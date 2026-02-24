Dans les centres d’asile suisses : enquête sur une architecture du contrôle

Décembre 2023. Je découvre un rapport consacré au Centre fédéral d’asile (CFA) des Rochats, où des mineurs isolés sont hébergés dans une caserne militaire, sur la chaîne du Jura suisse.

Une opacité soigneusement entretenue

Le document, rédigé par la Commission nationale de prévention de la torture, évoque des dortoirs de trente enfants, l’absence d’accompagnement socio-éducatif, des sanctions sous la forme d’isolement, ainsi que des violences commises par certains employés. La question ne me quittera plus : que se passe-t-il réellement entre les murs de ces centres fermés ?

Ouverts en 2019, les centres fédéraux d’asile sont répartis sur l’ensemble du territoire. Ils accueillent des personnes exilées, arrivées en Suisse pour demander protection, et constituent un passage obligé pour déposer une demande d’asile. Il ne s’agit pas de lieux de détention en raison d’infractions pénales, contrairement à ce que pourraient laisser croire les grilles et les barbelés qui les entourent.

L’accès y est restreint. Journalistes, chercheur·euses et associations se sont vu refuser l’entrée. Cette opacité m’intrigue. Bien que je travaille depuis une dizaine d’années dans le domaine de l’asile, je ne sais rien des CFA : ces premiers mois du parcours restent une zone d’ombre.

Anthropologue de formation, je décide de mener une enquête de terrain. À ma grande surprise, les autorités m’autorisent à visiter plusieurs CFA. Lors de ma première visite – un CFA de près de sept cents résident·es – une dizaine de responsables me reçoivent dans une salle de réunion. On m’expose le cadre : mes questions doivent se limiter au fonctionnement du centre, ne pas adresser la parole aux habitant·es ni aux autres professionnel·les, interdiction de photographier.

Décrire l’architecture du contrôle

La visite guidée est commentée par des représentant·es de l’institution. Je décris les lieux que je traverse : l’architecture, l’agencement de l’espace, les règles et la temporalité imposée aux résident·es. Je note aussi mes propres impressions, les tensions perceptibles. Pour raconter au plus juste, « je » dois exister dans le texte. Au fil des visites, une violence fine, logée dans l’ordinaire, devient perceptible. En parallèle, je rencontre des personnes qui vivent ou ont vécu dans ces centres.

Elles me parlent de leur quotidien, de la déshumanisation et de leurs stratégies pour y faire face. Des employé·es acceptent également de témoigner anonymement, au risque de s’exposer à des sanctions : l’entreprise privée qui les emploie interdit toute prise de parole. Leurs récits fissurent l’image maîtrisée des visites officielles.

Enfin, je me plonge dans les directives, les règlements et les statistiques. Derrière la neutralité administrative apparaissent des mécanismes de tri et des formes de racisme structurel déjà perceptibles sur le terrain.

À travers les illustrations inédites d’une ex-résidente et ces trois perspectives — observation encadrée, paroles recueillies, analyses —, se dessine une architecture du contrôle jusqu’alors méconnue. Là où les centres organisent l’isolement et l’invisibilité, je tente, par l’écriture, d’ouvrir une brèche.

Megane Lederrey

Mégane Lederrey est anthropologue, spécialiste des questions d’asile et du droit des personnes étrangères. Engagée dans la défense des personnes sans papiers, elle a ensuite travaillé au sein d’un hébergement d’urgence destiné aux personnes sans domicile. Elle cofonde par la suite « la demeure », un espace socioculturel installé sur une friche urbaine, où elle accompagne des personnes en situation de précarité afin de soutenir leur autonomie et leur autodétermination.

Entre 2022 et 2024, elle co-dirige l’Observatoire romand du droit d’asile et des étranger-ères (ODAE romand), dont les publications conjuguent témoignages de terrain et analyses critiques. Elle mène ensuite une enquête inédite consacrée aux centres fédéraux d’asile, aujourd’hui publiée sous la forme d’un essai.

Les centres fédéraux d’asile est paru le 18 février dernier, aux éditions La Veilleuse.

Crédits photo : © Vicky Althaus (La Veilleuse)

