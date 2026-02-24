Qui vous ment ? La nouvelle méthode infaillible pour détecter les mensonges

Tout le monde ment, affirme Alexis Laipsker dès les premières pages, et l’ouvrage se présente comme un manuel de lucidité destiné à « séparer le bon grain de l’ivraie. »

L’auteur fixe un pacte de lecture frontal : la progression vers la vérité modifie le regard, parfois au prix d’un désenchantement, car « Progressivement, vous allez voir le monde un petit peu différemment, tel qu’il est ! »

Laipsker construit sa thèse par scènes et contre-exemples. Il fabrique un faux nom pour prouver la facilité du mensonge, puis l’avoue : « Il n’y a pas de champion du monde de poker du nom d’Allan Wentworth. »

Il met aussi en jeu sa propre méthode dans une anecdote de prix littéraire, où la certitude se retourne contre lui, avant une conclusion sèche : « Je me suis planté. Point final. » Le livre s’appuie sur des données et des références pour attaquer le « mythe du superpouvoir » : « Lors de vastes expériences scientifiques… le taux de réussite ? 54 % ! »

Il conteste l’obsession du non-verbal, en relayant l’idée que « Le body language n’est pas toujours très fiable. Aujourd’hui, on s’intéresse plutôt aux mots. »

La démonstration passe aussi par l’échec du polygraphe, jugé insuffisant malgré ses mesures, et par une marge d’erreur assumée : « Je reconnais que je me trompe 20 % du temps ! »

La qualité principale tient à une progression outillée (degré de connaissance, enjeu, sanction, mobile, biais), cadrée par une prudence méthodique : « L’intuition… c’est se dire qu’on doit vérifier ce qu’on nous raconte. » Le texte gagne en netteté quand il attaque les slogans et rappelle un principe de vérification : « Méfiez-vous aussi des chiffres sortis de nulle part. »

La limite se lit dans l’empilement d’énumérations (biais, heuristiques, cas-types), qui densifie parfois la lecture, et dans l’accumulation de sondages cités en appui, moins discutés dans leur détail au fil du récit. Mais après tout... tout le monde ment...

