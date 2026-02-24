La Roumanie sera l’invitée d’honneur de la Foire du livre de Francfort 2028

Le directeur de la Foire du livre a souligné : « Je me réjouis beaucoup que la Roumanie soit l’invitée d’honneur de la Foire du livre de Francfort 2028. La littérature roumaine est depuis longtemps présente en Europe – portée par une forte littérature contemporaine. »

Juergen Boos a évoqué des auteur·rices de renommée internationale comme Mircea Cărtărescu et Gabriela Adameșteanu, dont les œuvres sont lues et traduites dans le monde entier. « Leurs livres racontent l’histoire d’un pays qui a connu des bouleversements politiques, la censure et des nouveaux départs », a-t-il déclaré. On se réjouit « de découvrir à Francfort la diversité du paysage littéraire multilingue de la Roumanie ».

Le programme Invité d’honneur

Depuis 1976, le programme Invité d’honneur marque l’identité de la Foire du livre de Francfort. Organisé d’abord tous les deux ans, en alternance avec des thématiques spécifiques, il présente depuis 1988 chaque année un pays ou une région comme invité d’honneur.

Pour le pays invité, cette participation représente une double opportunité : outre les expositions et un programme d’événements varié mettant en valeur sa littérature et sa culture, son secteur du livre bénéficie également d’une visibilité internationale. Il peut se présenter sur la plus grande plateforme mondiale du marché de l’édition.

Un objectif central du programme est d’augmenter le nombre de traductions vers l’allemand. L’intérêt du public pour l’invité d’honneur incite régulièrement des éditeurs du monde entier à publier des titres issus du pays concerné. Ainsi, le programme favorise non seulement les échanges culturels, mais aussi le commerce international des droits et le transfert littéraire.

Avant la Roumanie, la République tchèque (7–11 octobre 2026) et le Chili (2027) seront invités d’honneur. La liste des précédents pays et régions invités comprend notamment la Nouvelle-Zélande, la Flandre et les Pays-Bas, la Norvège, la Lituanie, ainsi que l’Inde et les Philippines.

La Foire du livre de Francfort est considérée comme la plus grande foire professionnelle du secteur international de l’édition. Elle constitue également un lieu de rencontre intersectoriel pour les acteurs des domaines de l’éducation, du cinéma, du jeu vidéo, des sciences et de l’information spécialisée. Depuis 1976, un accent particulier est mis sur l’invité d’honneur annuel.

La Foire organise en outre la participation des éditeurs allemands à des salons internationaux et propose tout au long de l’année des manifestations professionnelles sur les principaux marchés mondiaux. La Foire du livre de Francfort est une filiale de l’Association allemande des éditeurs et libraires (Börsenverein des Deutschen Buchhandels).

