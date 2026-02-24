Pédocriminalité ? Une pétition demande l'interdiction d'une dark romance

La pétition demande le retrait de Corps à cœur de toutes les plateformes de vente. Sur Amazon, seule plateforme mentionnée comme distribuant l’ouvrage en auto-édition, le livre était signalé comme numéro 1 des ventes dans sa catégorie « romance à suspense » au moment de la polémique. La version intégrale est notée 1,2 sur 5, basée sur 1124 avis.

Selon les signataires, la liberté de création « ne saurait servir de bouclier pour diffuser des contenus qui contreviennent aux lois impératives protégeant l'intégrité des mineurs ». Selon eux, l'ouvrage « franchit une ligne rouge éthique et légale qui nécessite une intervention immédiate ».

Les initiateurs citent notamment l’article 227-23 du Code pénal, qui réprime la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique, les textes renforçant la protection des mineurs face aux contenus violents ou sexuels, et rappellent que, si l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle protège l’œuvre de l’esprit, ce droit « est limité par le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs ».

La pétition affirme : « Le statut d'auteur ne confère pas d'immunité pour diffuser des récits faisant l'apologie d'actes criminels. » Elle insiste également sur le risque de « normalisation » de schémas prédateurs : « La Dark Romance ne doit pas servir de “cheval de Troie” pour normaliser la pédocriminalité. En mettant en scène des mineurs dans un contexte érotisé, l'œuvre sort du cadre de la romance pour entrer dans celui de la promotion de crimes réels. »

Des extraits relayés sur les réseaux sociaux

La polémique a pris de l’ampleur après la diffusion d’extraits sur X et d’autres réseaux sociaux. Plusieurs internautes dénoncent « des scènes de viols et de tortures sur des nourrissons ». Le livre comporte un avertissement en page produit : « ATTENTION. Ceci est une Dark Romance pour un public averti et MAJEUR. Dans cette histoire, on peut trouver des éléments susceptibles de perturber certains lecteurs. »

La controverse a dépassé le cadre littéraire. Le député Antoine Léaument (LFI) a annoncé saisir la plateforme PHAROS ainsi que le procureur de la République : « Je découvre avec la nausée les extraits du “livre” en ligne Corps à cœur, qui présente des scènes explicitement pédocriminelles en les “romançant” », a-t-il partagé.

Il estime que la publication pourrait contrevenir à l’article 227-24 du Code pénal, qui sanctionne la diffusion de messages pornographiques ou gravement attentatoires à la dignité humaine lorsqu’ils sont susceptibles d’être vus par un mineur.

L’autrice dénonce une campagne de diffamation

Face à la vague d’indignation, Jessie Auryann a partagé une mise au point « définitive ». Elle conteste les accusations et affirme que son roman comporte des avertissements explicites : « Contrairement aux affirmations diffusées pour nuire à mon image, mon roman comporte des avertissements clairs, une note d’auteure et des Trigger Warnings explicites dès les premières pages. »

Elle affirme également être la cible d’une campagne de haine : « Des propos d’une extrême gravité m’associant à de la criminalité réelle ont été tenus. Ces accusations calomnieuses dépassent le cadre de la loi et de la décence. » Et d'ajouter : « Si la critique littéraire est un droit fondamental, elle ne saurait justifier le harcèlement, l’incitation à la haine ou la diffamation. »

L’autrice évoque aussi des « appels à la haine » formulés publiquement et indique avoir constitué un dossier en vue de poursuites, « incluant l’ensemble des preuves (vidéos, commentaires, identités numériques). Les réseaux sociaux ne sont pas des zones de non-droit. »

Dans sa présentation d’autrice, elle revendique une écriture provocatrice et transgressive : « Torturer mes personnages autant que mes lecteurs est mon plaisir coupable. Je veux les plonger dans des vies qu'ils n'ont probablement jamais imaginées. » Elle affirme explorer « les sujets délicats et tabous de la société » et dit aimer « pousser les limites et provoquer ».

Une tension autour de la dark romance

Le genre de la dark romance est déjà controversé. Il met souvent en scène des relations toxiques, des traumatismes, voire des violences sexuelles, dans un cadre fictionnel destiné à un public adulte. L'historien Ivan Jablonka a notamment publié un long article sur la « Dark romance et culture du féminicide », où explique notamment que l'on n’est pas face à une « culture du viol » au sens strict, mais à une culture du féminicide, où l’amour se confond avec la peur, l’étranglement, et la possibilité d’être supprimée.

Il estime que ces récits enseignent une morale implicite : se soumettre à un homme tout-puissant pour survivre, être protégée et obtenir une ascension sociale. Il voit là une idéologie « gynocidaire » en quatre principes : les femmes sont des objets, appartiennent à un homme, et l’amour s’adosse à la menace de mort. Il souligne le paradoxe d’une production et consommation par des jeunes femmes, ce qui ferait de la dark romance une alliée du masculinisme.

Il précise toutefois qu’il ne plaide pas pour la censure : la littérature doit pouvoir explorer l’ombre sans être confondue avec l’apologie. Pour lui, la dark romance est littérairement faible, mais socialement révélatrice de la persistance de la domination masculine et de la marchandisation de la violence.

Rappelons, pour information, que l’historien est accusé d’« appropriation intellectuelle » par la sociologue vénézuélienne Esther Pineda G. Celle-ci affirme avoir forgé dès 2019, dans son essai Cultura femicida, le concept de « culture du féminicide », repris selon elle par Jablonka dans son ouvrage publié en 2025 au Seuil. Elle évoque des similitudes troublantes dans les idées, les arguments et même la couverture des livres. Ivan Jablonka assure de son côté ne pas avoir eu connaissance de son livre et affirme citer de nombreuses chercheuses françaises et internationales. -

La pétition, de son côté, distingue cependant « transgression artistique » et « apologie de l’illégal », accusant l’ouvrage de franchir une limite que d’autres auteurs du genre respecteraient. Les auteurs de la pétition ont également publié un rappel à la loi concernant les débordements constatés sur les réseaux sociaux. Ils condamnent « tout acte de cyber-harcèlement, d’insulte, d’incitation à la haine ou de menace visant l’autrice ». « Notre combat est juridique : il vise un contenu illicite, pas la destruction d'une personne », précise-t-on.

Liberté de création contre protection des mineurs

L’affaire met en lumière une tension ancienne mais ravivée par les réseaux sociaux : jusqu’où va la liberté artistique lorsque des mineurs sont impliqués dans une fiction érotisée ? En droit français, la représentation de mineurs dans un contexte pornographique peut tomber sous le coup de la loi, même en l’absence d’images réelles.

La question centrale devient donc celle de la qualification juridique du texte : fiction transgressive protégée par la liberté d’expression, ou contenu susceptible de constituer une infraction ?

Au-delà du cas individuel de Corps à cœur, la controverse interroge la responsabilité des plateformes d’auto-édition, les systèmes de contrôle d’âge, les limites du marketing algorithmique, et la régulation des contenus extrêmes dans la littérature numérique.

À ce stade, Amazon n’a pas communiqué publiquement sur le dossier. L’ouvrage est toujours diffusé via les outils d’auto-édition d’Amazon (KDP).

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com