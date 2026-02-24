Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bibliothèque

Découvez qui sont les deux ambassadrices du Prix des libraires 2026

Le Prix des libraires du Québec annonce la nomination de Mélissa Boudreault, libraire et co-propriétaire de la librairie jeunesse Le Renard perché, à titre d’ambassadrice pour l’édition 2026. Elle se joint à Audrey Martel, de la librairie L’Exèdre, qui poursuit son engagement au sein de la campagne.

Le 24/02/2026 à 16:06 par Dépêche

| 3 Partages

Publié le :

24/02/2026 à 16:06

Dépêche

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Porte-parole du Prix, Mélissa Boudreault et Audrey Martel représenteront la campagne autant auprès du public qu’auprès des libraires. Elles mettront en valeur les œuvres sélectionnées et le travail de recommandation sur les réseaux sociaux, lors d’événements culturels et à travers des activités en librairie.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté du Prix de remettre les libraires au cœur de la démarche. La campagne évolue aussi pour faire rayonner l’ensemble de la littérature au même niveau, de la jeunesse à l’adulte.

À la tête d’une librairie spécialisée en littérature jeunesse, Mélissa Boudreault accompagne chaque jour des enfants, des adolescent·e·s et des familles dans leurs découvertes de lecture. Cette pratique de terrain, ancrée dans la médiation et l’échange, nourrira son rôle d’ambassadrice tout au long de la campagne.

« Si aujourd’hui, je propose mes services en tant qu’ambassadrice du Prix des libraires du Québec, c’est dans l’espoir de porter encore plus loin mon amour des livres. Je m’engage à représenter et promouvoir authentiquement la richesse et la diversité des œuvres littéraires, et à agir comme relais entre les œuvres et les lecteurs », souligne Mélissa Boudreault.

Audrey Martel voit dans son implication une occasion de rendre visible le travail de lecture et de sélection effectué par les comités.

« Mon implication à titre d’ambassadrice est avant tout motivée par la volonté de remettre le libraire au cœur du Prix. Ces livres sont lus, aimés et défendus par des libraires. Certains titres s’imposent comme des évidences, d’autres sont de véritables découvertes, mais tous ont été choisis avec rigueur par des libraires qui ont à cœur de transmettre leur passion pour la lecture », ajoute Audrey Martel.

Le Prix des libraires du Québec tient également à remercier chaleureusement Philippe Fortin, qui a accompagné la campagne de l’édition 2025 avec engagement et générosité. Sa contribution a contribué à accroître la visibilité du Prix et à faire rayonner les œuvres choisies par les libraires.

Organisé par l’Association des libraires du Québec, le Prix des libraires du Québec met en lumière des œuvres marquantes choisies par des libraires de partout au Québec. Il souligne le rôle essentiel des libraires dans la recommandation, la transmission et la mise en valeur de la littérature.

 

 
 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Qui remportera le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 ?

Le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 sera remis le 25 juin 2026 à Monaco, dans le cadre de la Semaine PhiloMonaco. La distinction s’inscrit dans les activités des Rencontres Philosophiques de Monaco et met à l’honneur un ouvrage de philosophie publié en langue française et paru au cours de l’année civile précédant son attribution.

23/02/2026, 18:33

ActuaLitté

Devenez juré des Prix Roman et Essai France Télévisions 2026

Les candidatures sont ouvertes pour rejoindre le jury public des Prix Roman et Essai France Télévisions 2026. Augustin Trapenard, président des deux distinctions, invite les lectrices et lecteurs passionnés à participer à cette nouvelle édition et à vivre « une aventure littéraire et humaine » aux côtés d’autres lecteurs venus de toute la France.

23/02/2026, 14:01

ActuaLitté

Les lauréates et lauréats du Prix Libr’à Nous 2026

Les lauréats et lauréates du Prix Libr’à Nous 2026 ont été annoncés lors de la soirée de remise des prix, organisée le vendredi 20 février 2026. L’association Libr’à Nous, qui réunit des libraires francophones, distingue chaque année des coups de cœur dans sept catégories, parmi les livres parus de janvier à fin novembre de l’année précédant le prix.

23/02/2026, 12:57

ActuaLitté

Prix du Livre Nohée 2026 : 6 titres en lice pour la 7e édition

Six titres ont été sélectionnés pour concourir à la 7e édition du Prix du Livre Nohée. Cette sélection rassemble des romans et récits en langue française, parus en 2025 et lors de la rentrée de janvier 2026, inscrits dans le thème « famille et transmission ».

23/02/2026, 11:57

ActuaLitté

Une première liste de onze titres pour le Prix Jean Freustié 2026

Le jury du 39e Prix Jean Freustié, abrité par la Fondation de France, a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026 avec onze ouvrages en lice. Une seconde sélection de trois titres sera annoncée le 24 mars et le prix sera remis le 27 avril. Doté de 25.000 €, il distingue un ouvrage en prose de langue française écrit par « un auteur prometteur » ou « un écrivain n’ayant pas fait l'objet d'un des grands prix

littéraires d'automne ».

23/02/2026, 10:30

ActuaLitté

Prix de poésie Sirène Lapérouse : les huit livres sélectionnés pour la deuxième édition

Le jury du Prix de poésie Sirène Lapérouse a dévoilé, le 17 février, la première sélection de sa deuxième édition. Huit ouvrages de poésie contemporaine francophone restent en compétition. Le lauréat sera connu le 14 avril, à Paris.

20/02/2026, 16:41

ActuaLitté

Deux livres d'art salués par les Prix Drouot et Gazette Drouot 2026

À la suite de délibérations menées le lundi 16 février dernier, le 10e Prix Drouot des Amateurs du Livre d’Art a salué l'ouvrage collectif Nicolas Pineau 1684-1754, un sculpteur rocaille entre Paris et Saint-Pétersbourg, dirigé par Bénédicte Gady, Turner Edwards et François Gilles, publié par les éditions Le Passage. Le Prix Gazette Drouot 2026, lui, est revenu à Karine Lacquemant.

19/02/2026, 19:30

ActuaLitté

Prix Flaubert 2026 : 8 romans en lice, verdict le 22 mai à Trouville-sur-Mer

L’Hôtel Flaubert, à Trouville-sur-Mer, annonce l’ouverture de la quatrième édition du Prix Flaubert, rendez-vous désormais installé dans le paysage des distinctions littéraires. Après la troisième édition, qui a couronné Florence Seyvos pour Un perdant magnifique (Éditions de l’Olivier), le prix revient en 2026 avec une nouvelle sélection et une remise prévue le 22 mai à l’Hôtel Flaubert.

19/02/2026, 15:47

ActuaLitté

Prix Landerneau Polar 2026 : 5 finalistes annoncés et Bruce Toussaint président

Le Prix Landerneau Polar 2026 des Espaces Culturels E.Leclerc a dévoilé ses cinq romans finalistes. Cette édition est présidée par le journaliste et animateur Bruce Toussaint, qui succède à Alice Pol, aux côtés de Michel-Édouard Leclerc.

19/02/2026, 15:23

ActuaLitté

Poésie dans le métro : le Grand Prix RATP revient pour une 12e édition

À partir du 10 mars et jusqu’au 13 avril, la RATP ouvre les candidatures de son Grand Prix Poésie. Ouvert à tous, le concours permettra aux lauréats de voir leur texte affiché dans le métro parisien durant l’été. Cette année, le jury sera présidé par le chorégraphe Benjamin Millepied.

19/02/2026, 12:03

ActuaLitté

Prix suisses de littérature 2025 : tous les auteurs récompensés

L’Office fédéral de la culture (OFC) décerne le Grand Prix suisse de littérature 2026 à l’écrivaine et journaliste franco-suisse Corinne Desarzens. La plus haute distinction littéraire du pays salue l’ensemble de son œuvre. L’annonce a été faite à Berne le 19 février 2026.

19/02/2026, 11:07

ActuaLitté

Un Prix Arsène pour le polar francophone, porté par Libé et la SGDL

Le quotidien Libération et la Société des Gens de Lettres (SGDL) ont envoyé le faire-part de naissance d'une nouvelle récompense, le Prix Arsène du polar francophone. Celui-ci saluera chaque année un polar ou roman noir publié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, choisi parmi une sélection de 5 titres.

19/02/2026, 10:19

ActuaLitté

Prix des Romancières 2026 : cinq titres encore en lice

La 27ᵉ édition du Prix des Romancières entre dans sa phase décisive. Réuni le 18 février dans le salon André Gide du Bistrot de Paris, le jury a dévoilé la deuxième sélection du prix, qui distingue chaque année une œuvre en prose de langue française susceptible de toucher un large public par son caractère universel.

18/02/2026, 17:11

ActuaLitté

6e édition du Prix VLEEL : qui sont les finalistes ?

La sixième édition du Prix VLEEL entre dans sa phase décisive. Depuis le mardi 17 février, les lecteurs sont appelés à départager les finalistes du second tour, ouvert jusqu’au dimanche 1er mars 2026 à 23h59. Les résultats seront annoncés le mardi 3 mars.

18/02/2026, 16:09

ActuaLitté

L’universitaire français Salah Natij finaliste du Sheikh Zayed Book Award 2026

Le Sheikh Zayed Book Award (SZBA), organisé par le Centre de langue arabe d’Abu Dhabi sous l’égide du département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi, a dévoilé la deuxième sélection de sa 20e édition. Cette sélection anniversaire réunit 24 auteurs et institutions issus de 16 pays, entendant illustrer la portée mondiale de la culture arabe.

18/02/2026, 12:33

ActuaLitté

Le Collège de France ouvre son prix 2026 dédié à la jeune recherche, 20 000 € à la clé

Le Collège de France annonce le lancement de la cinquième édition de son prix destiné à récompenser une jeune chercheuse ou un jeune chercheur pour l’excellence de son parcours et le caractère novateur de ses contributions à la recherche publique.

18/02/2026, 11:54

ActuaLitté

Prix Nos Humanités 2026 : les lauréats de la première édition

Pour sa première édition, le Prix Nos Humanités 2026, organisé en partenariat par Page des libraires et la Sofia, distingue trois ouvrages parmi une sélection de dix titres publiés en 2025. Tous appartiennent au champ des sciences humaines au sens large : de l’Histoire à la philosophie, en passant par les essais politiques ou sociologiques.

17/02/2026, 12:23

ActuaLitté

Prix littéraire de Dublin 2026 : 20 auteurs en lice, dont Brigitte Giraud et Laurent Binet

Vingt œuvres de fiction composent la première sélection du Prix littéraire de Dublin 2026. Depuis trente et un ans, cette récompense distingue chaque année un roman publié en anglais et s’est imposée comme l’une des plus importantes dans ce domaine.

17/02/2026, 12:21

ActuaLitté

L'Albertine Translation Prize pour David Broder et sa traduction d'Algérie 1962

La Villa Albertine, établissement culturel du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères basé aux États-Unis, a décerné son Albertine Translation Prize, à David Broder, pour sa traduction, à paraitre chez Verso Books, du livre Algérie 1962, de Malika Rahal (paru en janvier 2022 chez La Découverte).

16/02/2026, 12:36

ActuaLitté

Au vent des îles en lice pour le Bologna Prize 2026, dans la catégorie Océanie

La maison d’édition indépendante Au vent des îles, installée à Papeete (Polynésie française), figure dans la shortlist du Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year 2026 (BOP), dans la catégorie Océanie. Cette distinction est remise chaque année dans le cadre de la Foire du livre jeunesse de Bologne, rendez-vous international majeur du secteur.

13/02/2026, 18:16

ActuaLitté

39ᵉ édition du Prix Roberval : candidatures ouvertes jusqu’au 30 avril

Le Prix Roberval, concours international organisé chaque année par le pôle des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), a lancé l’appel à candidatures de sa 39ᵉ édition. À ce stade, 27 œuvres ont déjà été soumises dans les cinq catégories du concours.

13/02/2026, 18:02

ActuaLitté

Grand Prix de l’Imaginaire 2026 : les sélections roman, nouvelle, jeunesse...

Comme le veut la tradition, c’est à la brasserie L’Européen que les membres du jury du Grand Prix de l’Imaginaire ont tenu leur réunion annuelle de délibérations, le dimanche 25 janvier 2026. Réunis au grand complet — et presque à l’heure —, ils ont dressé le bilan d’une année particulièrement dense pour les littératures de l’imaginaire.

13/02/2026, 12:29

ActuaLitté

12 titres dans la première sélection du Prix Jean d’Ormesson 2026

Les mots qui viennent à l’esprit lorsque l’on évoque Jean d’Ormesson sont l’esprit, l’humour et l’allégresse — une énumération qui l’aurait sans doute fait sourire. Ses amis ont souhaité créer un prix qui lui ressemble. Un prix qui célèbre le bonheur de la lecture. La première sélection du prix Jean d’Ormesson 2026 vient d’être dévoilée.

13/02/2026, 11:36

ActuaLitté

Lancement du Prix Antoinette Fouque, dédié à l’engagement et la création féministes

Un nouveau prix vient saluer les parcours et initiatives en faveur des droits des femmes : le Prix Antoinette Fouque. Créé en hommage à l’éditrice, militante et figure du féminisme français, il entend distinguer des engagements qui contribuent à faire avancer les droits des femmes, en France comme à l’international.

12/02/2026, 12:16

ActuaLitté

La nature en équilibre, Prix Jeunesse La science se livre 2026

Dans le département des Hauts-de-France, trois classes de collégiens ont fait le choix de récompenser du Prix Jeunesse La science se livre l'ouvrage La nature en équilibre, de Sharon Wismer et Terri Po. Traduit par Sophie Lecoq, il est publié par les Éditions Gallimard Jeunesse.

12/02/2026, 09:22

ActuaLitté

Nathalie Lescaille et Cécile Hudrisier lauréates du Prix Landerneau Album Jeunesse 2026

Le Prix Landerneau Album Jeunesse 2026 a été attribué à Nathalie Lescaille (texte) et Cécile Hudrisier (illustrations) pour L’Ours qui voulait dévorer les livres, publié aux éditions Gründ.

11/02/2026, 18:30

ActuaLitté

Quatre livres salués par la Critique de Cinéma et des Films de Télévision

Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma et des Films de Télévision (SFCC), qui rassemble 380 critiques professionnels, journalistes et écrivains, a décerné ses récompenses lors d'une cérémonie à la Cinémathèque française, le 9 février dernier. Plusieurs ouvrages ont été distingués, avec un doublé notable pour les éditions Marest...

11/02/2026, 13:00

ActuaLitté

Le Prix Rébellion, qui donne une seconde chance aux manuscrits refusés, est de retour

Accorder une seconde chance à des textes prometteurs écartés par les maisons d’édition : c’est l’ambition du prix Rébellion, un prix littéraire dédié aux manuscrits pour adolescents et jeunes adultes refusés par les éditeurs. Après une première édition jugée concluante, l’équipe annonce l’ouverture prochaine des candidatures pour une deuxième édition.

10/02/2026, 18:10

ActuaLitté

Prix Jean Monnet : 8 romans européens en lice pour l'édition 2026

Créé en 1995, le Prix Jean Monnet de littérature européenne poursuit, année après année, son travail de mise en lumière des écritures du continent. Soutenue et dotée par le Conseil départemental de la Charente, cette distinction récompense un ouvrage européen, traduit ou écrit en français, paru au cours de l’année écoulée.

10/02/2026, 14:55

ActuaLitté

Jamais deux sans trois : L214 à nouveaux mobilisée devant un Prix Landerneau

Pour la troisième fois consécutive, L214 revient au même prix. Mercredi 11 février, à Paris, à l’occasion de la remise du Prix Landerneau Album Jeunesse, les militants de l’organisation de défense des animaux entendent installer une forme d’usure symbolique, en questionnant, encore et encore, le décalage entre les valeurs mises en avant par la littérature, ici jeunesse, et les pratiques d’élevage intensif de certains fournisseurs du groupe E.Leclerc.

10/02/2026, 12:58

ActuaLitté

Gwenaëlle Lenoir, lauréate du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2026

Le Réseau Québec-France/francophonie a décerné le Prix Québec-France Marie-Claire-Blais, pour l'année 2026, à Gwenaëlle Lenoir pour son roman Camera obscura, paru en janvier 2024 aux éditions Julliard et disponible en poche chez Pocket. 

10/02/2026, 12:09

ActuaLitté

Prix VLEEL : la sixième édition est lancée, les votes sont ouverts

La sixième édition du Prix VLEEL est officiellement ouverte. Pour l’année 2025, cette distinction littéraire, désormais bien installée dans le paysage des rencontres en ligne autour du livre, poursuit son objectif initial : ouvrir les horizons littéraires en mettant en lumière des maisons d’édition indépendantes et les auteurs et autrices qui les font vivre.

10/02/2026, 11:44

ActuaLitté

Sept autrices en lice pour le Prix de la Closerie des Lilas 2026

Le Prix de la Closerie des Lilas a dévoilé sa première sélection de romans en lice pour sa 20ème édition. Réuni à Paris, le jury a retenu sept ouvrages écrits par des femmes et parus lors de la rentrée littéraire de janvier. Cette première liste précède une seconde sélection attendue le 14 avril, avant la remise du prix prévue le 5 mai 2026 à La Closerie des Lilas. 

09/02/2026, 20:00

ActuaLitté

Cinq ouvrages finalistes pour le troisième Prix Victor Hugo

Réuni le vendredi 6 février 2026, le jury du troisième Prix Victor Hugo a arrêté sa sélection. Cinq ouvrages ont été retenus pour concourir à cette distinction littéraire créée en 2024 et dédiée à la défense des libertés de pensée et d’expression, dans l’esprit de l’œuvre de Victor Hugo.

09/02/2026, 18:11

ActuaLitté

Le Prix Visions Jeunesses 2026 ouvre ses candidatures

Ashoka France lance la deuxième édition du Prix Visions Jeunesses. Ce prix distingue des créations médiatiques et culturelles consacrées aux jeunes de 10 à 30 ans, dans quatre catégories : écrit, audio, vidéo et image. Les candidatures sont ouvertes du 13 janvier au 31 mars 2026, pour une remise des prix prévue en juin. 

09/02/2026, 17:46

ActuaLitté

Littérature jeunesse : la Région Grand Est ouvre les candidatures pour son Prix du Livre

La Région Grand Est lance l’appel à candidatures pour la sixième édition de son Prix du Livre, consacré à la littérature jeunesse. Le jury, composé de cinq membres issus du monde littéraire, sera de nouveau présidé par l’autrice Agnès Ledig.

09/02/2026, 17:36

Top Articles

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.