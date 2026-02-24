Le Quart d’heure de lecture 2026 s’invite en librairie... et dans le RER

Le Centre national du livre (CNL) et la collection Librio des Éditions Flammarion s’associent à l’occasion du Quart d’heure de lecture national, organisé le 10 mars 2026. Cette cinquième édition vise à encourager chacun à consacrer quinze minutes par jour à la lecture. Douze ouvrages courts, vendus entre 2 et 3 €, seront mis en avant en librairie, tandis que la SNCF relaiera l’opération dans les rames du RER C au début du mois de mars.
Le 24/02/2026 à 13:11 par Ewen Berton
Le Quart d’heure de lecture national, porté par le Centre national du livre, invite chaque année les Français à interrompre leurs activités pour lire durant quinze minutes. L’édition 2026 marque un partenariat inédit avec Librio, collection de poche créée en 1994 par les Éditions Flammarion.
L’objectif affiché est d’encourager une pratique régulière, en mettant en avant des formats courts et accessibles financièrement. Le CNL, établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture, inscrit cette opération dans sa mission de soutien à la diffusion et à la promotion des ouvrages.
« En nous associant à Librio, nous affirmons une conviction simple : la lecture doit pouvoir trouver sa place dans chacune de nos journées. À travers cette sélection de textes classiques, courts et accessibles, nous rappelons que quinze minutes suffisent pour renouer avec le plaisir de lire », déclare Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre.
Librio propose, dans le cadre de l’opération, une sélection de douze titres issus de la littérature classique et contemporaine. Les ouvrages retenus sont :
L’enfant multiple – Andrée Chedid
Le Blé en herbe – Colette
Le Joueur – Fédor Dostoïevski, traduction d'Ely Halpérine-Kaminsky
Gabriel Lambert, le bagnard de l’Opéra – Alexandre Dumas
Lanzarote – Michel Houellebecq
La légende de Sleepy Hollow suivi du Spectre fiancé – Washington Irving, traduction de Théodore Lefebvre
La Métamorphose suivi de Dans la colonie pénitentiaire – Franz Kafka, traduction de Bernard Lortholary
Trois histoires énigmatiques : Arsène Lupin – Maurice Leblanc
La Parure et autres nouvelles réalistes – Guy de Maupassant
Pauline – George Sand
Salut et liberté suivi de La Nuit des brutes – Fred Vargas
Dieux et héros de la mythologie grecque – Gilles Van Heems
Ces ouvrages seront identifiés par le logo « Quart d’heure de lecture » et présentés en librairie à l’aide de supports dédiés. Leur prix est compris entre 2 et 3 €.
La SNCF s’associe également à l’opération en relayant le Quart d’heure de lecture national dans les rames du RER C au début du mois de mars. Les voyageurs seront invités à consacrer leur temps de trajet à la lecture.
