Les Misérables n’existent pas au singulier : une enquête qui bouscule le “classique”

Puis elle annonce le programme : « Le présent livre entend montrer que la variation définit le classique. » Dès lors, l’enquête décrit moins un monument qu’un organisme, vivant de ses reprises, de ses coupes, de ses usages.

Tiphaine Samoyault inscrit cette idée dans un climat polémique, celui des procès faits à une prétendue culture de l’annulation. Elle renverse l’angle : « Toute culture est, à sa manière, une “cancel culture”. » L’argument s’appuie sur l’histoire longue des transmissions : « Réécrire n’est pas effacer, mais faire jouer les ombres et les lumières d’une façon chaque fois différente. » Elle fixe aussi un principe : « Les œuvres ne sont pas immuables » et insiste sur la dynamique des lectures : « Les œuvres appellent aussi des usages, qui les transforment. »

Et elle resitue le vocabulaire : « La réécriture, en vérité, est l’envers de l’annulation » et note les effets du numérique : « La mémoire, alors, cesse d’être un travail. » L’essai distingue alors variation et censure, et refuse la confusion confortable entre les deux. Elle tranche sur l’horizon critique : « La censure est l’un des aspects de la question, mais elle n’est pas la seule. »

Cent fois Cosette

Le récit critique s’ancre dans une scène d’enfance. Ici se raconte une première rencontre avec Hugo par des volumes expurgés, abrégés, traduits, adaptés pour les enfants. Elle tranche : « J’ai aimé la littérature en dévorant des éditions expurgées et je ne laisserai personne dire que ce n’était pas la vraie vie que l’on m’offrait. » Cette mémoire personnelle devient un observatoire : la lecture abrégée produit un attachement durable, mais fabrique aussi une œuvre parallèle, centrée sur Cosette.

L’autrice suit la trace bibliographique du personnage devenu livre autonome. À la BnF, elle mesure la prolifération : « il y a mille et une versions de Cosette, ce livre apocryphe de Victor Hugo. » Elle formule un enjeu de partage : « Cosette appartient à tout le monde. »

L'essayiste persiste : « Les figures du patrimoine vivent dans le temps en étant infiniment transformées. » Elle précise encore : « Nous avons Cosette en commun et elle est différente et unique pour chacune et chacun. » L’histoire éditoriale glisse alors vers l’analyse des catégories : « Il faut pourtant distinguer entre abréviation et adaptation. »

La démonstration gagne en netteté lorsqu’elle cite les avertissements des collections jeunesse, jusqu’à cette promesse : « Ni adaptation, ni résumé, ce livre propose une version abrégée du texte original : les coupures y sont effectuées de manière à laisser intacts le ton et le style de l’auteur. » Plus loin, la formule condense la mécanique mémorielle : « plus Cosette est réécrite, plus elle devient mémorable. »

La scène du seau, laboratoire du sens

Le cœur du livre se joue dans la comparaison minutieuse d’extraits. Le texte s'appuie sur la fameuse scène du seau et montre comment l’ordre narratif change : l’original choral cède à une linéarité, et la coupe modifie l’effet. Dans une version, l’appel surgit : « Ô mon Dieu ! mon Dieu ! » Puis l’intervention : « Une main, qui lui parut énorme, venait de saisir l’anse et la soulevait vigoureusement. »

Dans une autre, l’exclamation disparaît ; le miracle se dégonfle. Samoyault résume l’opération : « Le texte n’est pas réécrit, simplement abrégé. » Samoyault en tire un constat contre-intuitif : « une simple lacune… défigure un texte plus qu’une transformation littérale. » La critique vise l’idéologie des dispositifs : public présupposé, registre émotionnel, neutralisation du religieux.

La chronique pointe ici une limite : l’exemplarité de Cosette domine le début au risque d’écraser d’autres lignes de force des Misérables, dont l’essai annonce pourtant l’exploration. Mais cette focalisation produit aussi sa puissance : elle rend visible le travail industriel des classiques, jusque dans les notes de vocabulaire jugées déconcertantes.

Trois lectures, un même roman déplacé

Tiphaine Samoyault reprend ensuite Hugo par la mémoire des relectures. Elle résume sa trajectoire : « J’ai lu trois fois Les Misérables. » Deux tomes, puis trois, puis un volume : à chaque fois, une autre œuvre se compose. La troisième lecture, dans la Pléiade, révèle un roman nourri de variantes et de fragments. Jean Valjean s’impose comme figure d’élargissement, et l’essai décrit une éthique de la compassion.

Et de citer Barthes : « ce sentiment qui doit animer l’œuvre est du côté de l’amour… : la pitié (ou la compassion). » La notion structure l’ensemble : le classique accueille toutes sortes de misérables, non par pure intangibilité, mais par plasticité.

Le livre convainc lorsqu’il relie transmission, marché et politique des mémoires, et lorsqu’il rappelle une règle simple : l’archive conserve, l’usage transforme. Il agace parfois par l’abondance de paratextes et de notices, qui ralentit le mouvement.

Parution le 6 mars.

Illustration : tableau de Léon Bonnat

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com