moins un espace qui permet de mieux y revenir.
Aujourd’hui alors qu’on ne cesse de nous annoncer la disparition des librairies indépendantes, l’existence de Parenthèses à Hong-Kong apparaît comme une chance. Grâce à elle, les livres voyagent, relient nos continents, créent de belles communautés. Grâce à Madeline Progin et Sylvain Holtermann - tous deux passeurs passionnés, parmi d’autres bien sûr - la langue française vibre joliment, résonne, offre des possibles et se montre bien vivante dans le cœur battant de l’Asie !
Par Vincent Hein
