Faire œuvre avec presque rien

Marcel Bénabou, compagnon de jeu de Georges Perec, Italo Calvino et Jacques Roubaud, est un acteur majeur des expérimentations littéraires de l’Ouvroir de Littérature Potentielle qui puise dans la contrainte une absolue liberté de création.
Le 26/02/2026 à 07:00 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
26/02/2026 à 07:00
0
Commentaires
0
Partages
Aux franges du silence est dans le droit fil des productions oulipiennes. Marcel Bénabou y fait retour à l’œuvre du Président-Fondateur du groupe, François Le Lionnais (FLL), et aux audacieuses propositions poétiques que sont certaines de ses « tentatives à la limite » : poèmes de peu de mots, poème d’un seul mot, poème d’une seule lettre, poème de zéro mot.
Confronté à ces exercices de réduction drastique dictés par le démon de la contraction, Marcel Bénabou, par un juste retour des choses, déploie le potentiel infini de l’interprétation. Aux franges du silence fait de la lecture et du commentaire un exercice critique autant que créatif et ludique. Cette « glose » est œuvre littéraire.
Nous offrant une histoire cartographiée depuis ses limites, elle nous invite à un passionnant voyage, aussi farfelu qu’érudit. Fourmillant d’anecdotes piquantes, alliant la puissance de la théorie à l’allégresse du récit, elle est un bijou d’inventivité et d’impertinence joueuse.
Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :
Marcel Bénabou, historien et écrivain, est membre de l’Oulipo depuis 1970 dont il a été, de 1971 à 2022, le secrétaire définitivement provisoire. Aux franges du silence est son troisième livre publié dans « La Librairie du XXIe siècle » après Jacob Ménahem et Mimoun. Une épopée familiale (1995) et Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres (2010).
Parution le 13 mars 2026.
DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Marcel Proust
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Paru le 13/03/2026
576 pages
Seuil
27,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Preston Sturges, cinéaste phare de la comédie hollywoodienne des années 1940, méritait bien un livre. Scénariste le mieux payé d’Hollywood, Sturges fut le premier à passer à la mise en scène, ouvrant ainsi la voie à John Huston ou Billy Wilder.
26/02/2026, 08:00
Publié dans la collection « Mythos », Par-delà le consentement marque l’entrée en fiction d’Evariste Pimplis. Né à Athènes en 1999, diplômé de Sciences Po Paris, l’auteur partage son activité entre politiques culturelles et écriture. Ce premier roman, déjà paru en Grèce, paraît en France le 12 mars 2026.
25/02/2026, 10:49
Construit comme un huis clos à ciel ouvert, Chez la Turque installe un suspense diffus : menace sourde, tension progressive, mystère autour du manoir et de ses intentions véritables. L’atmosphère rurale, traversée d’un burlesque discret et de répliques décalées, glisse peu à peu vers une gravité plus intime. L’ensemble compose un « thriller champêtre » inclassable, où le réel vacille sans rompre, à la lisière du conte et de la satire douce.
25/02/2026, 10:48
Mannequin, photographe de mode, amie et amante de surréalistes comme Man Ray, Pablo Picasso et Paul Eluard, reporter de guerre… Femme aux mille visages, Lee Miller a trop souvent été réduite à son image de muse, ou à la fameuse photo d’elle dans la baignoire de Hitler en 1945.
25/02/2026, 08:00
Jonathan Hope déjoue les codes du récit naturaliste et livre sa version intime et poétique d’un lac du nord-ouest du Québec qui l’a vu grandir et qu’il a vu se métamorphoser au fil des ans. Un lac gagné par l’urbanisation, berceau d’une industrie lourde qui, après des décennies d’exploitation, l’a complètement abîmé.
25/02/2026, 07:00
Au cœur d’une ZAD, derrière une barricade en feu, un homme fond en larmes dans les bras consolateurs de la narratrice. Aussitôt s’amorce pour elle un lent glissement vers l’emprise et le déni. Comment imaginer qu’on est une proie ? D’un homme si sensible qui se dit féministe ? Il faudra un électrochoc – et le pouvoir de la sororité et de l’écriture – pour parvenir à ouvrir la porte vers la déprise.
24/02/2026, 07:00
Vie et mort de Kevin Charon, de Frasse Mikardsson, paraît le 6 mars aux éditions de l’Aube. Dans ce roman noir, le médecin légiste et expert judiciaire franco-suédois imagine le récit posthume d’un praticien retrouvé pendu sur son lieu de travail, quelques jours après la mort inexpliquée de deux collègues, ouvrant une enquête où se mêlent drame intime et mystère professionnel.
23/02/2026, 08:19
Les Mystères d’Eversand, tome 1 : La suivante, de Victor Dixen, paraîtra le 2 avril aux éditions Robert Laffont. Ce premier volet entraîne le lecteur dans une station balnéaire américaine figée dans un printemps trompeur, où une étudiante sans ressources découvre qu’un emploi providentiel pourrait bien la conduire au cœur d’une malédiction familiale.
23/02/2026, 07:09
Dans l’Allemagne du XIIe siècle, une jeune cathare voit son destin brisé par les persécutions religieuses. Entre foi, vengeance et traque implacable, Les Éclats du Graal tisse une fresque historique intense.
21/02/2026, 08:00
Le Grand hôtel des émotions, écrit et illustré par Lidia Brankovic, paraîtra le 26 mars 2026 aux éditions Obriart. Destiné aux enfants à partir de 4 ans, cet album jeunesse imagine un lieu où toutes les émotions trouvent refuge, afin d’aider les jeunes lecteurs à mieux les reconnaître et les apprivoiser. Une traduction de Catherine Tron-Mulder.
20/02/2026, 10:41
L’oiseau bleu, roman noir de Sylvie Callet, paraîtra le 27 mars 2026 aux Éditions du Caïman. Dans ce troisième roman, l’autrice suit le destin de jeunes survivants de la guerre en République démocratique du Congo, et surtout celui de deux figures liées par un attachement indéfectible, Makiadi et Divine, entre violences, exil et tentative de reconstruction.
19/02/2026, 08:52
Room 424, le nouveau roman de Morgane Bicail, paraît le 12 mars aux éditions Michel Lafon. L’autrice, première romancière française révélée sur Wattpad avec des histoires lues plusieurs millions de fois, entraîne cette fois ses lecteurs dans les coulisses d’une école de mode parisienne où ambitions, secrets et sentiments s’entremêlent.
19/02/2026, 07:15
À nous, demain, de Francesca Giannone, traduit de l’italien par Béatrice Robert-Boissier, paraîtra le 9 avril 2026 aux éditions Albin Michel. Après le succès de La Porteuse de lettres, lauréat du prix Bancarella, l’autrice italienne signe un roman d’amour poignant qui brosse le portrait vibrant d’une femme déterminée à défendre son héritage et sa liberté dans le sud de l’Italie des années 1950.
18/02/2026, 08:07
Jour après jour, de Coralie Janne, paraîtra le 19 mars 2026 chez XO Éditions : un roman choral où trois inconnus, frappés par un même drame survenu le 13 janvier 2024, formulent simultanément le vœu impossible de revenir en arrière pour changer le cours de leur destin.
18/02/2026, 07:18
Les Cœurs sont faits pour être brisés, nouveau roman de Tatiana de Rosnay, paraîtra le 11 mars aux éditions Albin Michel : l’autrice y imagine le face-à-face, vingt-cinq ans plus tard, avec un premier amour, à travers l’héritage inattendu d’un manuscrit qui ravive rivalités, secrets et passions anciennes.
17/02/2026, 09:45
Le 12 mars, les éditions 10/18 publient le premier tome de L’affaire Eugène Weidmann de Cyril Gay, un fait divers historique raconté en quatre épisodes comme un feuilleton haletant, qui revient sur la trajectoire du dernier guillotiné public en France et sur une série de crimes ayant fasciné puis bouleversé l’opinion.
17/02/2026, 08:32
Place de la victoire, 1936, d’Alexandre Courban, paraît le 5 mars aux éditions Agullo Éditions et entraîne le lecteur dans un Paris en ébullition, au cœur des grèves ouvrières et d’une enquête trouble sur la mort d’un gardien d’usine, sur fond de tensions sociales et de quête de vérité.
16/02/2026, 07:38
Scopophilia, le nouveau roman d’Alexandra Matine, paraît le 12 mars aux éditions Les Avrils et explore l’ascension fulgurante d’une jeune femme happée par la machine des réseaux sociaux, jusqu’à ses zones les plus sombres. À travers le destin de Georgia Samsa, l’autrice dissèque les mécanismes de la célébrité numérique et les violences qu’elle charrie, dans un texte où l’influence devient terrain d’horreur contemporaine.
14/02/2026, 08:29
Evelyn St. James nʼest pas le genre de femme quʼon oublie. Beckett Porter en sait quelque chose. Un seul week-end torride dans le Maine a suffi à ruiner sa tranquillité dʼesprit : Evie lʼa complètement ensorcelé.
13/02/2026, 08:00
Près de Philadelphie, Joseph Earl Thomas grandit dans un monde fissuré de toutes parts : une maison où les cafards tombent du plafond dans les bols de céréales, une mère défoncée au crack, des coups reçus chez lui, du harcèlement à l’école, la faim qui le tenaille et une solitude extrême.
13/02/2026, 07:00
Épouses ou amantes des hommes qui, autour de Freud, composèrent le premier cercle des pionniers de la psychanalyse, les femmes durent batailler ferme pour se faire une place dans un univers qui n’avait pas été conçu pour elles, et pour s’y imposer progressivement, par la suite, comme cheffes d’écoles et créatrices de nouvelles approches de l’inconscient.
12/02/2026, 08:00
Des garçons comme il faut, de Serena Gentilhomme, paraît aux éditions La Manufacture de Livres le 12 mars. Dans ce récit consacré au « massacre du Circeo », l’autrice revient sur un crime qui, au-delà de l’horreur des faits, a marqué un tournant dans l’histoire italienne et mis en lumière la violence sociale et misogyne d’une certaine élite.
12/02/2026, 07:15
Lyon, capitale du crime. 1890-1935 – Enquêtes, aveux et condamnations est un ouvrage d’Amos Frappa, publié le 19 mars aux éditions La Manufacture de livres, sous la direction de Nicolas Delestre, qui retrace comment la ville de Lyon s’est imposée comme un laboratoire majeur de l’histoire criminelle et de la naissance de la police scientifique, en explorant les affaires, les méthodes et les figures qui ont façonné cette révolution judiciaire.
11/02/2026, 08:15
Avec Honneur aux heureux, France Cavalié signe un roman familial ambitieux et sensible, à paraître le 5 mars aux éditions Les Escaldes, où l’histoire collective se mêle à l’intime pour interroger la mémoire, les silences et les fictions nécessaires face à l’inadmissible. À travers une enquête personnelle aux racines troubles, le livre explore les zones d’ombre d’un clan soudé par l’orgueil et les non-dits, dans une France marquée par la Seconde Guerre mondiale.
11/02/2026, 07:00
Robyn, 17 ans, a une obsession : l'hôtel Ambrosia, situé en face de chez elle. Fascinée par sa sinistre réputation, et grande fan de true crime, elle passe son temps à l'observer à travers ses jumelles : routines du personnel, étranges clients, aucun secret ne lui échappe !
10/02/2026, 07:00
Pendant environ quatre années, la pandémie due au Covid-19 m’ayant contraint de vivre dans l’intemporel, j’en ai profité pour regarder de plus près le temps passer. Dans la situation de l’homme dont les jours sont comptés au-delà du raisonnable, j’ai noté sur des papiers ce qui faisait que tous ces jours comptaient malgré tout pour moi.
06/02/2026, 08:00
À force de considérer que la performance scolaire repose uniquement sur les notes, les devoirs et la compétition, l’école oublie une réalité essentielle : les élèves ne sont pas des machines à apprendre, mais des individus à accompagner et à éveiller. Dans cet ouvrage, Naïm Bououchma questionne les fondements d’un système éducatif qui montre aujourd’hui ses limites.
06/02/2026, 07:00
En 1912, le Japon s'ouvre au monde. Shizo Kanakuri, un étudiant de 20 ans, rejoint la Suède en transsibérien afin de participer au marathon des Jeux olympiques de Stockholm. Le départ de la course est donné sous une chaleur accablante. Autour du trentième kilomètre, à bout de force, le coureur japonais vacille. Abandonne. Trouve un refuge. Avant de disparaître…
05/02/2026, 08:00
Enlever Yosep leur semblait être la plus belle preuve d’amour. Pour quatre de ses admiratrices dévouées, un poster accroché au mur ne suffisait plus : elles le voulaient pour elles toutes seules. Et après tout, n’étaient-elles pas en train de lui rendre service, en le délivrant du fardeau de la célébrité ?
05/02/2026, 07:00
Dans un monde marqué par les séquelles d’une guerre dévastatrice entre l’humanité et des forces extraterrestres, certaines créatures alien subsistent encore sur Terre. Pour gérer cette menace résiduelle, des entreprises spécialisées interviennent afin d’éliminer les spécimens jugés les moins dangereux. Rairairai, signé Yoshiaki sortira chez Ki-Oon début mars.
04/02/2026, 07:00
Haïti, 1975. André Malraux arpente les hauteurs d’un morne reculé en surplomb de la baie de Port-au-Prince pour y rencontrer une petite communauté de peintres constituée de paysans et d’artisans qui y a surgi.
03/02/2026, 08:00
Les violences conjugales ne concernent pas seulement les adultes. Elles touchent aussi les adolescents, souvent dans le silence et l’incrédulité générale. Dans cet essai à la fois percutant, intime et engagé, Capucine Coudrier revient sur sa première histoire d’amour, marquée par la violence psychologique, physique et sexuelle.
27/01/2026, 08:00
Autres articles de la rubrique Livres
France, 2050. L’été est devenue la seule saison pour recouvrir une bonne partie de la planète. Les canicules s’enchaînent, toutes plus écrasantes les unes que les autres. L’eau, devenue une terrible économie de survie, est un sujet qui brûle toutes les lèvres – d’autant plus face à un climat déréglé, cruel. C’est dans ce contexte que Erik Dolomont, derrière son entreprise devenue un empire, a décidé de s'approprier un iceberg. Son objectif : le livrer jusqu'au Maroc pour en revendre l'eau douce au plus haut prix.
26/02/2026, 08:21
Dans Entrelacs, Daniel Mendelsohn se prête au jeu de l’entretien comme il écrit : en avançant par boucles, par retours, par digressions qui n’en sont pas, parce qu’elles constituent la charpente même du propos. Déborah Bucchi et Adrien Zirah l’amènent là où son œuvre insiste : au point de jonction entre récit et exégèse, entre l’intime et le texte, entre Athènes et Jérusalem.
25/02/2026, 16:52
Si on connaît Fred Neidhardt comme scénariste et dessinateur, on découvre dans ce délicieux livre sa longue carrière d'imposteur à la télé et dans la presse. Il sert de faux témoins dans « C'est mon choix » ou face à Jean-Luc Delarue dans « Ca se discute », tourne des caméras cachées pour Thierry Ardisson et des reportages photos pour « L'écho des Savanes », jouant tantôt les ingénus, tantôt les malfaisants ou les ravis de la crèche, pour détourner les situations les plus sérieuses en dérapages peu contrôlés. Et maintenant qu'il prend le temps de dévoiler dans ces planches les coulisses de toutes ces (més)aventures, on rit deux fois plus encore.
25/02/2026, 09:24
Au seuil de son essai, Tiphaine Samoyault pose une évidence partageable et la fissure aussitôt : « Tout le monde connaît Les Misérables de Victor Hugo et beaucoup s’en souviennent. » Elle resserre la question : que partage-t-on, quand une même œuvre circule entre éditions, films, séries, comédies musicales et jeux ? Sa réponse tient dans une thèse directrice : « Cette métamorphose sans fin du classique est la condition même de sa mémorabilité. »
24/02/2026, 16:00
Un dîner pour tenir debout. La scène inaugurale installe la perte, la fatigue, la politesse extrême des derniers instants. Autour de Louise, veuve récente, la famille compose avec l’absence et les silences accumulés. Le roman s’ouvre sur cette tension retenue : quelque chose circule, que personne ne formule encore.
24/02/2026, 15:58
Premier polar d'un auteur mélomane qui préfère les promenades dans Clermont-Ferrand plutôt que les courses poursuites trépidantes. Une enquête sans concession aux standards du genre mais menée au rythme provincial des "territoires" comme on dit désormais.
24/02/2026, 11:46
Qui peut croire aujourd’hui, qu’à une époque, des personnes se laissaient emmurer vivantes pour vivre leur foi ou expier une faute. L’histoire des reclusoirs en France, édifices exigus attenants généralement à une église, abonde d’archives.
23/02/2026, 14:22
En Italie, il en va des polars comme des recettes de pasta, chaque région a sa spécialité : il y a là de quoi baliser, du nord au sud de la botte, un délicieux itinéraire gastronomique des séries policières transalpines !
23/02/2026, 13:02
Attention, terrain miné. Ici, personne ne sortira indemne, ni le libraire sanctifié par les tribunes culturelles, ni l’auteur persuadé d’habiter une avant-garde incomprise, ni même le lecteur qui s’imaginait entrer en librairie comme on pousse la porte d’un refuge. Le Libraire & le Psychopathe ne cherche ni l’apaisement ni l’hommage : il cogne, il érafle, il exhibe les coulisses avec une cruauté méthodique.
23/02/2026, 12:08
Un mur tombe. Une cloison cède. Et avec elle, une histoire conjugale se retrouve exposée, sans filtre, à la lumière crue du chantier. La Chambre de Vilhelm (trad. Christine Berlioz et Laila Flink Thullesen) ne commence pas par un souvenir attendri, mais par une disparition actée : « La chambre n’existe plus. » D’emblée, Tove Ditlevsen inscrit le récit sous le signe de la perte matérielle et de la reconquête par l’écriture. La pièce détruite devient archive. L’espace s’effondre, la mémoire s’organise.
23/02/2026, 11:55
Avec Des bourreaux. Traversée des ténèbres, Guilherme Ringuenet examine un versant rarement exploré des violences sexuelles sur mineurs : les mécanismes qui conduisent au passage à l’acte. S’appuyant sur des données établies, il met en lumière l’écart entre l’ampleur des faits et leur traitement judiciaire. Son enquête privilégie l’analyse des processus d’emprise, de rationalisation et de déni, en cherchant à comprendre sans jamais dissocier cette approche de la place centrale des victimes.
23/02/2026, 10:28
Aventurier, naturaliste, romancier, militant des droits amérindiens, éphémère agent de la CIA : Peter Matthiessen incarne une trajectoire américaine hors norme. S’appuyant sur huit années d’enquête et près de 200 entretiens, Lance Richardson recompose les multiples visages de l’auteur du Léopard des neiges, entre quête spirituelle, engagement écologique et zones d’ombre.
21/02/2026, 10:37
Combien d’enseignants avons-nous eus pendant notre scolarité qui nous a marqués ? Nous avons tous jalousé les étudiants du film Le cercle des poètes disparus, d’avoir rencontré un John Keating qui ne se contentait pas d’enseigner, mais d’ouvrir les esprits à des horizons plus grands.
21/02/2026, 09:49
La publication de De-civilisation aux éditions Les Liens qui Libèrent doit être considéré comme une réflexion intellectuelle s’inscrivant dans le long terme, pour ne pas dire dans l’Histoire. Son auteur, Roland Gori appartient à cette lignée de penseurs - dans le désordre : Georges Canguilhem, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Norbert Elias, Walter Benjamin… - capables de diagnostiquer les mutations profondes d’une époque avant même qu’elles ne deviennent évidentes pour nous tous. par Vincent Hein.
20/02/2026, 16:52
Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...
20/02/2026, 15:50
Voici un roman qui prouve qu’une vie sacrifiée à l’intérêt général peut être sauvée par des sentiments. Depuis dix-huit ans, la paix dure entre le royaume du Yernborg et le royaume de Sassénie. Une paix qui a été voulue et encouragée par Elyria, fille du défunt roi, aujourd’hui marié à un homme qu’elle n’aime pas et qui la méprise.
20/02/2026, 12:52
Encore une adaptation du mythique Moby Dick de Melville ! Mais ce diptyque de Chabouté, littéralement possédé par la furie vengeresse du Capitaine Achab, mérite amplement notre attention et, si le récit reste fidèle à l'original, la mise en planches confine à du grand cinéma.
20/02/2026, 09:00
« Dans ce bonheur présent, il y avait quelque chose d’illimité. » Alexandre Courban propose un récit historique, sur fond de mouvements sociaux. Une capitale prête à imploser, sous l’impulsion des ouvriers en grève et d’un gênant cadavre…
19/02/2026, 12:55
Scopophilia, d’Alexandra Matine, suit Georgia, adolescente dressée à l’effacement, puis projetée dans une plateforme où la visibilité tient lieu de promesse. Le texte ouvre sur une origine : « Quand la plateforme surgit, organique et spontanée, comme créée par personne, nous avons cru qu’elle était née de tous. »
19/02/2026, 12:54
Tout commence dans un calme trompeur, car « [d]oux est le silence, en ce début d’automne romain bercé par le ponentino. ». Via Pola, un coffre de Fiat 127 se met à vibrer, puis la scène bascule dans l’irréparable : « aiuto, aiuto ». Comment ça, à l'aide ? Le livre accroche ainsi le lecteur à hauteur de rue, avant de nommer, sans effet, l’horreur et ses survivantes : Donatella Colasanti, 17 ans, et Rosaria Lopez, 19 ans.
19/02/2026, 12:53
Cette auteure française qui vit en Suède nous a livré un thriller psychologique plutôt classique, où il est question de mères toxiques, de sœurs disparues et d'un manoir hanté par les Vikings (ou presque) depuis plusieurs générations.
19/02/2026, 09:18
Qui ne connaît pas Anthony Hopkins ? Immense acteur que Le Silence des agneaux (1991) a fait connaître et reconnaître internationalement, qui a pu jouer dans des films aussi différents que Un pont trop loin, avec, entre autres, l’immense Laurence Olivier, son maître, ou Les Vestiges du jour, Rencontre avec Joe Black, Le Masque de Zorro ou, plus récemment, l’excellent Une vie.
18/02/2026, 18:02
Sous la neige sale de l’histoire, la peur ne dort jamais. Dans les vallées, elle circule comme un vent froid, s’accroche aux murs, entre dans les maisons. Avec La Braise en héritage, Claire Vergier remonte la piste d’une violence sociale nue, où soigner expose, où savoir condamne. Ici, la montagne observe, le village juge, et la parole devient arme. Un roman qui gratte la mémoire collective jusqu’à faire remonter la brûlure.
18/02/2026, 15:32
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis
Commenter cet article