Faire œuvre avec presque rien

Aux franges du silence est dans le droit fil des productions oulipiennes. Marcel Bénabou y fait retour à l’œuvre du Président-Fondateur du groupe, François Le Lionnais (FLL), et aux audacieuses propositions poétiques que sont certaines de ses « tentatives à la limite » : poèmes de peu de mots, poème d’un seul mot, poème d’une seule lettre, poème de zéro mot.

Confronté à ces exercices de réduction drastique dictés par le démon de la contraction, Marcel Bénabou, par un juste retour des choses, déploie le potentiel infini de l’interprétation. Aux franges du silence fait de la lecture et du commentaire un exercice critique autant que créatif et ludique. Cette « glose » est œuvre littéraire.

Nous offrant une histoire cartographiée depuis ses limites, elle nous invite à un passionnant voyage, aussi farfelu qu’érudit. Fourmillant d’anecdotes piquantes, alliant la puissance de la théorie à l’allégresse du récit, elle est un bijou d’inventivité et d’impertinence joueuse.

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Marcel Bénabou, historien et écrivain, est membre de l’Oulipo depuis 1970 dont il a été, de 1971 à 2022, le secrétaire définitivement provisoire. Aux franges du silence est son troisième livre publié dans « La Librairie du XXIe siècle » après Jacob Ménahem et Mimoun. Une épopée familiale (1995) et Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres (2010).

Parution le 13 mars 2026.

