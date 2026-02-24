Milice et secrets de famille : Honneur aux heureux, chronique familiale et dérangeante

Très vite, un prénom s’impose, Victor. Il agit comme un point de fracture. L’adolescente narratrice comprend que l’histoire familiale repose sur une zone interdite. Le récit avance par strates. D’un côté, la mémoire domestique, les conversations à mi-voix, la mère qui protège. De l’autre, l’enquête méthodique. La narratrice fouille les archives, recoupe les dates, reconstitue les engagements.

L’itinéraire de Victor prend forme dans l’appareil de Vichy, au sein du Service d’ordre légionnaire puis de la Milice. Un discours surgit, restitué sans commentaire : « Chefs légionnaires et chefs SOL, vous êtes et restez mes soldats. » La phrase donne la tonalité d’un embrigadement assumé, hiérarchisé, revendiqué.

La narration alterne entre scènes intimes et documents. Ce va-et-vient structure le livre. Il permet d’articuler le poids des faits et la persistance des liens familiaux. La voix de Victor apparaît dans les pièces judiciaires. Il se défend, nie, rationalise : « J’affirme n’avoir jamais rien fait contre la Résistance. » Le texte ne contredit pas frontalement ; il juxtapose. Les archives répondent aux déclarations. Les témoignages éclairent les omissions. La construction produit une tension continue.

L’enquête et la filiation

Louise occupe le centre affectif du récit. Elle protège, filtre, détourne. Sa loyauté familiale ne s’effondre pas sous les révélations. La narratrice observe cette constance sans la caricaturer. Elle restitue les visites en prison, les colis, les démarches administratives. Les gestes ordinaires côtoient la gravité des charges. L’épuration judiciaire encadre les faits, inscrit Victor dans une chronologie précise. La documentation confère au texte une densité factuelle incontestable.

Le livre ne se limite pourtant pas à l’histoire politique. Il met au jour un autre secret, plus intime, longtemps tu. Une scène d’enfance ressurgit. La parole, enfin formulée, tranche : « L’oncle S. a fait comme on fait pour avoir des bébés. » Cette phrase déplace la perspective. Elle relie la violence privée au système de silence qui traverse la famille. Le récit montre comment les non-dits s’additionnent, se protègent, se transmettent.

La force du roman réside dans cette double exploration. D’un côté, une enquête rigoureuse sur l’engagement milicien et ses conséquences. De l’autre, l’analyse des mécanismes familiaux, de la fidélité et du déni. La langue demeure sobre, précise, sans effets superflus. L’alternance entre archives et scènes vécues évite l’abstraction. Chaque révélation s’ancre dans un visage, une voix, un souvenir.

Cette exigence documentaire constitue aussi une limite. Certains passages explicatifs ralentissent la dynamique narrative. Le lecteur quitte provisoirement les personnages pour suivre le détail institutionnel. La tension se relâche alors. Mais dès que la narration revient à la table familiale ou aux échanges entre mère et fille, le texte retrouve son intensité.

L’interaction entre les générations structure l’ensemble. La narratrice ne cherche ni absolution ni condamnation sommaire. Elle assemble. Elle confronte les paroles aux pièces d’archives. Elle inscrit l’histoire individuelle dans l’Histoire collective. Le résultat tient de la chronique familiale autant que de l’enquête historique.

Au terme du parcours, le livre laisse apparaître une cohérence sombre : le silence protège, mais il enferme ; la loyauté unit, mais elle aveugle. L’écriture, elle, ouvre. Elle met en circulation ce qui était retenu. Par la précision des faits et la retenue du ton, le récit impose sa nécessité.

Sortie le 5 mars.

Par Nicolas Gary

