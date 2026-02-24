Découvrez qui sont les deux ambassadrices du Prix des libraires 2026

Porte-parole du Prix, Mélissa Boudreault et Audrey Martel représenteront la campagne autant auprès du public qu’auprès des libraires. Elles mettront en valeur les œuvres sélectionnées et le travail de recommandation sur les réseaux sociaux, lors d’événements culturels et à travers des activités en librairie.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Prix de remettre les libraires au cœur de la démarche. La campagne évolue aussi pour faire rayonner l’ensemble de la littérature au même niveau, de la jeunesse à l’adulte.

À la tête d’une librairie spécialisée en littérature jeunesse, Mélissa Boudreault accompagne chaque jour des enfants, des adolescent·e·s et des familles dans leurs découvertes de lecture. Cette pratique de terrain, ancrée dans la médiation et l’échange, nourrira son rôle d’ambassadrice tout au long de la campagne.

« Si aujourd’hui, je propose mes services en tant qu’ambassadrice du Prix des libraires du Québec, c’est dans l’espoir de porter encore plus loin mon amour des livres. Je m’engage à représenter et promouvoir authentiquement la richesse et la diversité des œuvres littéraires, et à agir comme relais entre les œuvres et les lecteurs », souligne Mélissa Boudreault.

Audrey Martel voit dans son implication une occasion de rendre visible le travail de lecture et de sélection effectué par les comités.

« Mon implication à titre d’ambassadrice est avant tout motivée par la volonté de remettre le libraire au cœur du Prix. Ces livres sont lus, aimés et défendus par des libraires. Certains titres s’imposent comme des évidences, d’autres sont de véritables découvertes, mais tous ont été choisis avec rigueur par des libraires qui ont à cœur de transmettre leur passion pour la lecture », ajoute Audrey Martel.

Le Prix des libraires du Québec tient également à remercier chaleureusement Philippe Fortin, qui a accompagné la campagne de l’édition 2025 avec engagement et générosité. Sa contribution a contribué à accroître la visibilité du Prix et à faire rayonner les œuvres choisies par les libraires.

Organisé par l’Association des libraires du Québec, le Prix des libraires du Québec met en lumière des œuvres marquantes choisies par des libraires de partout au Québec. Il souligne le rôle essentiel des libraires dans la recommandation, la transmission et la mise en valeur de la littérature.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com