Pourquoi j’ai choisi d’écrire des polars

J’ai pris beaucoup de plaisir à construire une intrigue autour de personnages sombres, tout en évoquant en toile de fond des problématiques de notre société. Alors, j’ai réitéré l’exercice à plusieurs reprises. Par la suite, presque naturellement, j’ai eu envie d’écrire un roman. Noir, évidemment.

Et coule le sang du désert est le deuxième opus de ma série. Dans ce roman, je voulais évoquer deux formes de violences qui parfois se lient comme une malédiction, la violence que peuvent vivre les personnes en situation migratoire et la violence des réseaux criminels.

Par-delà les mots de la presse qui nous informe chaque jour du nombre de personnes mortes noyées en voulant tenter la traversée de la Manche, par-delà le nombre de victimes des trafiquants de stupéfiants, j’avais envie d’incarner ces vies fauchées en leur donnant un visage, en racontant une histoire singulière, la leur, en mettant en scène des personnages aux horizons radicalement opposés, des hommes et des femmes, des criminels et des héros.

Ce que j’aime dans les romans polyphoniques, c’est la possibilité de donner à chacun de mes personnages sa voix au chapitre. Et cette voix doit être singulière, dans ses intonations, dans les messages qu’elle revendique. Que ce personnage soit un tueur sans scrupules ou un héros, je le laisse s’exprimer.

Il se raconte sans fard, avec une violence décomplexée, ou avec une humanité touchante. Il va donner à la lectrice, au lecteur la compréhension de sa personnalité, de ses failles, de ses rancœurs. Il va revenir aux origines, là où tout a débuté, à cet endroit de la vie où l’on est parfois contraint de faire des choix pour sa survie. Des choix qui nous acculent au pire ou qui nous rendent meilleurs.

Le roman polyphonique est en quelque sorte un roman en 3D. Pour une même situation, il y a plusieurs points de vue, tous différents. Il faut veiller à ce que chaque personnage évolue dans sa propre histoire, tout en respectant une temporalité générale puisque les personnages finissent par se croiser.

Kofi Diallo est l’une des deux voix récurrentes de ma série. Ce jeune Sénégalais a quitté son pays avec pour seuls bagages de faux papiers et une injonction, celle de réussir sa vie pour aider sa famille restée au pays. Louise Pariset est la deuxième voix. Cette trentenaire est avocate, pénaliste, dans la ville de Lyon. Kofi et Louise sont aux antipodes l’un de l’autre. Un migrant démuni, une juriste privilégiée. Pourtant, leur destin est intimement lié.

La troisième voix, différente à chaque opus, est celle du mal qui s’incarne dans un personnage détestable, mais finalement très humain. Il s’empare du prologue. Il a un message à faire passer.

Écrire une série était une volonté de départ. J’avais envie de voir ce que mes personnages deviendraient avec le temps, parce que ce sont eux qui me racontent leur histoire. Si j’essaie de poser un cadre à respecter, notamment celui de l’intrigue qui donne sa singularité à chaque opus, je suis parfois surprise par Louise et Kofi qui parviennent à faire varier mes intentions de départ ! Et puis je suis très attachée à ces deux personnages, ils sont aussi importants que l’intrigue, et j’aime l’idée qu’ils puissent traverser le temps à mes côtés.

Nathalie Gauthereau

Née en 1970, Nathalie Gauthereau est assistante juridique et réside à Grenoble. Elle a publié son premier roman, Dans l’œil de la vengeance, en 2024 (édité en poche chez Rouergue en 2026). Cet ouvrage a été récompensé par le prix Alpes Isère Habitat 2024 ainsi que par le Prix Sang pour Sang Polar 2025.

Et coule le sang du désert paraîtra le 4 mars prochain aux éditions du Rouergue noir.

