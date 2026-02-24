Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"

L’ancien professeur d’anglais, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Monsieur Le Prof — ou @MsieurLeProf — est poursuivi par un inspecteur d’académie qui s’est reconnu dans certains passages de son livre L’Ex plus beau métier du monde, paru chez Flammarion en août 2023.

L’inspecteur n’est pas nommé dans l’ouvrage. Mais il estime que les éléments contextuels permettent son identification et que les formulations employées portent atteinte à son honneur. Il réclame 5000 € de dommages et intérêts.

Le récit d’une inspection « infantilisante »

Dans son livre, William Lafleur revient longuement sur l’une de ses dernières inspections, survenue alors qu’il enseignait en Tarn-et-Garonne. Il décrit d’abord le temps d’observation du cours, puis l’entretien qui suit. Ce second moment occupe une place centrale dans son récit.

Il parle, entre les pages 139 à 143, de « démontage en règle pendant cinquante minutes », d’un échange sans dialogue, d’une succession de questions techniques vécues comme des « colles ». Il rapporte avoir été interrogé « comme un élève », sommé de répondre à des questions de didactique linguistique, notamment autour de notions grammaticales. Il dit s’être senti infantilisé et humilié, tout en précisant qu’il s’est contenu pour éviter l’escalade.

L’auteur précise toutefois, auprès d'ICI Occitanie, que sur les quatre inspections qu’il a connues en douze années d’enseignement, « deux se sont très bien passées et deux autres où ça a été compliqué ». Aujourd'hui, il affirme ne pas avoir voulu viser une personne en particulier : « J’ai dénoncé un système, pas cette personne », insiste-t-il.

La plainte a été déposée en novembre 2023, deux mois après la sortie du livre. Selon William Lafleur, la procédure lui aurait déjà coûté environ 8000 € de frais d’avocat, largement couverts par une campagne de financement participatif - « soit 6400 € ». L'ouvrage incriminé s'est écoulé à 15.725 exemplaires, d'après Edistat, plus de 30.000 d'après l'auteur.

L’éditeur aux abonnés absents ?

William Lafleur met également en cause la position de son éditeur dans cette procédure. Il dit ne pas comprendre pourquoi la demande de retrait des passages litigieux lui est adressée personnellement, « alors que je n’ai aucun pouvoir sur le livre désormais ». Et d'ajouter : « Oui, il me poursuit moi, en tant que complice, car juridiquement, l’auteur des faits, c’est l’éditeur, à savoir Flammarion. »

L’ancien enseignant affirme par ailleurs s’être senti isolé dans cette affaire. D'après lui, la maison d’édition lui aurait indiqué : « On n’est pas poursuivis, on n’est pas visés par la plainte. » Une réponse qu’il dit avoir vécue comme un désengagement. Il a publié quatre ouvrages dans la maison, entre 2016 et 2023. Il évoque également un manque de soutien plus large, visant à la fois des collègues et des représentants syndicaux.

En matière de diffamation, la loi prévoit une « responsabilité en cascade » : le directeur de publication est en principe poursuivi en premier lieu, mais l’auteur peut également être visé, seul ou conjointement. Dans ce dossier, la plainte vise des propos publiés sur ses réseaux sociaux, et non directement le contenu de l’ouvrage, selon Flammarion.

« Le livre n’a jamais été l’objet d’aucune plainte »

« William Lafleur a été attaqué pour un tweet qu’il a posté sur son compte X ou Twitter. Il n’y a eu aucune plainte sur le livre », nous explique la maison. « Un éditeur ne peut pas être responsable des tweets d’un auteur. »



Flammarion confirme ne pas avoir reçu de plainte formelle concernant le livre : « Donc on ne peut pas engager quoi que ce soit. » Et d’ajouter : « Si l’éditeur devait engager des frais juridiques sur tous les posts Instagram, les tweets des uns des autres… » Avant d'assurer : « Quand il y a une plainte sur un livre, bien entendu, nous sommes solidaires. »

La maison ajoute un élément de contexte interne : « S’il a pu se sentir abandonné, c’est sans doute aussi parce que son éditeur n’était plus en poste à ce moment-là. » Le dossier a été « récupéré en cours de route » par l'équipe éditoriale, qui affirme se tenir à la disposition de l’auteur, tout en maintenant que, dans le cadre présent, elle ne pouvait intervenir davantage.

L'éditeur conclut : « C’est un auteur que nous aimons beaucoup, c’est un livre dont on est très fiers. Nous faisons en sorte de faire des livres qui sont le moins attaquables possible, et on y travaille. C’est la garantie de la maison d’édition de faire au mieux pour que le livre ne soit pas attaquable. »

Une figure médiatique devenue auteur

William Lafleur s’est fait connaître au début des années 2010 en racontant son quotidien d’enseignant sur des blogs puis sur Twitter. Son ton, initialement humoristique, évolue progressivement vers une critique plus politique du système éducatif, notamment après la réforme du baccalauréat.

Il cumule aujourd’hui plusieurs centaines de milliers d’abonnés : près de 385.000 sur X, 240.000 sur Facebook et plus de 31.000 sur Instagram. Cette audience a contribué à faire de lui une figure identifiée du débat éducatif en ligne.

L’Ex plus beau métier du monde marque un tournant personnel : il a révélé avoir démissionné le jour même de la parution du livre. Il y évoque l’usure du métier, la perte de sens et son propre départ après douze années dans l’Éducation nationale. Depuis, il s’est reconverti dans l’écriture et la scénarisation. Il a publié en 2024 un livre-jeu, Dans la tête de Monsieur le Prof, et participé à des projets de bandes dessinées dans l’univers du jeu de rôle Aria.

« J’ai hâte de passer à autre chose »

À l’approche du procès, William Lafleur a lancé sur ses réseaux sociaux un appel à témoignages. Il affirme avoir reçu « des centaines de messages d’enseignants racontant eux aussi une visite très mal vécue » et rapporte que « de nombreux témoignages parlent d’inspecteurs qui profitent de leur position de pouvoir pour casser du prof, humilier et faire pleurer »

Libération partage plusieurs récits anonymisés : une professeure des écoles disant avoir été interrompue devant ses élèves, une autre expliquant que « plus mes larmes coulaient, plus elle m’enfonçait », ou encore une agrégée affirmant : « L’inspecteur m’a aboyé dessus. »

Depuis la réforme de 2017, les inspections ont été remplacées par des « rendez-vous de carrière » dans le cadre du PPCR, censés être moins fréquents et moins sanctionnants. En pratique, ces évaluations restent déterminantes, pouvant accélérer l’avancement ou conditionner l’accès à la hors-classe. William Lafleur critique un système où une seule heure d’observation peut peser sur toute une trajectoire professionnelle. Il relie cette expérience à un malaise plus large dans l’Éducation nationale, marqué selon lui par la pression, l’isolement et une culture du « pas de vague ».

Dans une tribune publiée dans Le Figaro, la professeure et autrice de Wesh, Madame ?!, Myriam Meyer, estime que cette affaire pourrait avoir un effet dissuasif sur la parole enseignante. Elle s’inquiète de voir des professeurs « retenir leur plume par crainte des poursuites judiciaires », considérant que William Lafleur incarnait pour beaucoup un porte-voix des difficultés du métier.

À J-1, il partageait : « Je suis même allé chez le barbier pour l'occasion, je mets toutes les chances de mon côté. Merci encore pour votre soutien et tous vos messages, désolé de ne pas avoir encore lu/répondu à tous les messages privés, mais il va me falloir du temps pour le faire ! » Et de conclure : « Donc merci. J'ai sincèrement hâte de pouvoir passer à autre chose. Merci énormément de votre soutien. J'ai vraiment hâte de retourner à mes petites BD. »

