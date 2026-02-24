De la poésie pour tous avec les éditions Rue du monde

Placée sous le signe de la liberté, l’édition 2026 déploie une programmation nationale faite de lectures, de rencontres et d’ateliers dans des lieux variés : monuments, médiathèques, établissements scolaires, universités.

L’éducation artistique et culturelle demeure un axe structurant de la manifestation. Des ateliers d’écriture, des interventions d’auteurs en classe et des projets menés avec des partenaires institutionnels jalonnent le mois de mars et se prolongent au-delà. Cette dimension pédagogique trouve un écho direct dans certaines publications associées à l’événement.

Une anthologie pour aborder liberté, égalité et fraternité

Parmi elles, Mes premiers poèmes pour la liberté, l’égalité et la fraternité est publié par Rue du monde, en partenariat avec le Printemps des Poètes. Illustrée par Lucile Placin, l’anthologie réunit des textes de Paul Éluard, Vladimir Maïakovski, Jean-Pierre Siméon, Alain Serres, Carl Norac ou encore Bernard Friot.

Le recueil propose une sélection de poèmes permettant d’aborder les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité avec de jeunes lecteurs. Les textes, issus de différentes époques, mettent en perspective des situations d’injustice, d’espoir ou de solidarité.

Les éditions Rue du monde vous en proposent un extrait, à découvrir ci-dessous :

En s’adressant explicitement à un public jeunesse, cette anthologie prolonge le thème annuel et poursuit l'objectif du Printemps des Poètes : faire de la poésie un outil de compréhension du monde accessible dès l’enfance.

Une autre porte d’entrée vers la poésie

Dans un registre différent, Rue du monde publiera également J’ai droit à la poésie !, écrit par Alain Serres et illustré par Aurélia Fronty. L’album ne relève pas du partenariat officiel avec le Printemps des Poètes, mais il s’inscrit dans la même dynamique de sensibilisation des jeunes publics aux vers et à la prose.

Le livre adopte une approche plus narrative et propose de considérer la poésie comme un droit d’expression. À travers des situations simples et des images colorées, il invite les enfants à découvrir la poésie dans leur quotidien et à expérimenter eux-mêmes l’écriture.

Un extrait de ce second titre nous a également été communiqué par les éditions Rue du monde :

En publiant ces deux titres, l’éditeur met en avant deux manières complémentaires d’entrer en poésie : par l’anthologie thématique liée à un événement national, et par un album qui insiste sur l’expérience personnelle du langage. Dans les deux cas, la poésie est présentée comme ce qu'elle est avant tout : un espace ouvert, accessible et vivant.

